ظهر يشرب ويأكل الموز .. الداعية التونسي محمد الهنتاتي يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر ويفطر!

أعلن الداعية التونسي محمد الهنتاتي إفطاره وإعلانه اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر، في مخالفة لدار الإفتاء التونسية وجل الأقطار الإسلامية.

الداعية التونسي محمد الهنتاتي: صيام يوم العيد محرم شرعا!

وقال الداعية المثير للجدل محمد الهنتاتي، في مقطع فيديو، نشره على حسابه في موقع ”فيسبوك“، إنّ صيام يوم العيد محرم شرعا في الإسلام.

واَضاف أن رؤية هلال شهر شوّال في دول النيجر والسينيغال ومالي وليبيا، يعني أن اليوم هو عيد الفطر، اعتمادا على الحديث النبوي ”صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته“، حسب تعبيره.

وظهر الهنتاتي يشرب الماء والحليب المخمر، وذلك بالتزامن مع آذان الفجر في مدينة تونس.

واعتبر أن من سنن العيد شرب الماء قبل صلاة العيد، والفرح بقدومه، ثم همّ إلى أداء الصلاة.

كما كتب الهنتاتي منشورا على ”فيسبوك“ ، هنأ فيه أصدقاءه وكل المسلمين بحلول عيد الفطر، وذلك للمرة الثانية، بعد أن أفطر في آخر أيام شهر رمضان من العام الماضي.

عيد الفطر الخميس في 18 دولة عربية

وأعلنت 18 دولة عربية، الثلاثاء، أن الخميس أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات رسمية.

وأوضح الديوان الملكي السعودي، أن الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان (بدأ 13 أبريل/ نيسان الماضي)، والخميس هو أول أيام عيد الفطر (الأول من شوال/ الموافق لـ13 مايو/أيار الجاري).

وهو الموقف ذاته الذي أعلنته وزارتا الأوقاف في كل من قطر واليمن، ومفتي فلسطين محمد حسين، ونظيره الأردني عبد الكريم الخصاونة، فضلا عن سلطان بن الظاهري وزير العدل الإماراتي، رئيس لجنة تحري هلال شوال.

كما أعلن الموقف ذاته، مفتي مصر، شوقي علام، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان (رسمي)، وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني (رسمي)، والمجلس العلمي الفقهي بوزارة أوقاف النظام السوري.

بدوره أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن الخميس أول أيام عيد الفطر.

ومن المقرر أن يترقب الشيعة في العراق هلال شهر شوال مساء الأربعاء، إذ جرت العادة، منذ سنوات طويلة، أن يبدأ الشيعة في البلاد صيام رمضان بعد يوم من بدء السنة.

من جهته، أعلن مفتي تونس عثمان بطيخ في كلمة متلفزة أن الخميس أول أيام العيد، ونفس الأمر أعلنه مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، في بيان، كما أعلن الشيخ الصادق الغرياني‎ مفتي ليبيا الأمر ذاته، في بيان متلفز.

فيما نقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن لجنة رصد الأهلة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن الأربعاء هو المتمم لشهر رمان والخميس هو أول أيام عيد الفطر.‎

كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الصومالية في بيان أن الخميس هو أول أيّام عيد الفطر، وهو نفس الأمر الذي أعلنته لجنة مراقبة الأهلة بموريتانيا في بيان.

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