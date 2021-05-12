قرار يخصّ صلاة عيد الفطر في المغرب يخيب آمال المغاربة!

لدواعي التدابير الاحترازية من تفشي وباء كورونا، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أنه تقرر عدم إقامة صلاة عيد الفطر سواء في المصليات أو المساجد.

واشارت إلى التوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، وصعوبة توفير شروط التباعد.

قرار منع اقامة صلاة عيد الفطر مخيب للآمال

وخيب قرار عدم إقامة صلاة عيد الفطر آمال فئة مهمة من المغاربة كما ظهر في التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي كانت تتمنى أن تشمل أخبار تخفيف الإجراءات الاحترازية المتوقع بعد شهر رمضان، صلاة العيد كتعويض عن الحرمان من صلاة التراويح طيلة الشهر الكريم، خصوصا في ظل تراجع أرقام الإصابات بـ“كوفيد 19″ المعلن عنها بالمملكة.

وسجل المغرب يوم الثلاثاء 242 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 514164 إصابة و9083 وفاة.

عيد الفطر الخميس في 18 دولة عربية

وأعلنت 18 دولة عربية، الثلاثاء، أن الخميس أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات رسمية.

وأوضح الديوان الملكي السعودي، أن الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان (بدأ 13 أبريل/ نيسان الماضي)، والخميس هو أول أيام عيد الفطر (الأول من شوال/ الموافق لـ13 مايو/أيار الجاري).

وهو الموقف ذاته الذي أعلنته وزارتا الأوقاف في كل من قطر واليمن، ومفتي فلسطين محمد حسين، ونظيره الأردني عبد الكريم الخصاونة، فضلا عن سلطان بن الظاهري وزير العدل الإماراتي، رئيس لجنة تحري هلال شوال.

كما أعلن الموقف ذاته، مفتي مصر، شوقي علام، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان (رسمي)، وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني (رسمي)، والمجلس العلمي الفقهي بوزارة أوقاف النظام السوري.

بدوره أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن الخميس أول أيام عيد الفطر.

ومن المقرر أن يترقب الشيعة في العراق هلال شهر شوال مساء الأربعاء، إذ جرت العادة، منذ سنوات طويلة، أن يبدأ الشيعة في البلاد صيام رمضان بعد يوم من بدء السنة.

من جهته، أعلن مفتي تونس عثمان بطيخ في كلمة متلفزة أن الخميس أول أيام العيد، ونفس الأمر أعلنه مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، في بيان، كما أعلن الشيخ الصادق الغرياني‎ مفتي ليبيا الأمر ذاته، في بيان متلفز.

فيما نقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن لجنة رصد الأهلة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن الأربعاء هو المتمم لشهر رمان والخميس هو أول أيام عيد الفطر.‎

كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الصومالية في بيان أن الخميس هو أول أيّام عيد الفطر، وهو نفس الأمر الذي أعلنته لجنة مراقبة الأهلة بموريتانيا في بيان.

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