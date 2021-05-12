“بئس التجارة الدنيئة” .. حمد بن جاسم يشنّ هجوماً عنيفاً على الإمارات بسبب ما يحدث في فلسطين

هاجم الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق، المتباكين على ما يجري في فلسطين وبالذات حول المسجد الأقصى، قائلاً إنهم هم أنفسهم يطعنون الأقصى وأهل فلسطين في ظهورهم.

حمد بن جاسم يُشير الى الإمارات

وقال الشيخ حمد بن جاسم في تغريدةٍ بتويتر ملحماً فيها إلى الإمارات: بعض الأشقاء المتباكين اشتروا ما حول الأقصى وحولوه إلى غير أصحاب الدار كي يحصلوا على الثناء وعلى بعض المال! بئس التجارة الدنيئة!”.

ويبدو انّ الشيخ حمد بن جاسم يشير الى تورط الإمارات في عمليات شراء بيوت وعقارات في القدس المحتلة من ثمّ تسريبها الى المستوطنين.

بعض الذين يتباكون على ما يجري في فلسطين وبالذات حول المسجد الأقصى، الذي بارك الله ذو العزة والجلال حوله يطعنون الأقصى وأهل فلسطين في ظهورهم. فبعض الأشقاء المتباكين اشتروا ما حول الأقصى وحولوه إلى غير أصحاب الدار كي يحصلوا على الثناء وعلى بعض المال! بئس التجارة الدنيئة! — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 12, 2021

وفي تغريدةٍ ثانية، قال الشيخ حمد بن جاسم: أما تلك البيانات التي صدرت عن الدول العربية فتحتاج إلى تحرك سياسي لا يكل ولا يمل لتحقيق أهداف واضحة أمام العالم لردع المعتدين وإرجاع الحقوق لهذا الشعب الصامد وهذا أقل ما ينبغي أن يقدم للفلسطينيين في هذا العيد بدل التباكي والطعن في الخفاء.

أما تلك البيانات التي صدرت عن الدول العربية فتحتاج إلى تحرك سياسي لا يكل ولا يمل لتحقيق أهداف واضحة أمام العالم لردع المعتدين وإرجاع الحقوق لهذا الشعب الصامد وهذا أقل ما ينبغي أن يقدم للفلسطينيين في هذا العيد بدل التباكي والطعن في الخفاء. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 12, 2021

ويتعرض قطاع غزة منذ مساء يوم الإثنين الماضي لعدوان عسكري اسرائيلي متواصل، أدى الى استشهاد 53 فلسطينياً، بينهم 14 طفلا و3 سيدات، إضافة إلى اكثر 320 مصابا.

وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عصر اليوم الأربعاء عن استشهاد عدد من قياداتها في غارات اسرائيلية .

وقالت الكتائب إن باسم عيسى “أبو عماد” قائد لواء غزة استشهد الى جانب ثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة”.

وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عصر الاربعاء عن توجيه ضربة لمنطقة ديمونا التي تضم المفاعل النووي الإسرائيلي بضربة صاروخية من 15 صاروخاً.

ودوّت صافارات الإنذار في بئر السبع وديمونا وجبل الخليل تزامناً وقصف “القسام” لديمونا.

بموازاة ذلك، أعلنت كتائب القسام عن توجيه ضربة صاروخية لمدينة أسدود المحتلة بـ50 صاروخاً.

كما أعلنت كتائب القسام استهداف منصة الغاز الاسرائيلية قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية.

وصباح الأربعاء، قتل ضابط إسرائيلي في قصف صاروخي نفذته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، شمالي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام -في بيان مقتضب- إنها استهدفت مركبة عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة بصاروخ موجه.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد العسكريين قتل في استهداف المركبة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن الاستهداف خلف 3 إصابات خطيرة بصاروخ مضاد للدروع أطلق من شمال غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ووصفت الهيئة عبر موقعها حالة اثنين من المصابين بالخطيرة جدا، والإصابة الثالثة بالخطيرة.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس قالت إن الضربة الصاروخية التي وجهتها لتل أبيب الليلة الماضية استخدمت فيها لأول مرة صواريخ من طراز “إس إتش85” (SH85).

وأوضحت الكتائب أنها قصفت تل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخا، ردا على استهداف الطيران الإسرائيلي الأبراج السكنية في قطاع غزة.

وأكدت أن هذه الضربة الصاروخية هي أكبر عملية قصف تشنها المقاومة على تل أبيب.

وجددت المقاومة فجر الأربعاء، القصف الصاروخي على تل أبيب وضواحيها ومدينة عسقلان .

من جهتها، أعلنت سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي- عن توجيه ضربة بمئة صاروخ تجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وسديروت، وذلك ردا على استهداف الأبراج السكنية في غزة.

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