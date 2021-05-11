عبدالرحمن السديس ينهار باكياً خلال صلاة التهجد ويدعو الله أن ينصر الفلسطينيين

أجهش عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام، بالبكاء خلال ختم القرآن الكريم في ليلة القدر، داعياً الله أن ينصر الفلسطينيين في المسجد الأقصى من دنس الاحتلال الإسرائيلي.

عبدالرحمن السديس يبكي المصلين

ودعا إمام وخطيب المسجد الحرام، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، حفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين وجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين.

قبل قليل :

الشيخ السديس في دعاء ختم القرآن : اللهم أنقذ المسجد #الأقصى من الصهاينة المعتدين الغاشمين المحتلين By : @saalhulk

pic.twitter.com/0qQWw374Ce — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) May 11, 2021

وحسب الفيديو، بكى عبدالرحمن السديس في دعاء صلاة التهجد ليلة 27 رمضان التي رجّح الكثير من العلماء أنها ليلة القدر.

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ودعا إمام وخطيب المسجد الحرام بذهاب الحزبية والطائفية عن أمة محمد وبصلاح وسائل الإعلام والتعليم، كما دعا على أعداء الإسلام بتشتيت جمعهم.

عبدالرحمن السديس.. قبل وبعد

وفي السياق، نشرت منصة “قبل وبعد” تصريحات متناقضة للسديس فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي قبل وبعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وحسب المنصة، فإن السديس قبل ابن سلمان يدعو الله أن ينقذ المسجد الأقصى من رجس اليهود المعتدين وأن ينصر أهل غزة ويمنحهم التمكين، ويبكي على استشهاد احمد ياسين.

أما حديثاً، فقد برر إمام وخطيب المسجد الحرام التطبيع والتعامل مع إسرائيل مستدلاً بروايات نبوية لا يتطابق سياقها التاريخي مع الواقع الحالي.

تناقضات السديس من الاحتلال الإسر!ئيلي قبل وبعد ابن سلمان:

➡️يدعو الله بأن ينقذ المسجد الأقصى من رجس اليهود المعتدين وأن ينصر أهل غزة ويمنحهم التمكين، ويبكي على استشهاد احمد ياسين.

⬅️يبرر للتطبيع والتعامل مع إسرائيل مستدلاً بروايات نبوية لا يتطابق سياقها التاريخي مع الواقع الحالي. pic.twitter.com/zAt7wqhbUB — قبل وبعد (@be4after) May 10, 2021

رواد مواقع التواصل

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع الفيديو، معتبرين أن دعاء السديس يمثل تحول مفاجئ في مواقف السعودية، ومحاولات لتلميع النظام السعودي.

فلسطين قضية السماء و جهاد الأرض . https://t.co/e9iersOgsH — Reema العتيبي (@reema7090) May 11, 2021

وبارك في ترامب 😂 — القناص (@Dy6h4ytrUYvMJw3) May 11, 2021

اللهمَّ عليك بالصهاينة الظالمين ، اللهمَّ أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهمَّ شتت شملهم وفرّق جمعهم و حرر المسجد الاقصى منهم و انصر أخواننا في فلسطين عليهم يا رب العالمين . — كشكول (@ibra0308) May 11, 2021

ومافي بالبلد الا هالولد!

مادري لماذا في الختمة فقط السديس، هل لإن معه صك أنه لو أقسم على الله لأبره من الرسول صلى الله عليه وسلم.

الإحتكار مايصلح..

رئيس الحرم الحصين الله يرحمه مسك ادارة الحرم وماشفناه كل شوي ناقز للمصلين يؤم بهم!!!! — Khalid Ibn Abdullah (@Km55704471) May 11, 2021

عبدالرحمن السديس والتطبيع

والعام الماضي، أثارت مقتطفات من خطبة الجمعة التي ألقاها إمام الحرم المكي علي عبد الرحمن إمام وخطيب المسجد الحرام، جدلاً واسعاً، بسبب ما قال مغردون إنها احتوت على تلميحات للتطبيع، ووجود سوابق زمن النبي صلى الله عليه وسلم للتعامل مع اليهود.

وقال السديس في خطبته: “إن من التنبيهات المفيدة في الفهم السليم لعقيدة الولاء والبراء، والمعاملات الفردية والعلاقات الدولية” معرجا بعد ذلك على قصص تتعلق بتعامل النبي مع اليهود.

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ولفت إلى أن درع النبي كانت مرهونة عند يهودي، وأنه شاطر يهود خيبر الزروع، وقال مغردون، إن إمام وخطيب المسجد الحرام، “تجاهل أن النبي هدم حصون خيبر وطردهم عن المدينة المنورة، بسبب خيانتهم”.

إدانة سعودية

وفي وقت سابق، دانت وزارة الخارجية السعودية، الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرمة المسجد الأقصى، ولأمن وسلامة المصلين، وما أسفرت عنه هذه الأعمال الهمجية من سقوط عدد من الشهداء بما في ذلك الأطفال.

ودعت المملكة، المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة وقفه الفوري لأعماله التصعيدية، التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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