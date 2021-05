انتقادات حادة لمحمد صلاح بسبب موقفه من فلسطين رغم نشره صورة له من الأقصى

تعرض لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ونجم منتخب مصر محمد صلاح، لانتقادات حادة من قبل متابعيه بسبب موقفه (المائع) من القضية الفلسطينية، بحسب وصفهم.

ماذا فعل محمد صلاح

وقام محمد صلاح بتغيير صورته الشخصية على تويتر لصورته أمام المسجد الأقصى، في دعم منه للقضية الفلسطينية وتنديدا بهجوم الاحتلال الغاشم.

كما كتب صلاح في تغريدة أخرى له مطالبا بريطانيا التي يقيم فيها بنصرة الفلسطينيين:(أدعو جميع قادة العالم، بمن فيهم رئيس وزراء البلد الذي كان موطنًا لي طيلة السنوات الأربع الماضية، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف أعمال العنف وقتل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل.)

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson — Mohamed Salah (@MoSalah) May 11, 2021

إلا أن تغريدة محمد صلاح أثارت غضبا بين متابعيه لتعمده عدم ذكر اسم فلسطين أو الفلسطينيين، والإشارة لما يحدث من انتهاكات جسيمة في حقهم بشكل عام فقط.

اقرأ أيضاً: مطار بن غوريون الإسرائيلي يخرج عن الخدمة والرعب يسود المستوطنين في تل أبيب (فيديو)

وكتبت ناشطة منتقدة صلاح:(محمد صلاح يغرد تغريده مائعه على طريقة جامعة العار العربية ويدعو رئيس وزراء بريطانيا للتدخل لوقف قتل الابرياء، دون ان يذكر عن اى ابرياء يتحدث ودون ان يذكر مسجدنا وأقصانا فى الوقت الذى يغرد ابو تريكه اليوم مجددا ويقول اللهم زد تل ابيب رعباً وناراً)

محمد صلاح يغرد تغريده مايعه على طريقة جامعة العار العربيه ويدعو رئيس وزراء بريطانيا للتدخل لوقف قتل الابرياء دون ان يذكر عن اى ابرياء يتحدث ودون ان يذكر مسجدنا وأقصانا

فى الوقت الذى يغرد ابو تريكه اليوم مجددا ويقول اللهم زد تل ابيب رعباً وناراً.. الأول دندوف والتانى سيد الرجاله — احلام (@AHLAAM__2006) May 11, 2021

بينما كتبت سمر جراح:(المرة القادمة أتمنى أن تذكر الفلسطينيين في تغريدتك)

Hope next tweet you will mention Palestinians. — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) May 11, 2021

وكتب الدكتور عمر سليمان شمس الدين:(للأسف محمد كان معجبوك هنا في الكويت والمنطقة العربية يتوقعون مكانة أقوى مع إخواننا وأخواتنا الذين قتلوا على يد هؤلاء الصهاينة. ومع أولئك الذين طردوا من منازلهم على يد حالة الإرهاب والعصابات هذه.)

Sadly Mohamad your fans here in Kuwait and in the Arab region were expecting a stronger standing with our brothers and sisters who have been murdered by these Zionists and with those who have been evicted from their homes by this state of terror and gangsters — د. عمر سليمان شمس الدين (@DrShamsaldeen) May 11, 2021

وحرص عدد من لاعبي كرة القدم المسلمين على توجيه رسائل الدعم للشعب الفلسطيني، مثل زميل محمد صلاح في فريق ليفربول السنغالي ساديو ماني.

وإلى عدد من اللاعبين المصريين مثل محمد النني لاعب فريق أرسنال، ومحمد حسن “تريزيغيه” لاعب أستون فيلا الإنكليزي، وأحمد حسن كوكا لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني.

إضافة إلى الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي، ومواطناه إسلام سليماني، مهاجم ليون الفرنسي لكرة القدم، وإسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الإيطالي.

والمغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الإيطالي، والفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، والفرنسي فرنك ريبيري لاعب فيورنتينا الإيطالي، والفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، وغيرهم من اللاعبين.

وتشهد القدس الشرقية والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين.

حريق ضخم في خط أنابيب بعسقلان إثر إصابته بصاروخ من غزة

هذا وقالت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي إن خط أنابيب للوقود بين مدينتي إيلات وعسقلان الإسرائيليتين أصيب في هجوم صاروخي من غزة، مساء اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في خزان الوقود.

وأكد مسؤول في قطاع الطاقة لوكالة رويترز أن خط أنابيب إسرائيليا أصيب، دون ذكر تفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو بثته القناة ألسنة اللهب وهي ترتفع مما بدا أنه مستودع وقود كبير.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مساء الثلاثاء، أن نحو 480 صاروخا أُطلق من قطاع غزة تجاه إسرائيل، منذ مساء الإثنين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قتل إسرائيليان لدى استهداف صواريخ، مدينة عسقلان، وأصيب 5 آخرين، اثنان منهم وصفت جراحهما بالخطيرة.

ومنذ الإثنين، استشهد 30 فلسطينيا وأصيب قرابة 850 بجروح، جراء غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق وزارة الصحة وجمعية لهلال الأحمر الفلسطينيتين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك