بينما مرغ الحوثي رأس ولي عهده بالتراب.. كاتب سعودي: يجب وضع فلسطين تحت وصاية عربية ونزع سلاح حماس!

دعا الكاتب السعودي، خالد الزعتر، إلى وضع فلسطين تحت وصاية قوات عربية مشتركة، واصفاً حركة حماس بالإرهابية.

الكاتب السعودي المثير للجدل في تغريدة رصدتها (وطن)، قال (فلسطين يجب أن توضع تحت وصاية قوات عربية مشتركة ، ونزع سلاح حركة حماس).

وأضاف (لايمكن ان يكون مصير الفلسطينيين الأبرياء مرتبط بمغامرات حماس الإرهابية). حسب قوله.

#فلسطين يجب أن توضع تحت وصاية قوات عربية مشتركة ، ونزع سلاح حركة #حماس ، لايمكن ان يكون مصير الفلسطينيين الأبرياء مرتبط بمغامرات حماس الإرهابية #القدس_اقرب — خالد الزعتر (@khzaatar) May 13, 2021

حماس حامية شرف العرب

تغريدة الكاتب السعودي أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما مرغت جماعة الحوثيين (أنصار الله) أنف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالتراب، في عملياتها العسكرية والقصف المتواصل على السعودية.

اقرأ أيضاً: الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد (جن جنونه) من رد الكاتب نظام المهداوي على تغريدته!

ورد المغرد العماني (أبو شهاب) على هذيان الكاتب الزعتر قائلاً له (حماس حاميه ماتبقى من الشرف والكرامة العربية و المسجد الأقصى من المحتلين، يفترض تدعمهم ولو باضعف الإيمان، الله يهديك ويعينك بس)

#حماس حاميه ماتبقئ من الشرف والكرامة العربية و المسجد الأقصى من المحتلين، يفترض تدعمهم ولو باضعف الإيمان، الله يهديك ويعينك بس — أبو شهاب 🇴🇲 (@Dtgf34967146) May 13, 2021

نتفهم موقف من لا يدعم قضيتنا الفلسطينية، فالقضية الفلسطينية اولًا و اخيرًا قضية الشرفاءو اصحاب القلوب الحية. و من غير المنطقي تطلب من عديمي الشرف والمبادئ تسجيل موقف في مثل هذه الظروف، ففاقد الشيء لا يعطيه — Najaty Bsaiso (@DrNajatyBsaiso) May 13, 2021

فيما قال المغرد السعودي فارس الصبأن لـ خالد الزعتر (بغض النظر عن أنها حركة إرهابية ام لا إذا لم نكن قد المسؤولية ونكتفي دائما بالادانات والشجب فلندع الرجال تقتص لانفسها بدل من ان نصل لوضع اليمن تحت وصاية ست سنوات وبالاخير الحوثي وايران تعبث بالمنطقة كاملة ).

بغض النظر عن أنها حركة إرهابية ام لا

إذا لم نكن قد المسؤولية ونكتفي دائما بالادانات والشجب فلندع الرجال تقتص لانفسها بدل من ان نصل لوضع اليمن تحت وصاية ست سنوات وبالاخير الحوثي وايران تعبث بالمنطقة كاملة#الجنان_يبي_له_عقل#غزة_تحت_القصف_القدس_تنتفض — فآآرس آآلصبآآن (@f_2421) May 13, 2021

سلاح حركة حماس هو أضعف سلاح في كل الجيوش العربية ومع ذلك هو السلاح الوحيد الذي لم يوجه إلى صدور الشعوب العربية هو السلاح الوحيد الذي يحفظ كرامة ٣٠٠ مليون عربي هو السلاح الوحيد الذي يعرف هدفه جيداً — Mohammed Hussein (@AscapSad) May 13, 2021

السعودية تدين

واكتفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإدانة ما قال إنها (إجراءات إسرائيلية) في القدس المحتلة، وما تقوم به إسرائيل من (أعمال عنف) في محيط المسجد الأقصى، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.

اقرأ أيضاً: بأمر من محمد الضيف.. كتائب القسام تقصف مطار رامون بـ(صاروخ عياش 250)نضال

وفي بيان السعودية دعت “المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة وقفه الفوري لأعماله التصعيدية، التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية”.

وجددت الخارجية السعودية “التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”، وفقا للبيان.

فلسطين ليست قضيتي

وكان مغردون سعوديون أطلقوا هاشتاج حمل وسم فلسطين ليست قضيتي الامر الذي أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما انبرى الذباب السعودي في مهاجمة الفلسطينيين.

المغردون سعوديون قالوا إن من أطلق حملة “فلسطين ليست قضيتي” هم من أسموهم بـ”الوطنجيين الجدد” المتعصبون للسعودية والقومية السعودية ضد قضايا الأمة الإسلامية والعربية.

وأكد المغردون أن من أسموهم بـ”الوطنجيين الجدد” هم فئة من العلمانيين والليبراليين في المملكة غير المهتمين سوى بقضايا الحريات والانفتاح، ولا يعنيهم حتى الحرمين الشريفين.!

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديدخالد الزعتر

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك