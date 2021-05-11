بالصور: شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد الهتاف ضده بتصرف غير لائق والاتحاد يرد!

استفز قائد فريق الزمالك المصري محمود عبد الرازق الشهير بلقب “شيكابالا”، أثناء استبداله وخروجه من أرضية الملعب.

وقام جماهير الأهلي الحاضرين على مدرجات استاد القاهرة الدولي، الذين وجهوا له صحيات الاستهجان والهتافات ضد اللاعب شيكابالا بتصرف غير لائق.

رد شيكابالا المستفز

وقد رد مهاجم فريق الزمالك المصري شيكابالا، على هتافات جماهير الأهلي الذي رددوا الهتافات ضده بتصرف مستفز وغير لائق، حيث أشار لهم بصوب حذائه.

ووصفت جماهير الأهلي وعدد من النجوم الرياضية المصرية الذين تداولوا الصورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بأن تصرف شيكابالا بالغير اللائق والمستفز الذي قام به اللاعب.

ومن المحتمل أن يواجه اللاعب المصري “شيكابالا”، في توقيع عقوبة من جانب الاتحاد المصري بسبب تلك الواقعة.

الاتحاد المصري وشيكابالا

وقال رئيس اللجنة الثلاثية للاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد، خلال تصريح صحفي عبر وسائل الإعلام المصرية للتعقيب على مباراة الأهلي والزمالك.

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قائلاً: ” الحكام المصريين الذين أداروا قمة الأهلي والزمالك مميزين في إداراتهم للقاء، موضحًا لن يستبق الأحداث في الحديث عن واقعة حذاء شيكابالا وتصرفه اتجاه جماهير الأهلي داخل المباراة”.

مضيفًا، ” لدينا مجموعة من الحكام المميزة والأخطاء جزء من كرة القدم، كما أنها ليست في تجاه واحد”.

مجاهد والدوري المصري

وأردف، ” نمنح الحكام الذين نثق بهم فرصة إدارة المباريات القوية في الدوري المصري، وإن كانت هناك مباريات أقل قوة غالبًا سيتم إسنادها لحكام آخرين، كما أننا مقتنعون بأداء الحكام المصريين”.

الاتحاد المصري وشيكابالا

وعقب مجاهد على حادثة وتصرف لاعب الزمالك المصري شيكابالا، ” تواجد في الملعب شهود في تلك الحادثة، ونحن الآن في انتظار التقرير حول تفاصيل تلك الواقعة”.

الفرق واضح وشاسع جدا من اخلاق ابناء الاهلي وتربيتهم 🤷‍♂️

#شيكابالا_تربيه_زريبه pic.twitter.com/JtcpNQCY8v — 🅰️ĥм͠ed Mόĥẫм͠èd (@Ahmedalrayik72) May 10, 2021

وأضاف رئيس الاتحاد المصري، قائلاً: ” الواقعة هي بيد إدارة المسابقات، كما أنها ستفصل في الأمر، حيث أنها لا تنظر إلى ألوان ولا يوجد تميز وقاعدة الكيل بأكثر من ميكال”.

مردفًا، لا نريد استباق الأحداث أو اتخاذ قرار دون دراسة، كما أنني لا أريد الحديث عن عقوبة بشأن ذلك”.

الشناوي والتصدي لكرة شيكابالا

وتصدى حارس مرمى فريق الأهلي المصري محمد الشناوي لكرة محمود عبد الرزاق “شيكابالا”، بهدفه المعتاد الذي سجله في دوري أبطال أفريقيا، حيث تمكن من مراوغة لاعبين اثنين والتسديد بالقدم اليسرى، وأبعدها ببراعة عن مرمى شباك الأهلي.

وقد منع بذلك من تسجيل الهدف المشابه له في دوري أبطال أفريقيا، الذي جمع فريق الأهلي مع منافسه الزمالك المصري الموسم الماضي الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

الدوري المصري

ويحتل في صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 45 نقطة بعد تعادله الأخير مع غريمه التقليدي الأهلي المصري، ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

وجاء فريق الأهلي المصري في وصافة الترتيب برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق الزمالك، مع بقاء مباراتين مؤجلتين في الدوري لم يخوضها الفريق بعد.

بيراميدز والاتحاد السكندري

ويأتي في المركز الثالث من جدول الترتيب بيراميدز برصيد 34 نقطة، يليه في المركز الرابع المصري البورسعيدي برصيد 33 نقطة.

شي.. شي.. شيكابالا 🔥🏹

لمسات وأهداف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك.. معانا النهاردة في فقرة #زووم_على_WATCHiT pic.twitter.com/M8pYUV0IM1 — WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 6, 2021

صعود سيراميكا كيلو باترا وتراجع سموحة

وفي المركز الخامس سيراميكا كيلو باترا برصيد 30 نقطة، متساويًا مع صاحب المركز السادس الاتحاد السكندري وكذلك غزل المحلة الذي يحتل المركز السابع بنفس النقاط.

يليه في المركز الثامن فريق سموحة برصيد 28 نقطة، متساويًا مع فريق إنبي بنفس النقاط، أما في عاشر الترتيب جاء فريق مصر المقاصة برصيد 27 نقطة.

هدافو الدوري المصري

ويتربع على صدارة هدافي الدوري المصري عمر كمال اللاعب في صفوف فريق المصري البورسعيدي برصيد 10 أهداف.

متساويًا مع كلاً من: أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا وأحمد سمير مهاجم فريق طلائع الجيش، وأشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك المصري.

من الأهداف الجميلة، شيكابالا في مرمى سموحة pic.twitter.com/jArUAzcfeq — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) May 5, 2021

بينما جاء في المركز الخامس من الترتيب اللاعب عمرو جمال مع فريق طلائع الجيش برصيد 9 أهداف، متساوياً بذلك مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة، وكذلك محمد شريف لاعب فريق الأهلي المصري خلال منافسات الدوري المصري لهذا الموسم.

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