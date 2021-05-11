الجزائري محرز وصديقته تايلور
الجزائري محرز وصديقته تايلور
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حقيقة شجار رياض محرز برفقة صديقته “تايلور” أمام أحد المطاعم في لندن

كتب وطن
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تداولت الصحف البريطانية في خبر لها عن تعرض النجم الدولي الجزائري رياض محرز 30 عامًا لمحاولة الاعتداء عليه.

أثناء خروجه من أحد المطاعم الفاخرة في العاصمة البريطانية لندن برفقة صديقته الشقراء “تايلو روارد” 22 عامًا في العاصمة البريطانية لندن.

رياض محرز وموجة الاستياء

وقد أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التي كشفت عن تعرض الجزائري رياض محرز للاعتداء عليه قبل أن يتدخل الحراس وموظفون داخل في المطعم.

وكان محرز برفقة صديقته “تايلور”، مما أثار ذلك موجة من الاستياء لدى الجزائريين ومحبيه اللاعب المحترف في صفوف فريق المان سيتي.

رياض محرز وحقيقة الأمر

وقد نفى اللاعب محرز بعد تداول تلك الأنباء عبر الوسائل والصحف البريطانية، في منشور له عبر حسابه الرسمي له على منصة “الانستغرام”، جاء فيها: ” لقد وصلني العديد من رسائل القلق عليّ بخصوص ما حدث ليلة البارحة الإثنين”.

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وأردف محرز، ” الشجار وقع بين بعض الأشخاص ورجال الأمن، ولم تكن لي أي علاقة بما حدث، لا من قريب ولا من بعيد، وأنا بخير وأشكر كل من سأل عني”.

رياض محرز والارتباط بتايلور

وقد تحرر اللاعب رياض محرز من مشاكله العائلية وأصبح منهمك بشكل كبير في تطوير موهبته وإثبات وجوده داخل فريق مانشستر سيتي، وارتبط مؤخرا بصديقته الحالية عارضة الأزياء البريطانية تايلور الصديقة السابقة لزميله الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

شروط تايلور للصداقة

ورفضت تايلور في البداية تطوير علاقتها مع اللاعب الجزائري رياض محرز، قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي، وبعدها استقر حال محرز بعد انفصاله بشكل كامل عن زوجته ريتا جوهال.

كما وبينت الصحيفة البريطانية في وقت سابق، أن مهاجم فريق مانشستر سيتي محرز. قد اشترى بالفعل برفقة صديقته “تايلور وارد”، وهي ابنه الإعلامية البريطانية الشهيرة “دوان وارد”، منزلاً في بريطانيا بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني.

وتقف والدة عارضة الأزياء البريطانية “تايلور” على كل صغيرة وكبيرة، من أجل إعادة تهيئة المنزل من جديد بعد شراءه من قبل اللاعب محرز، حيث أبدت سعادتها بذلك.

رياض محرز وتايلور

كما وقال أحد أصدقاء اللاعب رياض محرز وعشيقته تايلور، قائلاً: ” هذه خطوة كبيرة بالنسبة لهما”. مضيفاً: ” أن والدة عارضة الأزياء تايلور الإعلامية الشهيرة دوان. ووالدها رجل الأعمال البريطاني أشلي، سعيدين من أجلهما”.

الأرقام القياسية ورياض محرز

وأفادت شبكة “أوبتا الرياضية العالمية للإحصاءات، بأن اللاعب الجزائري رياض محرز أصبح ثاني لاعب يسجل للفريق الإنجليزي ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعد المهاجم السنغالي ساديو ماني اللاعب في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال موسم عام 2017-2018م.

رياض محرز والجزائري الوحيد

وقد رفع رياض محرز رصيده من الأهداف إلى عشر أهداف في منافسات دوري أبطال أوروبا، كأكثر من أي لاعب جزائري آخر في تاريخ المسابقة، وأصبح أول لاعب عربي يسجل في الذهاب وإياب في النصف النهائي من منافسات المسابقة القارية.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 80 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستسر يونايتد الإنجليزي برصيد 70 نقطة.

صعود وست هام وتراجع أرسنال

ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 67 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 64 نقطة.

وجاء فريق وست هام في خامس الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ليفربول في المركز السادس برصيد 55 نقطة.

فيما تراجع فريق توتنهام في الترتيب ليحتل المركز السابع من الترتيب برصيد 50 نقطة، وجاء في المركز الثامن فريق إيفرتون برصيد 55 نقطة.

ويأتي فريق ليذر يونايتد في المركز التاسع برصيد 48 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق أستون فيلا 48 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا.

فيما جاء نجم فريق ليفربول “الريدز” المصري محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد.

بينما جاء المهاجم الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الثالث من الترتيب برصيد 17 هدفًا، متساويًا بذلك مع البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس عدد الأهداف في المركز الرابع.

أما في المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 15 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

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