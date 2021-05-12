(أوقفوا الصواريخ.. خلاص).. مستوطن إسرائيلي يتوسل حماس لإيقاف قصف المستوطنات!

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله، مستوطن إسرائيلي وهو يتوسل الفصائل الفلسطينية، بإيقاف قصف المستوطنات والبلدات الإسرائيلية.

أوقفوا الصواريخ حماس

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد توسل المستوطن الإسرائيلي بحركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام لإيقاف قصف البلدات المحتلة بالصواريخ، خوفاً على حياته.

مستوطن يطلب من حماس إيقاف ضرب الصواريخ

خلص يا حماس خلص هههه pic.twitter.com/6Z8HTAHjcB — ماهر العمودي (@Maherelamoudi) May 11, 2021

رشقات صاروخية

وفي سياق ذي صلة، نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم، رشقات صاروخية كبيرة صوب مناطق غلاف غزة، ومدينتي اسدود وعسقلان.

اقرأ أيضاً: من هو باسم عيسى رفيق درب يحيى عياش الذي اغتالته إسرائيل في غزة؟

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، توجيه ضربة صاروخية بـ50 صاروخاً لاسدود، كما أعلنت توجيه ضربة صاروخية بـ15 صاروخاً لـ “ديمونا”، كما أعلنت كتائب القسام استهداف منصة الغاز قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية.

ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط اسرائيل، هاشارون، جوش دان، والساحل.

وفي السياق، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن “المقاومة قد بنت خططها وجهزت نفسها لإدارة هكذا معارك ولشهور عدة، واستشهاد أي قائد من المقاومة لن يوقف المعركة وسيزيدها عنفواناً”.

وأضافت: “إن استشهاد القائد العزيز في كتائب القسام باسم عيسى واخوانه ومن قبلهم الشهداء القادة من السرايا سامح المملوك واخوانه لهو دليل واضح على أن قادة المقاومة متواجدة في قلب الميدان وبين جنودها تتابع وتدير المعركة وأن استشهاد القادة يؤكد على حالة التلاحم بين القيادة والشعب”.

وضع خاص

بدورها، أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) بأن وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، قرر تمديد “الوضع الخاص” في الجبهة الداخلية، لمدة أسبوعين.

وفي السياق، قال غانتس: إن “جميع الوسائل والخيارات مطروحة لدينا على الطاولة، في جعبتنا الكثير”.

وأضاف: “سيواصل الجيش الإسرائيلي هجماته لتحقيق هدوء تام وطويل الأمد”، مشيراً إلى أنه “عندما نحقق هذا الهدف يمكننا وقتها التحدث عن أي اتفاق هدوء، وحالياً لا يوجد تاريخ لانتهاء هجماتنا في غزة”.

هذا ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (كابينت) حول استمرار عملية “حارس الأسوار” ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وزارة الصحة

بدورها، قالت وزارة الصحة بغزة، إن أكثر من 60 شهيداً بينهم 14 طفلاً وخمس سيدات ورجل مسن، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ يوم الاثنين الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي إصابة 335 إصابة بجراح مختلفة.

محطة الغاز

هذا وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن وزارة الطاقة أوقفت العمل في حقل الغاز البحري والمسمى (تمار)، تخوفا من استهدافا بصواريخ المقاومة من غزة.

اقرأ أيضاً: محمد بن زايد يأمر بدعم إسرائيل بـ (10) مليارات ورفع قيمة شراء المنازل في القدس إلى الضعفين

وأشارت الإذاعة، إلى أن وزارة الطاقة تتخوف من إصابة منصة الغاز بالصواريخ وهي في وضعها التشغيلي، الذي قد يؤدي إلى انفجار الغاز وتدمير المنصة بشكل كامل.

وأعلنت كتائب القسام، استهداف منصة الغاز قبالة سواحل غزة، برشقة صاروخية، رداً على جرائم الاحتلال في القدس وغزة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك