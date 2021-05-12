من هو باسم عيسى رفيق درب يحيى عياش الذي اغتالته إسرائيل في غزة؟

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، استشهاد باسم عيسى (أبو عماد)، قائد لواء غزة في جناحها العسكري، وذلك في غارة إسرائيلية استهدفته الأمر الذي أدى لاستشهاده على الفور.

بيان كتائب القسام حول اغتيال باسم عيسى

وقال القسام، في بيان صحفي: “بكل آيات الفخر والثبات والتحدي تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وأمتنا في كل مكان استشهاد القائد القسامي المجاهد/ باسم عيسى “أبو عماد” قائد لواء غزة في كتائب القسام، وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة”.

تشييع جثمان الشه.يد القائد في ك،تــ ـائب الق.ســ ـام باسم عيسى "أبو عماد" قائد لواء غزة والذي ارتقى مع ثلةً من القادة والمقـــ,اوم.ين، خلال عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن الم.قــ ـاو.مة pic.twitter.com/qpumgDlkry — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 12, 2021

وأضاف البيان: “إننا إذ نزف القائد الفذ أبا عماد وإخوانه المجاهدين، فإننا نؤكد على أن هؤلاء الأبطال الذين ارتقوا في معركة سيف القدس للدفاع عن مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نالوا شرف الشهادة في أعظم المواطن وأطهر المعارك، ومن خلفهم آلاف من القادة والجند يواصلون المسير ويحملون الراية ويذيقون العدو الويلات”.

نتنياهو وأفيخاي أدرعي

بدوره، هنأ رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جهاز الأمن العام وسلاح الجو والقيادة الجنوبية والجيش الإسرائيلي على العملية التي أسفرت عن استشهاد باسم عيسى.

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وقال نتنياهو، في تغريدة رصدتها (وطن): (قلت أمس للإرهابيين إن دمهم في رأسهم فقضينا قبل قليل على قادة كبار في هيئة أركان حماس بمن فيهم قائد لواء غزة وقادة آخرين وهذه هي مجرد البداية، سنوجه للإرهابيين ضربات لم يتخيلوها).

قلت أمس للإرهابيين إن دمهم في رأسهم فقضينا قبل قليل على قادة كبار في هيئة أركان حماس بمن فيهم قائد لواء غزة وقادة آخرين وهذه هي مجرد البداية. سنوجه للإرهابيين ضربات لم يتخيلوها. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 12, 2021

وسبق ذلك، إعلان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تنفيذ عملية نوعية في قطاع غزة أدت لاستشهاد قيادي كبير في كتائب القسام.

وقال أدرعي، في تغريدة رصدتها (وطن): “جيش الدفاع وجهاز الشاباك ينفذان عملية معقدة وفريدة من نوعها للقضاء على عدد من القادة الكبار في حماس داخل مدينتيْ غزة وخانيونس الذين يشكلون جزء مهمًا من قيادة أركان الجناح العسكري لحماس ومقربين من محمد الضيف”.

كشف النقاب: جيش الدفاع وجهاز الشاباك ينفذان عملية معقدة وفريدة من نوعها للقضاء على عدد من القادة الكبار في حماس داخل مدينتيْ غزة وخانيونس الذين يشكلون جزء مهمًا من قيادة أركان الجناح العسكري لحماس ومقربين من #محمد_الضيف. تفاصيلهم ستنشر لاحقًا #حماس_تحت_القصف pic.twitter.com/dBiAD1yz6A — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 12, 2021

من هو القائد القسامي باسم عيسى

ويشغل باسم عيسى منصب قائد لواء غزة والمسؤول عن جميع عمليات كتائب القسام في المدينة، حيث ووفق التقديرات الإسرائيلية فإنه تولى المنصب منذ 2017.

برز اسمه واسم أخيه عقب اغتيال أحمد الجعبري بغارة إسرائيلية عام 2012، فيما تتهمه إسرائيل بالمسؤولية المباشرة عن اطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، كما يعتبر من المقربين من محمد الضيف.

الشهيد القائد باسم عيسى #التستري كان رفيق الشهيد عماد عقل في اول عملية من نقطة الصفر لكتائب القسام قبل اكثر من ٢٥ عاما pic.twitter.com/urhwkjbOC7 — مش هيك (@meshhek) May 12, 2021

ولا تتوفر الكثير من المعلومات عن القيادي في حماس، إلا أن تقارير عربية وعبرية تؤكد مسؤوليته عن عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه بلدات الغلاف والمدن الفلسطينية المحتلة.

زوجة يحيى عياش

وفي السياق، علقت زوجة الشهيد الفلسطيني يحيى عياش على نبأ استشهاد باسم عيسى، وقالت في منشور رصدته (وطن): (استشهد صاحبك يا يحيى باسم عيسى أحد قيادات القسام ومن لم يعرفه؟).

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وأضافت: (من أطيب الناس الذين عرفتهم في غزة وعشت في بيتهم كان مطارداً مع أبو البراء وأعرف أهله كلهم ربي يصبرهم ولكن أنها الشهادة الذي انتظرها باسم منذ سنوات تعرض فيها لكثير من الاغتيالات من اليهود والاعتقالات على يد السلطة في غزة).

وتابعت: (شهدنا يوم خاض اشتباك معهم واصابوه ونقل الي المشفى سنة ١٩٩٥ ورغم التشديدات على غرفته زاره ابو البراء، رحم الله ارواحا تلاقت بعد طول غياب).

واختتمت المنشور بالقول: (سلم على ابو البراء يا ابو عماد).

وفي السياق، قال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن على الاحتلال أن يستعد لدفع الثمن بعد استهداف باسم عيسى، قائد لواء غزة في كتائب القسام.

باسم عيسى أحد أبطال عملية مصعب بن عمير في عام ١٩٩٣، والتي كانت في يوم توقيع اتفاق اوسلو، وإحدى أبرز عمليات القائد عماد عقل رحمه الله، هذه الميادين، وهذه المعارك هي التي صنعت هذا الجيل، وفي خضمها تربى، قتل الجنود من مسافة الصفر، فتحية لمن صنعهم الميدان، وشدت عضدهم المواجهة. pic.twitter.com/GD1YgEu7Ht — حسن الشهيد (@hassan1sms) May 12, 2021

وأضاف برهوم، في تصريح صحفي: “إن استهداف القائد المجاهد باسم عيسى قائد لواء غزة وعدد من رفاقه، لن يرتد إلا في وجه العدو الصهيوني وقياداته المجرمة، وعليه أن يستعد لدفع الثمن “.

وتابع: “إن دماء أبناء شعبنا وقيادات المقاومة غالية علينا جميعا، وكل هذه الجرائم الصهيونية بحقهم لن تكسر شوكة حماس، ولن تثنيها عن الاستمرار في قيادة وإدارة المعارك مع العدو وبكل قوة وستزيدها إصرارا على المضي قدما في هذا الطريق مهما بلغت التضحيات”.

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