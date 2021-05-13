نضال السبع يزعم مشاركة بيرقدار في قصف غزة
نضال السبع
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المحلل اللبناني نضال السبع أخبرته (العصفورة) أن بيرقدار التركية تشارك في قصف غزة

كتب وطن
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زعم المحلل السياسي اللبناني نضال السبع، أن الطائرات التركية المسيرة من نوع (بيرقدار) تشارك في قصف قطاع غزة، ضمن العدوان الإسرائيلي المتواصل.

نضال السبع: بيرقدار تشارك في قصف غزة

وأثار السبع سخرية واسعة في تغريدته (الغريبة) الذي قال إنه استقاها من صحفي تركي (تحفظ عن ذكر اسمه لحساسية موقعه)- حسب قوله.

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وأضاف في التغريدة التي رصدتها (وطن)، ( ابلغني ان الطائرات التركية المسيرة من نوع بيرقدار ، تشارك في قصف غزة ، وان هذه المشاركة التركية ، هي جزء من اتفاق عسكري وامني موقع بين #تركيا #اسرائيل منذ اكثر من عشر سنوات).

وتحول السبع إلى مادة للتندر بين النشطاء الذين هاجموه وانتقدوه ما قاله في الوقت الذي تدعم الإمارات إسرائيل عبر ولي العهد محمد بن زايد.

نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

ودعا فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، الدول الإسلامية لإظهار موقف موحد وواضح تجاه صراع إسرائيل مع حركة “حماس” في قطاع غزة، منتقدا القوى العالمية لتنديدها بالعنف دون التحرك لوقفه.

وقال أوقطاي للصحفيين بعد صلاة عيد الفطر، اليوم الخميس، “ما نوده هو اتخاذ إجراءات فعالة”.

وأضاف: “هناك قرارات تُتخذ مرارا في الأمم المتحدة، وهناك إدانات. ولكن للأسف لم يتم التوصل إلى نتيجة لعدم وجود موقف واضح”.

وتابع قائلا: “على المسلمين مسؤولية التحرك”.

وأردف قائلا: “كل من لا يظهر موقفا واضحا ضد ما يحدث هو طرف في هذه المحنة.. وللأسف، عندما ننظر إلى البلدان الإسلامية التي لا تبدي هذه الوحدة والتآزر، فإن كل من لا يعبر عن موقف واضح هناك هو طرف في ذلك”.

ويوم السبت قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي دان مرارا احتلال إسرائيل للضفة الغربية ومعاملتها للفلسطينيين، إن إسرائيل “دولة إرهابية” بعد أن أطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي وقنابل الصوت على المتظاهرين الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

وأطلقت حماس وابلا من الصواريخ على مدن إسرائيلية، وشنت إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة خلال العنف المحتدم منذ أيام.

وقُتل ما لا يقل عن 70 شخصا في غزة منذ تصاعد العنف يوم الاثنين، وفقا لوزارة الصحة في القطاع. وقال مسؤولون طبيون إن سبعة قتلوا سقطوا في إسرائيل.

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