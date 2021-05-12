محمد رمضان يعلن التبرع بكامل أرباح كليبه الجديد (ڤيرساتشي بيبي) لصالح فلسطين (شاهد)

تضامن الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان مع الفلسطينيين على طريقته الخاصة، حيث طرح كليبه الجديد (ڤيرساتشي بيبي) مؤكدا أن كامل إيراداته ستذهب لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني.

ڤيرساتشي بيبي و محمد رمضان

وفي هذا السياق نشر محمد رمضان صورة من كليب أغنيته “ڤيرساتشي بيبي” عبر حسابه في موقع “فيسبوك”.

وكتب معلقا: (إن شاء الله بعد ساعات قليلة كليب ڤيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية على يوتيوب كامل الأرباح إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كل سنة والجمهور في أفضل حال.)

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ تجاه إسرائيل، ردا على الانتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

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وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ ما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 فلسطينياً ، بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل المقاومة الفلسطينية.

هذا وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استشهاد قائد لواء غزة، وعدد من القادة الميدانيين في غارة إسرائيلية، في الوقت الذي أكد فيه الجيش الإسرائيلي استهداف “هيئة أركان عمليات الحركة”.

وأضافت الكتائب في بيان مقتضب أن القائد باسم عيسى أبو عماد ورفاقه استشهدوا في غارة إسرائيلية على “مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة”، مشددة على أن هؤلاء القادة “نالوا شرف الشهادة في أعظم المواطن، ومن خلفهم آلاف القادة يواصلون المسير”.

في المقابل، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في تصريحات صحفية “قضينا على قادة كبار في هيئة أركان حماس -بينهم قائد لواء غزة- وهذه مجرد بداية”.

فيما قال بيان للجيش الإسرائيلي “استهدفنا 4 من القيادات العسكرية لحماس يشكلون هيئة أركان عمليات الحركة”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم، الأربعاء، أنه استهدف قادة من هيئة أركان عمليات حركة حماس مقربين من القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

وأضاف جيش الاحتلال أنه ينفذ “عملية معقدة للقضاء على عدد من القادة الكبار في حماس في مدينتي غزة وخان يونس”، مشيرا إلى أن لديه بنك أهداف كبيرا للقصف في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال إنه قتل رئيس جهاز أمن المخابرات العسكرية في حركة حماس وقائد شعبة مكافحة التجسس.

وكانت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد قالت إنها وجهت ضربة صاروخية باتجاه تل أبيب ومحيطها ومدن أخرى بـ100 صاروخ فجر اليوم الأربعاء، وقد ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين جراء صواريخ المقاومة إلى 6.

وقال الناطق العسكري لسرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي- إن السرايا وجهت رشقة صاروخية بـ100 صاروخ باتجاه تل أبيب ومحيطها ومدن أخرى.

من جهته، قال جيش الاحتلال إنه ينفذ “عملية معقدة” للقضاء على عدد من القادة الكبار لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وقد زاد عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 48 فلسطينيا، بينهم 14 طفلا.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين إثر استهداف جيب عسكري كان يقلهم في منطقة غلاف غزة.

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