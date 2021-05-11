ضابط إماراتي: محمد بن زايد وافق على مساعدة إسرائيل في قصف غزة وأصدر هذه التعليمات

كشف حساب إماراتي شهير، تفاصيل مشاركة الطائرات الإماراتية في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي بدء أمس الاثنين، وأدى إلى استشهاد أكثر من 24 فلسطينياً حتى اللحظة.

الإمارات تشارك بقصف غزة

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه ضباطاً في جهاز الأمن الإماراتي في تغريدة رصدتها “وطن”: “الشيخ محمد بن زايد يوافق على مشاركة القوات الجوية الاماراتية مع القوات الإسرائيلية لاستهداف مناطق الفصائل الاسلامية في غزة”.

الشيخ محمد بن زايد يوافق على مشاركة

القوات الجوية الاماراتية مع القوات الاسرائيلية

لاستهداف مناطق الفصائل الاسلامية في غزة. — بدون ظل (@without__shadow) May 11, 2021

وأضاف: “الشيخ محمد بن زايد يأمر وزارة الخارجية بسرعة ارسال التطمينات لليهود المقيمين في الدولة، ويأمر بسرعة تفعيل خط عاجل بهدف التواصل مع اي ملاحظة يريدونها”.

الشيخ محمد بن زايد يأمر وزارة الخارجية

بسرعة ارسال التطمينات لليهود المقيمين

في الدولة ، ويأمر بسرعة تفعيل خط عاجل

بهدف التواصل مع اي ملاحظة يريدونها . — بدون ظل (@without__shadow) May 11, 2021

وتابع: “الشيخ محمد بن زايد يأمر جميع الاماراتيين المتحدثين باللغة العبرية الدفاع عن الاسرائيليين في جميع مواقع التواصل الاجتماعي”.

الشيخ محمد بن زايد ، يأمر جميع الاماراتيين

المتحدثين باللغة العبرية الدفاع عن الاسرائيليين في جميع مواقع التواصل الاجتماعي . — بدون ظل (@without__shadow) May 11, 2021

محمد بن زايد

وفي وقت سابق، اكتفى محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي بالإعراب عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية.

وإرضاءً لإسرائيل، أكد ابن زايد، إدانته لـ “جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم الإنسانية”، فيما لم يتحدث بالمطلق عما يجري في قطاع غزة.

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وشدد الشيخ بن زايد على “أهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك”.

خلال استقباله رئيس الوزراء الأردني .. #محمد_بن_زايد يعرب عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها #القدس الشرقية المحتلة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء.#وام pic.twitter.com/cThbN71Z5W — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 10, 2021

مجزرة إسرائيلية

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مذبحة في قطاع غزة، حيث استشهد 24 فلسطينياً، بينهم 9 أطفال، فيما أصيب العشرات بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ساعات مساء الاثنين.

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّ غاراتها على أهداف متفرقة في انحاء القطاع المحاصر.

في المقابل تواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات الاسرائيلية، وأعلنت عن استهداف القدس وتل ابيب وعسقلان ومستوطنات “غلاف غزة”.

الجيش الإسرائيلي

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 7 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، باتجاه منطقة القدس؛ واعترضت القبة الحديدية واحد منها.

وتكاد صافرات الانذار لا تتوقف في المستوطنات الاسرائيلية مع استمرار المقاومة في اطلاق الصواريخ.

من جهتها، عرضت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تسجيلاً مصوراً لاستهداف جيب اسرائيلي على حدود القطاع بصاروخ موجه (كورنيت) ما ادى الى تدميره، واصابة اسرائيلي بجراح حسب الاعلان الاسرائيلي.

نتنياهو يهدد غزة بعدوان “قاسٍ”

وهدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، بتنفيذ هجوم واسع النطاق في قطاع غزة.

ولح نتنياهو بان الجيش “سيرد بقوة كبيرة” على قطاع غزة، مشيرا إلى أن “التصعيد قد يستمر بعض الوقت”.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية: “لن نتسامح مع المساس بأرضنا وعاصمتنا ومواطنينا وجنودنا”. وفق وصفه

وتابع: “من يهاجمنا سيدفع ثمنا فادحا”. حسب تعبيره

وادعى نتنياهو أنه “لم نرغب في التصعيد، لكن من اختار التصعيد سيشعر بقوة أذرعنا. لا يمكنني أن أشاطركم تقييمات الوضع التي أجريتها مع جميع قوات الأمن، ولا في جميع الإجراءات التي نتخذها. إنها مواجهة صعبة إذا ما نظرنا إلى الصورة العامة. نديرها بتصميم ومسؤولية وحكمة”.

الكابينت يصادق على ضربة جوية لغزة

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت)، على استهداف قطاع غزة المحاصر بهجمات جوية واسعة، دون تنفيذ اجتياح بري.

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ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر في الكابينيت قولها: “على حماس أن تتعرض لضربة قوية، ومع ذلك، الجميع يفهم التقييدات التي نعاني منها؛ ليست لدينا رغبة في خوض حروب كبيرة”.

وأضافت المصادر أنه “من الواضح أننا سندفع ثمنا معينا لكنهم سيدفعون ثمنا باهظا. نأمل أن ينتهي كل ذلك حتى عيد الفطر خلال يومين أو ثلاثة”.

القسام: ردنا سيكون قويا

من جهته، قال المتحدث العسكري باسم كتائب “عز الدين القسام” الذراع العسكري لحكرة حماس في بيان مقتضب، “نحذر العدو الصهيوني بأنه في حال أقدم على قصف منشآتٍ مدنية أو منازل لأهلنا في غزة فإن ردنا سيكون قويًا ومؤلمًا وفوق توقعات العدو”.

هذا وفتحت بلدية تل أبيب ومدن اخرى الملاجئ، مع تواصل القصف الذي تقوم به المقاومة الفلسطينية.

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