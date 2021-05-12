ماذا فعل رامز جلال مع وعد السعودية حتى يتم حذف حلقتها وتمنع من العرض في (رامز عقله طار)؟

أفادت صحيفة مصرية نقلا عن أحد المقربين من أسرة برنامج (رامز عقله طار) الذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال السباق الرمضاني، أن القائمون على البرنامج قاموا بحذف حلقة كاملة من البرنامج كان من المقرر عرضها في الحلقة 29 من البرنامج.

وعد السعودية في رامز عقله طار

ووفق المصادر فإن هذه الحلقة خاصة بالمطربة والمغنية المعروفة وعد السعودية، وكان قد تم تصويرها قبل رمضان بأسبوع واحد.

وقام رامز جلال خلال حلقتي، أمس واليوم، بعرض كواليس الحلقات الماضية التي تم عرضها طوال الشهر الكريم، وأبزر ما حدث مع الضيوف.

واستضاف رامز خلال الحلقات الماضية كل من “أحمد مالك، ودينا الشربيني، ونجوم مسرح مصر “محمد عبدالرحمن “توتا”، وويزو، ومحمد هنيدي، رمضان صبحي، والمطرب أحمد سعد، وجميلة عوض.

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وكذلك ريم مصطفى، معتصم النهار، محمد هاني، حمادة هلال، جميلة عوض، طارق يحيي، سمية الخشاب، ملك قورة، أسماء أبو اليزيد، نسرين طافش، طارق يحيى” و4 من ضيوف العرب.

رامز عقله طار

ويستدرج الضيف كل من الفنان السعودي حسن عسيري، والإعلامية سارة مراد.

حيث يبدأ “عسيري” في جولة مع الفنان داخل إحدى مدن الملاهي السعودية التي تحمل اسم “Buzz Land”.

ويبدأ الضيف بلعب بعض الألعاب للتسلية، ثم يأتي دور “مراد” التي تجمع الضيف بإحد الجمهور وهو رامز جلال الذي يتخفى في زي “هندي”، بعدما تقنع الضيف أنه اختيار عشوائي.

ويدخل الضيف بصحبة رامز إحدى المركبات في الملاهي التي يتم رفعها بشكل كبير بضيف مع استمرارها في الاهتزاز.

ويبدأ المقلب باستمرار تحرك المركبة بشك عشوائي على ارتفاع ضخم بشكل يرعب الضيف.

ويستمر رامز في مضايقته من خلال رش روائح كريهة وضربه وفتح أنبوبة الحرائق، إلى أن يفتح المركبة ويُلقى بالضيف في الماء.

ألفاظ خارجة من المغربية أسما لمنور

وكانت الفنانة المغربية أسما لمنور وقعت، ضحية الحلقة الـ 23 لبرنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذا العام “رامز عقله طار”، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

رامز جلال يتحرش بأسما لمنور ويصوّب على مؤخرتها!

هذا وبدأ رامز جلال، في السخرية من أسما لمنور وملابسها أثناء استقبالها، كعادته مع معظم الضيوف.

وقال في مقدمة ساخرة: (أميرة من أميرات غيطان الجميز، وغجرية من غجريات قرطبة، وصباعها صباع كفتة، واسمها اسم كهربائي سليسيون).

وسخر أيضا من حذائها قائلا:(لابسة F16 في رجلها).

ووصفها رامز بأنها مطربة جميلة ذا صوت عذب فهي مغربية المنشأ خليجية الهوا، معانا النهاردة فانوس الطرب الأصيل، أسما لمنور.

واحتفظت أسماء لمنور بحالة مرحة خلال لعبة كرة الماء، وبالرغم من وقوعها كانت تغني لأم كلثوم (بعيد عنك).

وظهر رامز أيضا وهو يقوم بأفعال غير لائقة مع الفنانة المغربية في فقرة “الرصاص المطاطي”، حيث تعمد استهداف مؤخرتها بالرصاص.

دفع ذلك أسماء لمنور للتلفظ بألفاظ خارجة والانسحاب من الفقرة وتوقيف البرنامج.

كما سقطت المطربة المغربية أسماء لمنور من فوق الثور، خلال إحدى فقرات البرنامج، وعلق رامز جلال على سؤال الفنان حسن عسيري، قائلا: ” خليني أسألك أنت ليه لابسة البنطلون ده.. أسماء لمنور قبل ما تتعور”.

كما لفت رامز جلال، إلى أنه لم يكن يتصور أن يستضيف المطربة أسماء لمنور، واصفا إياها بالست العاقلة الرزينة.

وأضاف خلال برنامج “رامز عقله طار”: “مكنتش أتخيل ولا كنت أتصور يجي اليوم اللى أجيب فيه اسماء لمنور، دي ست عاقلة ورزينة لا بتكدب ولا بتحور”.

وأوضح: “ضميري بيأنبني، أصور الحلقة ولا ألغيها.. سامحوني يا كل محبينها، والله حاولت ألغي الحلقة ولكن ده مكتوب ومتقدر.. حسرة عليها يا حسرة عليها”.

هذا وانهارت أسماء لمنور خلال تواجدها في كبسولة “الهوب دروب”، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز في المقلب.

وعقب فتح باب الكبسولة، قفزت الفنانة أسماء لمنور مسرعة لتهبط في حمام سباحة، ومن خلفها رامز جلال.

وبعد خروجها من حمام السباحة من أجل النجاة بحياتها؛ دخلت الفنانة المغربية في صدمة عقب اكتشافها أنها وقعت ضحية لرامز جلال في برنامج “رامز عقله طار”.

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