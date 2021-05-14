بالصور: منظمة يهودية تشكو أرسنال بعد تغريده النني لدعم فلسطين

اشتكى أحد المنتمين لمنظمة “بيورد اوف ديبوتيز” اليهودية في بريطانيا، إدارة نادي أرسنال الإنجليزي عقب تغريده النجم المصري الدولي محمد النني لاعب خط وسط الفريق عبر حسابه الخاص دعمًا ومساندة لأهل فلسطين.

النني وتفاصيل التغريده

وغرد النجم المصري محمد النني قبل أيام عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي” توتير” باللغة الإنجليزية، قال فيها: ” قلبي وروحي مع ما يحدث هناك، ودعمي الكامل لفلسطين”.

my heart and my soul and my support for you Palestine 🇵🇸 ✌️ pic.twitter.com/ywrpPk5Xmf — Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 10, 2021

وأرفق النني، عدد من الصور في تغريده للمسجد الأقصى المبارك، ورسمة إنفوغرافيك لخريطة فلسطين وعلم فلسطين لتعبيرع عن الدعم إلى شعب الفلسطيني.

اليهودي عوفر والنني

وعقب تصرف المصري محمد النني المساند والداعم للقضية وللشعب الفلسطيني، الذي أثاء غضب اليهودي تل عوفر عضو منظمة “بورد أوف ديبيوتيز” اليهودية في دولة بريطانيا.

فقد خرج عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر” ردًا على تغريده النني، جاء فيها: ” عندما تحدث مسعود أوزيل عن مسلمي الإيغور، سارع فريق أرسنال”.

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موكدًا، أن موقفه يختلف تمامًا عما صرح به أوزيل ضد الصين، وبالأمس نشر محمد النني يدعم فلسطين من خريطة لا تظهر إسرائيل، فماذا سيفعل أرسنال؟!.

إيقاف النني

واستكمل اليهودي عوفر، “أتذكر عندما قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإيقاف نيكولاس أنيلكا، ولويس سواريز، والآن عليهم إيقاف اللاعب محمد النني بسبب هذه التغريده”.

وأضاف، “لقد تواصلت مع مسؤولين في شركة لافاتزا وأديداس رعاة أرسنال من أجل معرفة آرائهم بشأن ما كتبه اللاعب المصري”.

وأردف، ” لقد أرسلت إلى المدير الإداري في نادي أرسنال فيناي فينكاتشام، طالبته الرد على تغريده محمد النني وماذا سيفعل النادي حيال ذلك”.

رد أرسنال على تغريده النني

ورد نادي أرسنال من خلال البريد الإلكتروني على اليهودي عوفر الذي اشتكى بشأن تغريده النني التي نشرها عبر حسابه الشخصي.

جاء فيها: “كما هو الحال مع جميع موظفي ولاعبي النادي، يحق للجميع التعبير عن آرائهم على منصاتهم الاجتماعية الخاصة، ومع ذلك، فإننا نتحدث مع النني حول هذ الأمر، لذا فهو يفهم جيدا ما نشره عبر تويتر”.

أرسنال والتميز العنصري

وأضاف النادي، قائلاً: ” نحن ملتزمون بمواجهة والقضاء على جميع أشكال التمييز ومواصلة الدفاع عن المساواة والاختلاف في شتى مجالات الحياة”.

ورد اليهودي عوفر على رد النادي على خطاب أرسنال، “ذا كان محمد النني يعلم جيدا ما نشره عبر تويتر، لماذا لم يقدم أي اعتذار؟” على حد قوله.

حملة لمساندة النني

فيما تداول النشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي لدعم النجم المصري محمد النني واطلاق هشتاق #النني_ادعم، جاء بعد تلك الخطوة التي أقدمت عليها منظمة يهودية ضد اللاعب المصري ودعمه لأهل فلسطين.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 80 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستسر يونايتد الإنجليزي برصيد 70 نقطة.

صعود وست هام وتراجع أرسنال

ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 64 نقطة.

وجاء فريق ليفربول في خامس الترتيب برصيد 60 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز السادس فريق وست هام يونايتد برصيد 58 نقطة.

فيما تراجع فريق توتنهام في الترتيب ليحتل المركز السابع من الترتيب برصيد 56 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق إيفرتون الذي جاء في المركز الثامن.

ويأتي فريق أرسنال في المركز التاسع برصيد 55 نقطة متساويًا بعدد النقاط مع فريق أرسنال، أما في المركز العاشر جاء فريق ليذر يونايتد 50 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا، متساويًا بعدد الأهداف مع النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي.

بينما جاء المهاجم الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الثالث من الترتيب برصيد 17 هدفًا، متساويًا بذلك مع البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس عدد الأهداف في المركز الرابع.

أما في المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 15 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

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