شاهد ماذا فعل الشبان بالفنانة دانا جبر وصديقتها في سيارتهما يوم عيد الفطر!

حاصر مجموعة من الشبان السوريين الفنانة السورية دانا جبر داخل سيارتها في احد الشوارع العامة بالعاصمة دمشق يوم عيد الفطر .

وبثّت دانا جبر عبر حسابها في انستغرام بشكلٍ مباشر، لحظة حصارها هي وصديقتها داخل مركبتهما، وعدم السماح لهما بالمرور لفترة من الوقت.

محاصرة دانا جبر من قبل المعجبين داخل سيارتها في احد الشوارع العامة بدمشق pic.twitter.com/1hWmAKj2IM — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 14, 2021

صورة دانا جبر وهي ببطن منفوخ تثير ضجة!

وكانت دانا جبر أثارت الجدل بعد ظهورها حديثاً ببطن مُنتفخ، وكأنها حامل في الأشهر الأخيرة بعد فضيحة الفيديوهات الغير اخلاقية التي انتشرت ونُسبت إليها مؤخرا.

ونشرت دانا جبر صورة لها عبر خاصية الستوري على حسابها عبر تطبيق “انستغرام”، وبدت حاملاً في الشهر الأخير، ولم ترفق الصورة بأي تعليق.

وأثارت دانا جبر الجدل حول حقيقة حملها، خاصة أنه من المعروف أنها ليست متزوجة بعد، وتساءل الجمهور هل هي متزوجة. سراً أم حملت دون زواج.

وأعادت الصورة شائعات ارتباط دانا بالممثل يزن السيد سراً إلى الواجهة، خاصة بعد نشر الأخير صورةً تجمعهما عبر حسابه على “انستجرام”.

بينما رجح آخرون أن تكون الصورة من كواليس مسلسل “سنة ثانية زواج”، والذي تشارك دانا في بطولته، بعدما شاركت في بطولة الجزء الأول منه.

مشاهد ساخنة بين دانا جبر و يزن السيد

وقبل أيام، منعت الرقابة السورية عرض مسلسل “سنة ثانیة زواج” من بطولة یزن السید، و دانا جبر على الشاشات السوریة بسبب المشاهد الجریئة جدا في المسلسل.

كما اتخذت الهيئة قراراً بمنع بيع مسلسل “سنة ثانیة زواج” للقنوات الفضائیة العربیة لخدشه الحیاء العام وتقديمه صورة سیئة عن المجتمع السوري.

وانتقد رافضون القرار بمنع بث “سنة ثانیة زواج”، في حين تم بث مسلسل “شارع شیكاغو” والذي احتوى على مشاھد جریئة جدا وكلمات نابیة.حسب قولهم

من جانبه، قال مخرج “سنة ثانیة زواج”، ابراهيم یمان: “قدمت 30 حلقة رفضت كلیاً وبعدها قدمت 10 حلقات رفضت أیضاً”.

وأضاف أن ذلك دفعه ليستدعي لجنة خاصة بموافقة التلفزیون ليذهب للإنتاج، ليتفاجأ فیما بعد أن العمل رفض.

وقال مخرج “سنة ثانیة زواج”: یبدو أن هناك تعقیدات غیر مفھومة لیست بحقي فقط إنما بحق عشرات الشركات مثلي.

وأضاف: “من حق التلفزیون أن یرفض ویختار السویة التي يريدها ولكن هل یعقل بعد أن یعطي موافقة للنص یرفض الفیدیو المطابق؟! وكذلك هل من حق التلفزیون أن یقید بیعنا للقنوات الأخرى؟! طالما لا یوجد ما یسيء أو یضر”.

یُذكر ان الموسم الأول من العمل عرض عام 2017 وحمل اسم سنة أولى زواج.

ویتناول العمل علاقة زوجین والمشاكل التي تحدث بینھما بشكل مستمر، ولم یحقق العمل حینھا أي نجاح یذكر ولاقى العدید من الانتقادات.

وتصدرت دانا جبر أحاديث مواقع التواصل قبل أشهر بسبب ما تعرضت له من نشر لصورها الخاصة من قبل مجهول قام بسرقة هاتفها وتسريب صورها الخاصة.