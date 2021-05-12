“شاهد” برشلونة يثير غضب جماهيره بسبب أحداث القدس

أثار نادي برشلونة الإسباني غضب واستياء جمهوره من الجماهير العربية، الذي أعلن عن مشروع معرضه الافتراضي،

وسيتحدث من خلاله عن تاريخ وإنجازات وألقاب الفريق الكتالوني بالتعاون مع شركة تكنولوجيا إسرائيلية وهي الخطوة الأولى له في مسيرة النادي الإسباني.

نادي برشلونة يُعلن عن مشروع "معرض برشلونة الإفتراضي" والبداية من الكيان الصهيوني!!! ليُقرب الجماهير هُناك من النادي 🤬 pic.twitter.com/hKbAWUo6Hz — FCB World (@FCBW_A7) May 11, 2021

جيرارد بيكيه وبرشلونة

وقد تحدث المدافع الإسباني جيرارد بيكيه ومواطنه لاعب الوسط في فريق برشلونة بيدري، اللذان تحدثا عن هذا المشروع في مقطع فيديو تم نشره عبر الحساب الرسمي لفريق برشلونة الإسباني.

ويسعى الفريق الكتالوني إلى التواصل والاقتراب بشكل كبير من الجماهير في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وسيبدأ المعرض في الخامس عشر من شهر يوليو/ تموز المقبل، حيث يحتوي على العديد من الفقرات التفاعلية والمحاكاة مع التوقع بإقبال العدد الكبير على تلك التجرية الجديدة.

ميسي وشركة التكنولوجيا الإسرائيلية

وقد جاءت تلك الخطوة بعد أن أصبح قائد برشلونة الإسباني ليونيل ميسي سفيرًا لشركة التكنولوجيا الإسرائيلية التي تساعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من العمى وضعف البصر.

برشلونة ووزارة الخارجية الإسرائيلية

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صحفي لها، جاء فيه: ” تعاون تاريخي، نجم كرة القدم ليونيل ميسي هو السفير الجديد لشركة “أوركام” الإسرائيلية.

تعاون تاريخي بين ميسي وشركة إسرائيلية نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتعاون مع شركة "أوركام" الإسرائيلية للترويج لجهاز orcam myeye حول العالم، وذلك عبر تعيينه سفيراً للشركة لتوزيع الجهاز على المصابين بالعمى أو ضعف البصر، حيث يلتقي ميسي أشخاص مكفوفين من جميع أنحاء العالم، pic.twitter.com/PVEFckogmI — Q Street Journal (@qstreetjournal) September 9, 2020

الذي يساعد الشركة على توزيع الابتكارات التكنولوجية التي طورتها للمصابين بالعمى أو ضعف البصر من أجل مساعدتهم”.

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وأردفت وزارة الخارجية، ” ليونيل ميسي سيلتقي مع عدد من المكفوفين من جميع أنحاء العالم ويمنحهم جهاز OrCam MyEye.

وهو حل تكنولوجي متميز صنعته الشركة الإسرائيلية والذي سيمنحهم الاستقلال ويساعدهم على التعامل مع التحديات وحياتهم اليومية”.

ونقلت تصريحًا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قال فيه: ” أنا فخور بأن أكون سفيرًا لشركة أوركام، حيث أن الجهاز سيغير حياة الكثير من الناس في كافة دول العالم”.

جماهير برشلونة والمشروع

وقد هاجمت العديد من جماهير وعشاق فريق برشلونة في الوطن العربي، عقب قرار إدارة نادي برشلونة بإقامة هذا المشروع الافتراضي التكنولوجي التي ستتقرب من خلالها إلى الجمهور الإسرائيلي.

وقد غرد العديد من النشطاء عبر شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استيائهم من تلك الخطوة والمشروع التي ستقدم عليه برشلونة بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل حالة التوتر التي تشهدها مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 77 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق برشلونة برصيد 76 نقطة.

بينما جاء فريق ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 75 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 71 نقطة.

لو حقيقي دعم برشلونة والريال للصهاينة يبقي يغوروا في داهية هما والليجا كلها🇵🇸✌️ https://t.co/1A2des00w1 — Nour Sherif (@nour_talia) May 12, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 56 نقطة، بينما احتل فريق ريال بتيس في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 52 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 47 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر سيلتا فيغو برصيد 45 نقطة.

ليفانتي والترتيب في الدوري

وقد احتل فريق ليفانتي في المركز الرابع عشر من جدول الترتيب من الدوري الإسباني خلال منافسات الموسم الجاري برصيد39 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 29 هدفاً، بينما جاء في ثاني الترتيب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا.

The Israeli regime is attacking innocent civilianspic.twitter.com/62Cof8kLGY#GazaUnderAttack — برشلونة 8-2 🇵🇸 (@Origi_remontada) May 12, 2021

بينما ثالث الترتيب جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

ويأتي في خامس جدول الترتيب اللاعب المغربي يوسف النصيري المهاجم فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا في الدوري الممتاز.

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