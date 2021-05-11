“شاهد” برشلونة يتعثر أمام ليفانتي ويفقد النقاط الثمينة في مواصلة الصراع على الليغا

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام منافسه ليفانتي في مواجهة قوية بين الفريقين التي انتهت بثلاثة أهداف لكل منهما في إطار منافسات الجولة ال36 من الدوري الإسباني الممتاز.

ثلاثية أهداف برشلونة

وأحرز فريق برشلونة في أولى أهداف المباراة التي جاءت في الدقيقة ال26 من المباراة بتسديدة قوية عن طريق المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجلها من داخل منطقة الجزاء.

بينما سجل الإسباني بيدي الهدف الثاني لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة ال34، ومع مجريات الشوط الثاني سجل المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الثالث في الدقيقة ال64 سجلها على يمين شباك ليفانتي.

ليفانتي يقلب تأخره أمام برشلونة

وعاد أصحاب الأرض بهدفين متتاليين، حيث جاء الهدف الأول للفريق في الدقيقة ال57 عن طريق جونزالو ميليرو، وفي الدقيقة ال59 سجل اللاعب خوسي لويس موراليس.

ونجح فريق ليفانتي في الدقيقة ال84 من فرض التعادل على منافسه برشلونة في المباراة، بتسديدة قوية بواسطة اللاعب سرجيو ليون، لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف لكل من الفريقين.

تشكيلة فريق برشلونة في مواجهة ليفانتي

ولعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه ليفانتي في قمة الدوري الإسباني، حيث كان في حراسة تير شتيغن.

بينما في خط دفاع آتى كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، سيرجينو دست، جيرار بيكيه، أما في مركز خط الوسط جاء كلاً من: اللاعب ميراليم بيانيتش، فرينكي دي يونج.

واعتمد المدرب الهولندي كومان في خط هجوم الفريق كلاً من اللاعبين، الدنماركي مارتين برايثوايت، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبيلي، إلى جانب مشاركة اللاعب ليونيل ميسي.

تشكيلة ليفانتي في مواجهة برشلونة

ودخل المدير الإسباني ” باكو لوبيز” 53 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف برشلونة، حيث جاء في حراسة المرمى دانييل كارديناس.

بينما لعب في خط الدفاع كلاً من اللاعبين، كارلوس كليرك، أوسكار دوارتي، سيرخيو بوستيجو، خورخي ميرامون.

أما في خط الوسط لعب كلاً من، إنيس باردي، جونزالو ميليرو، ميكائيل مالسا، خورخي دي فروتوس، وفي خط الهجوم، اعتمد المدرب على الثنائي خوسيه لويس موراليس، روجر مارتي.

نتائج ليفانتي وبرشلونة

وقد حقق فريق برشلونة أكبر عدد من الانتصارات بنحو 22 مرة، بالتساوي مع غريمه التقليدي ريال مدريد، إلى جانب إحرازه 86 هدف في شباك ليفانتي في تاريخ المواجهات الفريقين في الدوري الإسباني.

♥️ Like si también has saltado del sofá con el ⚽️ de @7sergioleon #OrgullGranota 🐸 pic.twitter.com/CnjDtBUVFF — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) May 11, 2021

فيما فاز فريق ليفاني في لقاءين في آخر ثلاثة مواجهات خاضها الفريق أمام نظيره برشلونة، مع الخسارة في مواجهة واحدة، مما حقق بذلك في المواجهات ال 11 أمام الفريق الكتالوني، بالفوز مرة واحدة وخمسة تعادلات وستة هزائم.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 77 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق برشلونة برصيد 76 نقطة.

بينما جاء فريق ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 75 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 71 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 56 نقطة، بينما احتل فريق ريال بتيس في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

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ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 52 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 47 نقطة.

بعد تعادل برشلونة مع ليفانتي.. إليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني🔥📋 pic.twitter.com/JHQi7BpHte — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 11, 2021

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر سيلتا فيغو برصيد 45 نقطة.

ليفانتي والترتيب في الدوري

وقد احتل فريق ليفانتي في المركز الرابع عشر من جدول الترتيب من الدوري الإسباني خلال منافسات الموسم الجاري برصيد39 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 29 هدفاً، بينما جاء في ثاني الترتيب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا.

🔝الأسطورة ميسي حتى الآن في الليغا : ▫️519 مباراة

▫️473 هدف

▫️192 أسيست

🔥 ساهم بـ 665 هدف ! 🤯 pic.twitter.com/jBU6sRoxJw — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) May 11, 2021

بينما ثالث الترتيب جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

ويأتي في خامس جدول الترتيب اللاعب المغربي يوسف النصيري المهاجم فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا في الدوري الممتاز.

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