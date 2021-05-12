(شاهد) كيف تمكنت كتائب القسام من تدمير جيب اسرائيلي شمال قطاع غزة

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد مصورة، لاستهداف جيب عسكري إسرائيلي الأربعاء، بالقرب من حدود قطاع غزة.

استهداف جيب عسكري

ويظهر في الفيديو، وفق ما رصدت “وطن”، جيب عسكري يسير على طريق قرب الحدود مع قطاع غزة، وبعد رصده جرى استهدافه بصاروخ موجه، وإصابته بصورة مباشرة.

فيديو عملية ضرب الجيب العسكري بالكورنيت 🔥 pic.twitter.com/4rCQHTpT5G — Ahmad Yousef (@AhmadOmishat) May 12, 2021

وفي السياق، اعترف الجيش الإسرائيلي، بمقتل جندي وإصابة اثنين آخرين وصفت جراح أحدهم بالخطيرة، خلال استهداف الجيب العسكري، في حين أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن الاستهداف.

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وقالت مصادر فلسطينية إن كتائب القسام، قام بقصف محيط الجيب فور حضور تعزيزات إسرائيلية لسحب الجنود بقذائف الهاون، لإيقاع المزيد من الخسائر في صفوف قوات الاحتلال.

استشهاد قيادي بالقسام

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استشهاد باسم عيسى (أبو عماد)، قائد لواء غزة في جناحها العسكري، وذلك في غارة إسرائيلية استهدفته الأمر الذي أدى لاستشهاده على الفور.

وقال القسام، في بيان صحفي: “بكل آيات الفخر والثبات والتحدي تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وأمتنا في كل مكان استشهاد القائد القسامي المجاهد/ باسم عيسى “أبو عماد” قائد لواء غزة في كتائب القسام، وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة”.

وأضاف البيان: “إننا إذ نزف القائد الفذ أبا عماد وإخوانه المجاهدين، فإننا نؤكد على أن هؤلاء الأبطال الذين ارتقوا في معركة سيف القدس للدفاع عن مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نالوا شرف الشهادة في أعظم المواطن وأطهر المعارك، ومن خلفهم آلاف من القادة والجند يواصلون المسير ويحملون الراية ويذيقون العدو الويلات”.

نتنياهو وأفيخاي أدرعي

بدوره، هنأ رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جهاز الأمن العام وسلاح الجو والقيادة الجنوبية والجيش الإسرائيلي على العملية التي أسفرت عن استشهاد باسم عيسى.

وقال نتنياهو: (قلت أمس للإرهابيين إن دمهم في رأسهم فقضينا قبل قليل على قادة كبار في هيئة أركان حماس بمن فيهم قائد لواء غزة وقادة آخرين وهذه هي مجرد البداية، سنوجه للإرهابيين ضربات لم يتخيلوها).

وسبق ذلك، إعلان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تنفيذ عملية نوعية في قطاع غزة أدت لاستشهاد قيادي كبير في كتائب القسام.

وقال أدرعي: “جيش الدفاع وجهاز الشاباك ينفذان عملية معقدة وفريدة من نوعها للقضاء على عدد من القادة الكبار في حماس داخل مدينتيْ غزة وخانيونس الذين يشكلون جزء مهمًا من قيادة أركان الجناح العسكري لحماس ومقربين من محمد الضيف”.

من هو القائد القسامي باسم عيسى

ويشغل باسم عيسى منصب قائد لواء غزة والمسؤول عن جميع عمليات كتائب القسام في المدينة، حيث ووفق التقديرات الإسرائيلية فإنه تولى المنصب منذ 2017.

برز اسمه واسم أخيه عقب اغتيال أحمد الجعبري بغارة إسرائيلية عام 2012، فيما تتهمه إسرائيل بالمسؤولية المباشرة عن اطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، كما يعتبر من المقربين من محمد الضيف.

ولا تتوفر الكثير من المعلومات عن القيادي في حماس، إلا أن تقارير عربية وعبرية تؤكد مسؤوليته عن عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه بلدات الغلاف والمدن الفلسطينية المحتلة.

وفي السياق، قال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن على الاحتلال أن يستعد لدفع الثمن بعد استهداف باسم عيسى، قائد لواء غزة في كتائب القسام.

وأضاف برهوم، في تصريح صحفي: “إن استهداف القائد المجاهد باسم عيسى قائد لواء غزة وعدد من رفاقه، لن يرتد إلا في وجه العدو الصهيوني وقياداته المجرمة، وعليه أن يستعد لدفع الثمن “.

وتابع: “إن دماء أبناء شعبنا وقيادات المقاومة غالية علينا جميعا، وكل هذه الجرائم الصهيونية بحقهم لن تكسر شوكة حماس، ولن تثنيها عن الاستمرار في قيادة وإدارة المعارك مع العدو وبكل قوة وستزيدها إصرارا على المضي قدما في هذا الطريق مهما بلغت التضحيات”.

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