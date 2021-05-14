“شاهد” ماني يهين المدرب كلوب في موقف محرج والأخير يعلق!

وضع المهاجم السنغالي ساديو ماني في فريق ليفربول، مدربه الألماني يورغن كلوب، في موقف محرج ومهين، بعد رفض اللاعب مصافحة المدرب مع نهاية المباراة للفريق الإنجليزي أمام نظيره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

🎥 ساديو ماني يرفض تحية يورغن كلوب بعد المباراة 😱 pic.twitter.com/wFVuN0fppZ — E P L W O R L D (@EPLworld) May 13, 2021

ماني وكلوب

وقد فضل المدرب الألماني يورغن كلوب، إبقاء مهاجم فريقه ساديو ماني على دكة البدلاء حتى الدقيقة ال74 من عمر زمن المباراة، ليدخله بعد ذلك مكان اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا.

وقد التقطت عدسات الكاميرا مع نهاية أحداث المباراة فوز فريق ليفربول بأربع أهداف ثمينة مقابل هدفين.

وقيام المدب الألماني كلوب بالتوجه إلى ماني لمصافحته، إلا أن اللاعب السنغالي ماني تجاهل يد مدربه وواصل طريقه إلى غرفة تبديل الملابس خارج أرضية الملعب.

كلوب وتصرف ماني

وقال المدرب كلوب في تصريح صحفي له عبر وسائل الإعلام، ” لا توجد مشكلة بيني وبين ساديو ماني، واتخذت قراري متأخرًا بالأمس بإشراك دييغو جوتا في التشكيلة الأساسية كبديل من ساديو ماني في المعتاد كنت سأشرح الأمر لكن لا يوجد وقت لذلك، لكن الأمور على ما يرام”.

يورغن كلوب عن لقطة ساديو ماني: لا يوجد شيء، الامور على ما يرام ، لقد اتخذت قرارًا متأخرًا في التدريبات الاخيرة باشراك جوتا بدلاً من ماني ، وبالعادة اقوم بشرح قراراتي لكن هذه المرة لم امتلك الوقت pic.twitter.com/aei0tSXf2H — E P L W O R L D (@EPLworld) May 13, 2021

وأردف كلوب، “اللاعبون اعتادوا على أن نشرح لهم الأمور ولكنني لم أفعل ذلك، ولا يوجد وقت، انسوا الأمر، وهذا ما حدث مع ماني”.

تفاصيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وأحرز أولى أهداف اللقاء لاعب الوسط البرتغالي في صفوف مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة العاشرة من اللقاء.

وسجل هدف تقليص الفارق المهاجم البرازيلي فيرمينو في الدقيقة ال45 لصالح فريق ليفربول “الريدز”، ليعاود في غضون دقيقين ويحرز الهدف الثاني في شباك المستضيف مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”.

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ومع مجريات الشوط الثاني، عاد فريق مانشستر يونايتد لهز شباك مرمى شباك مرمى الشياطين الحمر في الدقيقة ال68 عن طريق ماركوس راشفورد.

هدف صلاح في الوقت القاتل

وتألق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الأخيرة من لقاء الديربي بين فريق ليفربول ونظيره مانشستر يونايتد بعد قيامه بتسجيل الهدف بشكل رائع، لينتهي اللقاء بأربع أهداف ثمينة لفريق ليفربول “الريدز” مقابل هدفين.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 80 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستسر يونايتد الإنجليزي برصيد 70 نقطة.

ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 64 نقطة.

صعود ليفربول وتراجع وست هام يونايتد

وجاء فريق ليفربول في خامس الترتيب برصيد 60 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز السادس فريق وست هام يونايتد برصيد 58 نقطة.

كلوب عن رفض ماني مصافحته: لا مشكلة، إذا أظهر لي شخص ما الاحترام 5 ملايين مرة وعدم الاحترام مرة واحدة، فما هو الأهم؟ أرجو إن أظهرت عدم الاحترام لمديرك ذات مرة ألا ينسى كل الأمور الجيدة الأخرى التي قمت بها pic.twitter.com/j62NA61sUu — Yallakora (@Yallakoranow) May 14, 2021

فيما تراجع فريق توتنهام في الترتيب ليحتل المركز السابع من الترتيب برصيد 56 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق إيفرتون الذي جاء في المركز الثامن.

ويأتي فريق أرسنال في المركز التاسع برصيد 55 نقطة متساويًا بعدد النقاط مع فريق أرسنال، أما في المركز العاشر جاء فريق ليذر يونايتد 50 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا، متساويًا بعدد الأهداف مع النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي.

يوم أمس رفض ساديو ماني مصافحة كلوب بعد نهاية المباراة. الصحفي سأل كلوب عن تصرف ماني، فجاوبه: "لا توجد مشكلة. لقد اتخذت قرارًا متأخرًا بالتدريبات في البدأ بجوتا. عادةً ما أشرح الأمور ولكن لم يكن هناك وقت. كل شيء على ما يرام." تصريح ذكي هذه المرة من كلوب أمام وسائل الإعلام. pic.twitter.com/zdf3TtoSp4 — Mustafa Farhat (@AcMustafaMilan) May 14, 2021

بينما جاء المهاجم الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الثالث من الترتيب برصيد 17 هدفًا، متساويًا بذلك مع البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس عدد الأهداف في المركز الرابع.

أما في المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 15 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

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