(شاهد) سمير غانم (مرعوب من الموت): لماذا؟

أعاد ناشطون بمواقع التواصل تداول مقطعا مصورا للفنان المصري سمير غانم، يتحدث فيه بلقاء سابق له عن الموت، وذلك تزامنا مع دخوله العناية المركزة منذ أيام بسبب تدهور وضعه الصحي وتوقف وظائف الكلى.

والمقطع الذي أعيد نشره من قبل النشطاء ، يظهر سمير غانم بلقاء تلفزيوني مع الفنانة اليمنية أروى، يتحدث فيه عن خوفه من الموت.

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ويرقد سمير غانم في العناية المركزة، بأحد المستشفيات منذ أيام عقب تدهور حالته الصحية لمعاناته من توقف وظائف الكلى.

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كما أن زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز ترقد هي الأخرى بالعناية المركزة لإصابتها بفيروس كورونا.

وأجاب الفنان سمير غانم في الفيديو على سؤال حول (ما أكثر شيء يخيفك؟).

ليرد قائلا إنه يخشى الموت بشكل كبير.

وأضاف: (مبحبوش خصوصًا السنة دي الموت كانت فظيع خد كم واحد من الجامدين.)

وأوضح غانم في لقائه السابق: (احنا بنكبر عارفة يمكن من 10 سنين أو 15 سنة مكنتش افكر أوي بس دلوقتي غير.)

عائلة سمير غانم تخرج عن صمتها

هذا وخرجت عائلة الفنان المصري سمير غانم عن صمتها، وعلقت بشكل رسمي لأول مرة على شائعات الوفاة التي تلاحقه منذ إصابته وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس (كورونا).

حسن الرداد يرد على شائعة وفاة سمير غانم

وكتب الفنان المصري حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم، عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، قائلاً عن حالة حماه: (لا صحة لكل الأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية لحمايا الأستاذ سمير غانم).

وطالب حسن الرداد الجميع بالتوقف عن تداول أو نشر أي أخبار عن الحالة الصحية للنجمين، إلا ما يتم نشره عبر حسابه الموثق أو حساب الإعلامي رامي رضوان زوج النجمة دنيا سمير غانم.

هذا وأبدى الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، استيائه من الشائعات وكتب في تغريدة عبر حسابه في (تويتر): (ياخوانا الرحمة من الشائعات!احنا فينا اللي مكفينا ارجوكم ما يتم تداوله غير صحيح الوضع لايزال حرج).

رسالة رامي رضوان للإعلاميين

وسبق أن عبر رامي رضوان عن استيائه من تداول شائعة وفاة حماه وحماته.

وكتب رامي رضوان عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك): (أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح.. السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع.. أرجوكم اتقوا الله..مش كده).

وتابع رامي رضوان: (الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من هم المهموم!.. لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل.. وعلى حساب صحة الأخرين ونفسية أسرهم).

وأشار رامي رضوان إلى الوضع الصحي للنجمين قائلاً: (لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما..فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم).

وتابع: (اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين.. إلهي أذهب البأس رب الناس.. أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءًا لا يغادر سقمًا.. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية.. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير).

وأعادت إيمي سمير غانم، نشر ما كتبه رامي رضوان عبر صفحتها على (انستجرام) لتؤكد عدم صحة ما تم تداوله، وتطلب من الجميع تحري الدقة فيما يُنشر عن حالة والدها ووالدتها.

نقابة الممثلين تعلق على شائعة وفاة سمير غانم

من جانبها نفت نقابة المهن التمثيلية بشكل عاجل، شائعة وفاة سمير غانم، أو تحسن حالة دلال عبدالعزيز الصحية.

وقالت الفنانة نهال عنبر المسئولة عن الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية إن ما تردد خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنان سمير غانم بعد تعرضه لمتاعب شديدة في الكلى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي غير صحيح.

وتابعت نهال عنبر في تصريحات صحفية: (ما يتردد عن وفاة سمير غانم هو كذب وحالته مستقرة ولا يزال يتلقى العلاج في المستشفى).

كما نفى الفنان أشرف طلبة عضو نقابة المهن السينمائية ما نشر عن خروج الفنانة دلال عبد العزيز من مشفى العزل، مؤكدا انها ما تزال تتلقى العلاج .

كورونا ضرب عائلة سمير غانم

واستطاع فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 أن يضرب عائلة الفنان غانم خلال الفترة الماضية، حيث أصيبت كل من الفنانة دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم.

ودخل الفنان الكبير يوم الخميس 29 أبريل/نيسان، أحد المستشفيات الخاصة، فيما دخلت دلال عبد العزيز قبل بـ4 أيام بعد تدهور حالتها وإصابتها بضيق في التنفس.

وكانت دلال عبد العزيز تخضع للعزل المنزلي في بداية الأزمة بصحبة ابنتها دنيا، ولكن حالتها تطلبت النقل إلى أحد المستشفيات الخاصة من أجل تلقي الرعاية والعلاج.

وتعافت النجمة دنيا ابنة الفنان الكبير من فيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية سلبية، وهو الأمر الذي ينطبق على النجم حسن الرداد الذي تعافى تماما، فيما لا تزال زوجته إيمي تحت الملاحظة والعزل.

وكانت الفنانة إيمي نجلة الفنان الكبير، قد نقلت إلى المستشفى قبل أسابيع لتلقي العلاج أيضًا، قبل أن يلحق بها والدها الفنان.

وجاء إصابة دلال ودنيا بفيروس كورونا أثناء تصويرهما مشاهد وأحداث مسلسل (عالم موازي).

والذي كان من المفترض عرضه خلال الماراثون الرمضاني الجاري خاصة أن الفنان والمنتج هشام جمال والذي كان يتولى إخراج العمل أصيب بالفيروس بعدهم مباشرة.

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