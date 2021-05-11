صاروخ فلسطيني يصب منزلاً في تل أبيب
قصف تل أبيب
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المقاومة في غزة تطلق (210) صواريخ نصفهم على تل أبيب والنصف الأخر على بئر السبع (فيديو)

كتب وطن
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ردت المقاومة الفلسطينية، على قصف إسرائيل الأبراج السكنية في قطاع غزة، بتوجيه دفعة صاروخية على تل أبيب وبئر السبع.

كتائب القسام توجه ضربة صاروخية كبيرة إلى بئر السبع

وأعلنت “كتائب القسام” فجر الأربعاء أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ لبئر السبع ردا على استئناف القوات الإسرائيلية قصف الأبراج المدنية في غزة.

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وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، برج الجوهرة وسط مدينة غزة والذي يضم عشرات المكاتب الإعلامية، الا أنها فشلت في تدميره بشكل كامل، حيث ظل صامداً أمام الصواريخ الأربعة التي أطلقتها تلك الطائرات.

وأضافت كتائب القسام أنها نفذت ضربة صاروخية جديدة استهدفت منطقة تل ابيب ومطار بن غوريون بـ110 صواريخ ردا على استئناف استهداف الأبراج السكنية.

كما أطلقت “كتائب القسام” رشقة جديدة من الصواريخ الثقيلة تجاه الأراضي المحتلة.

ووجهت الكتائب رسالة إلى السلطات الإسرائيلية قالت فيها: “إن عدتم عدنا”.

وكشفت كتائب القسام أنها استخدمت في الضربة الصاروخية التي وجهتها فجر الأربعاء إلى تل ابيب ومطار بن غوريون لأول مرة صواريخ SH85 تيمناً بالقائد الشهيد محمد أبو شمالة، إضافة إلى صواريخ من طراز A120، M75، J80، J90 فيما استهدفت بئر السبع المحتلة بصواريخ من عائلة سجيل.

افيخاي ادرعي يعترف بقصف تل أبيب وبئر السبع

هذا وأعلن افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تفعيل الإنذارات مجدداً في مدينة تل ابيب و(ضواحيها) كما قال.

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وحاول المتحدث الإسرائيلي أن يواسي نفسه في تغريدة رصدتها (وطن) قائلاً : (أقول لأعداء إسرائيل: لن تستطيعوا كسر إرادتنا).

إصابة إسرائيليين في قصف تل أبيب

هذا وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، إصابة إسرائيليين في قصف المقاومة لتل أبيب، بعدما أصاب صاروخاً بشكل مباشر أحد المنازل في منطقة (يهود) شرق تل ابيب.

برج الجوهرة بعد برج هنادي

ويضم برج الجوهرة الذي قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي العديد من وسائل الاعلام والشركات التي تقدم خدماتها الصحافية للفضائيات العربية منها (الوكالة الوطنية للإعلام، صحيفة فلسطين، قناة العربي، قناة الاتجاه العراقية، قناة النجباء، قناة السورية، قناة الكوفية، قناة المملكة، وكالة apa المحلية، وكالة سبق 24، منتدى الإعلاميين، والمركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية).

صاروخ فلسطيني يصب منزلاً في تل أبيب
قصف تل أبيب

وكانت الطائرات الإسرائيلية قد استهدفت مساء الثلاثاء برج الجوهرة وسط مدينة غزة بصاروخين.

ويعتبر هذا البرج الثاني الذي تستهدفه القوات الإسرائيلية بعد أن دمرت برج هنادي غرب مدينة غزة وسوته بالأرض، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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