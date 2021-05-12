باحث إسرائيلي يهذي من داخل الملجأ: بشر الخصاونة طلب من إسرائيل ضرب حماس!

زعم الباحث الإسرائيلي روني شالوم، الباحث في الشؤون الشرق أوسطية والعلاقات الدولية، أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة طلب من إسرائيل ضرب حماس بيد من حديد.

بشر الخصاونة!!

تغريدة الباحث الإسرائيلي حولته إلى مادة للتندر بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعدما حاول اللعب على الوتر الحساس في محاولة منه لتأجيج الشارع الأردني ضد حكومته.

مصادر عسكرية اسرائيلية: "بشر الخصاونة طااب من اسرائيل ضرب #حماس بيد من حديد" — روني شالوم 🇮🇱 Ronny Shalom (@Ronnyshalom) May 12, 2021

وقال روني شالوم في تغريدته التي رصدتها (وطن)، (مصادر عسكرية اسرائيلية: “بشر الخصاونة طالب من اسرائيل ضرب حماس بيد من حديد)!.

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الا أن الرد كان ساخراً من الباحث الإسرائيلي..( كانك تظن أن الاعلام الكاذب ينطلي في القرن الواحد والعشرين وانا أقول لك مصادر عسكرية فلسطينية: نتنياهو يعلن اسلامه واستسلامه) !

كانك تظن أن الاعلام الكاذب ينطلي في القرن الواحد والعشرين وانا أقول لك مصادر عسكرية فلسطينية: نتنياهو يعلن اسلامه واستسلامه — saleh alaboura (@SAlaboura) May 12, 2021

😂😂😂😂😂😂ضحكتني يزلمه — محمد موفق مياس (@pugao54Z4kIYzmZ) May 12, 2021

ما تفشر 🇵🇸🇯🇴 — Ahmad Alshwarbeh (@AAlshwarbeh) May 12, 2021

كذابً اشر — عزالدين محمد (@kT10cMcPSAftMqE) May 12, 2021

نواب في البرلمان الأردني يدعون لطرد السفير الإسرائيلي

هذا وطالب 92 نائبا في البرلمان الأردني، حكومة البلاد، بـ”اتخاذ موقف قوي بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفير الأردن لدى تل أبيب”.

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واعتبر النواب أن هذا الإجراء هو “رد فعل على انتهاكات الصهاينة بحق المقدسات وسياسات تهجير الفلسطينيين من القدس ومن حي الشيخ جراح”.

وكان رئيس مجلس أوقاف القدس، عبد العظيم سلهب، قد ناشد الملك الأردني صاحب الوصاية على المقدسات في القدس، أن يبذل قصارى جهده لـ”وقف الاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى”.

ونفذ المئات من الأردنيين، أمس الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، وقفة احتجاجية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، دعما للفلسطينيين في القدس، مجددين مطالبتهم بطرد السفير.

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