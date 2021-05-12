ماذا قال البرازيلي نيمار بشأن مستقبل رونالدو الغامض مع يوفنتوس؟!

أثار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 29 عامًا الجدل بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس في تصريحات صحفية هي الأولى له عقب تجديد مع الفريق الباريسي.

نيمار ومستقبل رونالدو

وتحدث النجم البرازيلي نيمار في تصريح صحفي له عبر صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قائلاً: ” أود أن ألعب مع كريستيانو رونالدو.

فقد لعبت بالفعل مع لاعبين رائعين مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي، لكنني لم ألعب مع رونالدو بعد”.

وأثارت تلك التصريحات التي أدلى بها النجم البرازيلي الجدل بشأن مصير صاروخ ماديرا رونالدو مع فريق يوفنتوس، والحالة الحزينة التي يعيشها اللاعب في فريق يوفنتوس الإيطالي.

على الرغم من التصريحات الصحفية التي تحدثت عن بقائه داخل فريق السيدة العجوز الإيطالي الموسم المقبل.

نيمار وتجديد عقده

وقضى البرازيلي نيمار على كل آمال كل النوادي الأوروبية التي أرادت الحصول على خدمات اللاعب، من أبرزها فريقه السابق برشلونة.

وحاول رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا السعي من أجل عودته إلى برشلونة بعد بيعه بأغلى صفقة تجاوزت 200 مليون يورو.

🚨-عاجل :

نيمار يجدد عقده مع باريس لمدة خمسة اعوام. وفقًا لـ beIN Sport pic.twitter.com/hRhU64ZFEk — E P L W O R L D (@EPLworld) May 7, 2021

وقد تجدد نيمار عقده مع فريق باريس سان جيرمان حتى عام 2025م، كما ويحتمل أن ينهي اللاعب مسيرته الكروية والاحترافية داخل الفريق الباريسي، حيث سيصل عمره بعد انتهاء عقده 33 عامًا.

رونالدو ويوفنتوس

ويواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس الإيطالي، حالة من التأزم بعد فشله على صعيد التتويج بلقب الدوري المحلي والخروج من منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

انتهى حلم العودة لبرشلونة .. نيمار باقي في باريس حتى 2025 💰✍️ pic.twitter.com/1furPZlhCZ — Yallakora (@Yallakoranow) May 8, 2021

ويرغب رونالدو في الرحيل عن نادي السيدة العجوز وخوض تجربة أوروبية جديدة قبل اعتزل عالم كرة القدم المستديرة.

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حيث أن وكيل أعمال الدون يتفاوض مع عدد من الأندية الأوربية للذهاب إلى صفوف فريقها من أبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وفق ما أشارت به العديد من الصحف الأوروبية.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس الصيف المقبل 2022، حيث أن اللاعب لم يحسم أمره بعد رغم رغبته في الرحيل مع الفريق الإيطالي، مع سماح إدارة الفريق بمغادرة اللاعب بصفقة مغرية وليس بالمجان.

بيرلو ورونالدو

قال نائب رئيس فريق يوفنتوس التشيكي “بافيل نيدفيد” في حوار صحفي عبر موقع “فوتبول إيطاليا” ، أن مدرب المدير الفني لفريق السيدة العجوز ” أندريا بيرلو” 41 عامًا والنجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” 35 عامًا مستمران مع الفريق الموسم المقبل.

وأردف نيدفيد، قائلاً: أنا متأكد من أن بيرلو ورونالدو في يوفنتوس الإيطالي”، جاء تصريحه بعد الخروج من مركز تدريب فريق يوفنتوس، مضيفاً، ” هناك الصعوبات وهذا أمر طبيعي، لكننا سنقاتل حتى النهاية”.

تقارير صحفية واعتزام يوفنتوس

وقد تحدثت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية، عن اعتزام فريق يوفنتوس الإيطالي إقالة المدرب الإيطالي بيرلو، بعد الخسارة الأخير التي تعرض لها الفريق أمام فريق الميلان الإيطالي بثلاثية نظيفة دون رد.

وكذلك الأداء السيئ الذي يمر به النجم البرتغالي رونالدو خلال الموسم الحالي على صعيد نتائج فريق يوفنتوس في الدوري المحلي والمؤشرات التي ستفقده التأهل إلى دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي جدول الترتيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 27 هدفًا، وجاء في المركز الثاني المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 21 هدفًا.

متساويًا بعدد الأهداف مع كلاً من: اللاعب الكولمبي لويس مورييل مع فريق أتالانتا، وكذلك البلجيكي روميلو لوكاكو المهاجم في صفوف فريق الانتر ميلان.

( روميو آغريستي ) ☀️ بيرلو 🇮🇹: "إعادة التأكيد كمدرب للموسم المقبل؟ لست خائفًا أفكر فقط في صالح يوفنتوس الذي يأتي أولاً سأحاول بذل قصارى جهدي للنادي طالما أنا هنا ." pic.twitter.com/qLtAeLKq54 — ‏ ..♚ (@juv_mix) May 11, 2021

فيما جاء في المركز الثالث من جدول الترتيب المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي مع فريق لاتسيو برصيد 19 هدفًا، متساويًا بذلك مع لاعب الوسط النيجيري سيمون نوانكو في صفوف فريق كروتوني.

أما في المركز الرابع جاء اللاعب الإيطالي لورنزو إنسيني مع فريق نابولي برصيد 17 هدفًا، وفي خامس الترتيب المهاجم دومينيكو بيراردي مع فريق ساسولو برصيد 16 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجاري.

الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 85 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 72 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

الصراع بين الميلان ويوفنتوس

أما في المركز الثالث، جاء فريق الميلان الإيطالي برصيد 72 نقطة، متساويًا مع فريق أتالانتا بنفس عدد النقاط، وفي المركز الرابع من الترتيب احتل فريق نابولي برصيد 70 نقطة.

بينما في المركز الخامس من الترتيب فريق يوفنتوس بفارق نقطة وحيدة برصيد 69 نقطة، يليه فريق لاتسيو في المركز السادس برصيد 64 نقطة.

🎙️ بيرلو : "كريستيانو رونالدو لديه علاقة جيدة مع جميع موظفي النادي، العناق بعد مباراة أودينيزي له معنى مهم، رونالدو رد على انتقادات الأسابيع الماضية على أرضية الملعب" pic.twitter.com/KKrls4wxHO — Juventus 4 Arab (@Ju4Arb) May 8, 2021

ويأتي فريق روما برصيد 58 نقطة في المركز السابع، فيما جاء فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.

يليه في الترتيب فريق سامبدوريا في المركز التاسع برصيد 45 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 43 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

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