الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد (جن جنونه) من رد الكاتب نظام المهداوي على تغريدته!

اكتفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإدانة ما قال إنها (إجراءات إسرائيلية) في القدس المحتلة، وما تقوم به إسرائيل من (أعمال عنف) في محيط المسجد الأقصى، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.

#خادم_الحرمين_الشريفين يؤكد إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 12, 2021

الأمير عبدالرحمن بن مساعد (يطبل) لبيان الملك سلمان

إدانة الملك سلمان لما أسماه (العنف) في المسجد الأقصى، أعجبت الأمير عبدالرحمن بن مساعد المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، فخرج مطبلاً لها بالرد على هاشتاج فلسطين ليست قضيتي.

وقال عبدالرحمن بن مساعد إن قضية فلسطين (تعنيه) وقضية بلاده الأولى منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز مرورًا (بملوكنا جميعًا رحمهم الله انتهاءًا بملكنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وحفظ ولي عهده).

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وأضاف في تغريدته التي رصدتها (وطن)، ( لن يغير موقفنا حقد جاحد .. مواقفنا لوجه الله وليست ردة فعل لتجار القضية). حسب قوله.

#فلسطين_ليست_قضيتي

بل قضيتي وقضية بلادي الأولى منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله مرورًا بملوكنا جميعًا رحمهم الله انتهاءًا بملكنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وحفظ ولي عهده.. ولن يغير موقفنا حقد جاحد .. مواقفنا لوجه الله وليست ردة فعل لتجار القضية https://t.co/7zjuDqsbIx — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) May 12, 2021

الكاتب الفلسطيني نظام المهداوي ألجم الأمير السعودي المطبل

ومن ناحيته تصدى الكاتب الفلسطيني نظام المهداوي رئيس تحرير صحيفة (وطن) على تطبيل الأمير السعودي بن مساعد، قائلاً له في رده على تغريدته (كم يكلفكم هذا البيان الرخيص؟ عبارات استنكار وإدانة يصاحبها تطبيع وتحالف سري).

وأضاف المهداوي منتقداً الأمير السعودي ( أراك تتغاضى عن لقاءات محمد بن سلمان بنتنياهو ورئيس الاستخبارات الإسرائيلية. لو كتب مليكك انه ضد الفلسطينيين لغردت مؤيدا).

كم يكلفكم هذا البيان الرخيص؟ عبارات استنكار وإدانة يصاحبها تطبيع وتحالف سري. أراك تتغاضى عن لقاءات محمد بن سلمان بنتنياهو ورئيس الاستخبارات الإسرائيلية. لو كتب مليكك انه ضد الفلسطينيين لغردت مؤيدا. — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) May 12, 2021

جن جنون عبدالرحمن بن مساعد

وهنا جن جنون الأمير السعودي، فأطلق العنان للسانه من أجل مهاجمة المهداوي قائلاً له (مواقفنا ثابتة ولا يغيرها ألف من شاكلتك .. نحن مع قضية فلسطين ونحن أكثر من قدم لها ..نحن مع الحق لوجه الله ..وليس ردة فعل لجحود أمثالك ولا حتى لشكر غيرك واعترافه بالجميل .. واصل تقيؤك بعيدًا عنًا .. بلوك بحجم صفاقتك وخستك ورخصك)

مواقفنا ثابتة ولا يغيرها ألف من شاكلتك .. نحن مع قضية فلسطين ونحن أكثر من قدم لها ..نحن مع الحق لوجه الله ..وليس ردة فعل لجحود أمثالك ولا حتى لشكر غيرك واعترافه بالجميل .. واصل تقيؤك بعيدًا عنًا .. بلوك بحجم صفاقتك وخستك ورخصك — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) May 12, 2021

وسارع الأمير السعودي إلى (حظر) الكاتب الفلسطيني نظام المهداوي بعد رده، وأعطى الذباب الأمر بمهاجمته.

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فما كان من المهداوي الا الرد على الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة منفصلة قائلاً (#عبدالرحمن_بن_مساعد كتب يمدح مليكه وولي عهده تجاه القضية الفلسطينية. رددت عليه متسائلا عن لقاءات #محمد_بن_سلمان السرية بنتنياهو. جن جنون هذا الأمير الطامح لمنصب وأنا كل مرة أفسد تطبيله لأميره فرد شاتماً وألحق شتيمته بحظري. (بلوك). سيحرمني من تطبيله وشعره الرديء).

#عبدالرحمن_بن_مساعد كتب يمدح مليكه وولي عهده تجاه القضية الفلسطينية. رددت عليه متسائلا عن لقاءات #محمد_بن_سلمان السرية بنتنياهو. جن جنون هذا الأمير الطامح لمنصب وأنا كل مرة أفسد تطبيله لأميره فرد شاتماً وألحق شتيمته بحظري. (بلوك). سيحرمني من تطبيله وشعره الرديء. pic.twitter.com/EhsPeKwpad — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) May 12, 2021

السعودية اكتفت بإدانة ما يجري في القدس وغزة

وفي بيان السعودية دعت “المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة وقفه الفوري لأعماله التصعيدية، التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية”.

وجددت الخارجية السعودية “التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”، وفقا للبيان.

فلسطين ليست قضيتي

وكان مغردون سعوديون أطلقوا هاشتاج حمل وسم فلسطين ليست قضيتي الامر الذي أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما انبرى الذباب السعودي في مهاجمة الفلسطينيين.

المغردون سعوديون قالوا إن من أطلق حملة “فلسطين ليست قضيتي” هم من أسموهم بـ”الوطنجيين الجدد” المتعصبون للسعودية والقومية السعودية ضد قضايا الأمة الإسلامية والعربية.

وأكد المغردون أن من أسموهم بـ”الوطنجيين الجدد” هم فئة من العلمانيين والليبراليين في المملكة غير المهتمين سوى بقضايا الحريات والانفتاح، ولا يعنيهم حتى الحرمين الشريفين.!

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