بالأحضان والقبل والرقص .. السعودية فوز العتيبي وزوجها يثيران الجدل يوم عيد الفطر!

بالأحضان وتبادل القبل والرقص، احتفلت مشهورة مواقع التواصل السعودية فوز العتيبي مع زوجها ​أحمد السالم​ بعيد الفطر، ما أثار جدلاً واسعاً بين متابعيها.

وظهرت فوز العتيبي وهي ترتدي فستاناً قصيراً كشف ساقيها، بينما كان زوجها يرتدي الزي الخليجي المعروف .

وفي احد المشاهد، تظاهر زوج فوز العتيبي بأنه يقدّم لها القهوة، ثمّ في مشهد آخر ظهر وهو يرقص معها ويحتضنها ويتبادلان القبل.

فوز العتيبي تنشر صورة زجاجة الشامبانیا التي شربتها مع زوجها

وبعد انتشار فيديو مشهورة مواقع التواصل السعودية فوز العتيبي وهي عارية مع زوجها في حوض الاستحمام وتفتح زجاجة كحول خرجت “فوز” لترد على مهاجميها.

وظھرت العتیبي في فیدیو عرضت فیه الزجاجة التي كانت في حوض الاستحمام مع زوجھا .

وعلقت: “بقول كلمة واحدة لكل من اتھمني الله لا یسامحك لا دنیا ولا آخرة”.

وأضافت: “هذا هو الشامبانیا الخالیة من الكحول اللي اتھمتوني إنھا شراب.. جعل یا رب لا أسامح أي شخص اتھمني.. حسبي الله ونعم الوكیل”.

وانتشر فيديو ظهرت فيه فوز وهي ترقص على أنغام أغنية “انساي” لسعد المجرد ومحمد رمضان.

وكانت فوز ترقص بالفيديو مع زوجها بملابس النوم وفي يدها زجاجة كحول. وعلقت: “على نخب توثيق سنابي”.

وهاجم سعوديون فوز العتيبي وزوجها وأكدوا أنه لا يحبها وإلا لما قبل أن تخرج بهذا الشكل، مطالبين بوضع حد لتصرفاتهما.

ووصف بعضُ المتابعين ما يفعله “الموسى” مع زوجته على مواقع التواصل بـ”قمة الدياثة” .حسب رأيهم

ولا تتوقف فوز عن نشر مشاهد “ساخنة” مع زوجها، متجاهلةً كل الإنتقادات التي تطالها بسبب ذلك .

ونالت فوز العتیبي شهرةً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فرضت شروطا تعجيزية بشأن زواجھا، وكان من بینھا منزل یُسجل باسمھا، ومقدم صداق یصل إلى 100 ألف ریال سعودي.

كما طلبت مؤخراً 500 ألف ریال سعودي، والتعهد بعدم الزواج علیھا وتوفیر خادمة.

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