بشر الخصاونة ومحمد بن زايد
بشر الخصاونة ومحمد بن زايد
الهدهد

باحث إسرائيلي يهذي من داخل الملجأ: بشر الخصاونة طلب من إسرائيل ضرب حماس!

كتب وطن
0

زعم الباحث الإسرائيلي روني شالوم، الباحث في الشؤون الشرق أوسطية والعلاقات الدولية، أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة طلب من إسرائيل ضرب حماس بيد من حديد.

بشر الخصاونة!!

تغريدة الباحث الإسرائيلي حولته إلى مادة للتندر بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعدما حاول اللعب على الوتر الحساس في محاولة منه لتأجيج الشارع الأردني ضد حكومته.

وقال روني شالوم في تغريدته التي رصدتها (وطن)، (مصادر عسكرية اسرائيلية: “بشر الخصاونة طالب من اسرائيل ضرب حماس بيد من حديد)!.

اقرأ أيضاً: المقاومة في غزة تطلق (210) صواريخ نصفهم على تل أبيب والنصف الأخر على بئر السبع (فيديو)

الا أن الرد كان ساخراً من الباحث الإسرائيلي..( كانك تظن أن الاعلام الكاذب ينطلي في القرن الواحد والعشرين وانا أقول لك مصادر عسكرية فلسطينية: نتنياهو يعلن اسلامه واستسلامه) !

نواب في البرلمان الأردني يدعون لطرد السفير الإسرائيلي

هذا وطالب 92 نائبا في البرلمان الأردني، حكومة البلاد، بـ”اتخاذ موقف قوي بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفير الأردن لدى تل أبيب”.

اقرأ أيضاً: فيديو مرعب من غزة .. امرأة توثّق القصف الإسرائيلي لتتفاجأ باستهداف منزلها!

واعتبر النواب أن هذا الإجراء هو “رد فعل على انتهاكات الصهاينة بحق المقدسات وسياسات تهجير الفلسطينيين من القدس ومن حي الشيخ جراح”.

وكان رئيس مجلس أوقاف القدس، عبد العظيم سلهب، قد ناشد الملك الأردني صاحب الوصاية على المقدسات في القدس، أن يبذل قصارى جهده لـ”وقف الاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى”.

ونفذ المئات من الأردنيين، أمس الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، وقفة احتجاجية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، دعما للفلسطينيين في القدس، مجددين مطالبتهم بطرد السفير.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
تقارير

المقاومة في غزة تطلق (210) صواريخ نصفهم على تل أبيب والنصف الأخر على بئر السبع…

الهدهد

مطار بن غوريون الإسرائيلي يخرج عن الخدمة والرعب يسود المستوطنين في تل أبيب (فيديو)

الهدهد

(صهيونية بامتياز) العربية قناة سعودية ناطقة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي!

الهدهد

وسيم يوسف يدعم إسرائيل ويهاجم حماس وحفيظ دراجي يحمد الله أنه ليس محسوبا على الأردن

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More