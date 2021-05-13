(شاهد) صورة الشهيد الطفل حمزة نصار تثير تفاعلاً واسعاً.. ماذا رأى حتى ابتسم

أثارت صورة الطفل الفلسطيني الشهيد، حمزة نصار، الذي استشهد متأثراً بجراحه في قصف منزل عائلته في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

الشهيد حمزة نصار.. ابتسامتك هزمت القبة الحديدية

وظهر الطفل نصار وهو في ثلاجة الموتى (مبتسماً) وكأنه يرى شيئاً لم نراه نحن، الامر الذي أثار ضجة واسعة بين النشطاء الذين نعوه مستنكرين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة المتواصل.

حمزة نصّار، 11 عامًا، كان صائمًا، لا بد أنه كان ينتظر العيد..#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/cjLl966dVt — نجوان سمري (@SimriNajwan) May 12, 2021

وكتب محمد ساهر الطراونة تغريدة معلقاً على ابتسامة الشهيد حمزة نصار، (الابتسامة تليق بك في كل الأحوال وأنت في حفل زفاف قريبك، وأن تشاهد نادي “ِباب رفح” يتصدر الدوري في غزة حتى وأنت شهيد ابتسامتك كانت الأجمل هزمت فيها جيوشاً جرارة، ومدافع صـهيـ ـونية، وطائرات نفاثة… باختصار .. ابتسامتك هزمت “القبة الحديدة).

الابتسامة تليق بك في كل الأحوال … وأنت في حفل زفاف قريبك، وأن تشاهد نادي "ِباب رفح" يتصدر الدوري في غزة… حتى وأنت شهيد ابتسامتك كانت الأجمل… هزمت فيها جيوشاً جرارة، ومدافع صـهيـ ـونية، وطائرات نفاثة…

باختصار .. ابتسامتك هزمت "القبة الحديدة"

الشهيد البطل حمزة نصار 11 عامًا pic.twitter.com/CTU9bVf7ZN — محمد ساهر الطراونة (@m7mdsaher) May 12, 2021

نفس الإبتسامه

الطفل حمزه نصار 11 عام استشهد بالقصف الإسرائيلي

كم اتمنى رؤية وجوه المتصهينين من المسلمين وهم قتلى

وقد رأينا بعضهم شانت وجوههم pic.twitter.com/R9Ua2LlBjo — sultan Alnaimi (@alnaimi_sultan) May 12, 2021

الشهيد حمزة نصّار. 11 عامًا

كان في طريقهِ لإحضار خضروات لأهله من أجل الإفطار، فعاد شهـيدًا إلى أمهِ الكفيفة. ليشاهد العالم اجرام وارهاب ووحشيّة المستوطن الصهيوني الاسرائيلي المحتلّ. #SavePalestine #Save_Sheikh_Jarrah #GazaUnderAttack pic.twitter.com/ELtGhfQrA8 — إسماعيل هنيّة (@IsmailHaniyyeh) May 12, 2021

خرج قبيل الإفطار ليجلب بعض الخضار، فعاد لأمه شهيدًا.. حمزة نصار ضحية العدوان الإسرائيلي على غزة #غزة_تحت_القصف #GazaUnderAttack pic.twitter.com/nNneSZ3TjR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 12, 2021

83 شهيداً في قطاع غزة

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 83 شخصا بينهم 17 طفلا و7 سيدات بالإضافة إلى إصابة 487 بجروح مختلفة.

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وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها المكثفة على انحاء مختلفة من قطاع غزة أول أيام عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى قصف مدفعي من البحر، مما يعني أن حصيلة الشهداء والجرحى مرشحة للزيادة على مدار الساعات القادمة.

وفجر الأربعاء انتشلت فرق الإنقاذ جثتي شهيدين من تحت أنقاض أحد المنازل التي استهدفتها القوات الإسرائيلية الليلة الماضية في مدينة الشيخ زايد في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر طبية بأن الشهيدين هما عبد الرحيم المدهون وزوجته هاجر وقد انتشلا من تحت أنقاض منزلهما المدمر.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه وصل الى مجمع الشفاء الطبي جثامين مجموعة من المواطنين تبين من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب وفاتهم المباشر هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر إلى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة.

وصباح اليوم قصفت طائرات الاحتلال مقر البنك الوطني الإسلامي وموقعا للفصائل الفلسطينية في رفح جنوبي قطاع غزة. حسب الجزيرة نت

ووفق شهود عيان، فقد أدى القصف الإسرائيلي العنيف إلى تصاعد دخان أبيض وتدمير عدد من المباني ومنازل المواطنين، وألحق أضراراً واسعة بالممتلكات، والشوارع والبنى التحتية.

كما طال القصف بناية تتبع لجامعة فلسطين في منطقة الشيخ زايد، وانتشلت أطقم الدفاع المدني عدداً من الأحياء من تحت أنقاض أحد المنازل المستهدفة، ونقلت عشرات الإصابات، بحسب شهود عيان.

من جهة أخرى، أطلق الجيش الإسرائيلي بكثافة سلسلة من قنابل الإنارة في محيط معبر بيت حانون إيرز شمالي القطاع، ولم تتوفر تفاصيل أكثر حول أسباب إطلاق هذه القنابل.

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