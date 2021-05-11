موعد مباراة برشلونة وليفانتي اليوم والقنوات الناقلة

يلتقي فريق برشلونة منافسه ليفانتي مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة صعبة وقوية خلال مواجهات الأسبوع ال 36 من الدوري الإسباني الممتاز والتي ستقام على ملعب “سيوتات دي فالنسيا”.

موعد مباراة برشلونة وليفانتي

ومن المقرر أن تكون المباراة بين المنافسين في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، اليمن، والبحرين، والكويت، وسوريا، ولبنان، والأردن، وقطر.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر، والسودان، وليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات، عمان عند الساعة الثانية عشر مساءً.

القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة وليفانتي

وستبث المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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وكذلك ستكون عبر قناة beIN Sports HD4″” بتردد على القمر الصناعي سهيل 11585، ومعدل ترميز27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المواجهة القوية

وسيعلق على مباراة ريال مدريد ومنافسه المستضيف ليفانتي على شبكة قنوات ” beIN Sports” القطرية، المعلق الرياضي يوسف سيف.

تشكيلة فريق برشلونة في مواجهة ليفانتي

وسيلعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه ليفانتي في قمة الدوري الإسباني، حيث سيكون في حراسة تير شتيغن.

بينما في خط دفاع سيكون كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، سيرجينو دست، جيرار بيكيه.

أما في مركز خط الوسط سيأتي كلاً من: اللاعب ميراليم بيانيتش، فرينكي دي يونج،جوردي ألبا.

وسيعتمد المدرب الهولندي كومان في خط هجوم الفريق كلاً من اللاعبين، الدنماركي مارتين برايثوايت، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبيلي، إلى جانب مشاركة اللاعب ليونيل ميسي.

تشكيلة ليفانتي في مواجهة برشلونة

ومن المتوقع أن يدخل المدير الإسباني ” باكو لوبيز” 53 عامًا، أن يدخل في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف برشلونة، سيكون في حراسة المرمى دانييل كارديناس.

وفي خط الدفاع سيلعب كلاً من اللاعبين، كارلوس كليرك، أوسكار دوارتي، سيرخيو بوستيجو، خورخي ميرامون.

أما في خط الوسط فسيكون كلاً من، إنيس باردي، جونزالو ميليرو، ميكائيل مالسا، خورخي دي فروتوس.

بينما سيعتمد المدرب على الثنائي في هجوم الفريق في مواجهة برشلونة، خوسيه لويس موراليس، روجر مارتي.

نتائج الفريقين قبيل المواجهة

وقد حقق فريق برشلونة أكبر عدد من الانتصارات بنحو 22 مرة، بالتساوي مع غريمه التقليدي ريال مدريد، إلى جانب إحرازه 86 هدف في شباك ليفانتي في تاريخ المواجهات الفريقين في الدوري الإسباني.

🔥 لا مجال لالتقاط الأنفاس 💪 pic.twitter.com/2EQlYRGPwP — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 9, 2021

فيما فاز فريق ليفاني في لقاءين في آخر ثلاثة مواجهات خاضها الفريق أمام نظيره برشلونة، مع الخسارة في مواجهة واحدة، مما حقق بذلك في المواجهات ال 11 أمام الفريق الكتالوني، بالفوز مرة واحدة وأربعة تعادلات وستة هزائم.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 77 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 75 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 75 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 71 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 56 نقطة، بينما احتل فريق ريال بتيس في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 52 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 47 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر سيلتا فيغو برصيد 45 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 28 هدفاً، بينما جاء في ثاني الترتيب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا.

غياب #سيرخيو_بوسكيتس عن تدريبات برشلونة الجماعية اليوم الأحد بعد تعرضه لإصابة في الوجه وشق في الفك العلوي في لقاء أتليتكو مدريد. pic.twitter.com/QCGIeYoqJy — الداهية سبورت (@ALDAHYASPORT) May 9, 2021

بينما ثالث الترتيب جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

ويأتي في خامس جدول الترتيب اللاعب المغربي يوسف النصيري المهاجم فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا في الدوري الممتاز.

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