المقاومة في غزة تطلق (210) صواريخ نصفهم على تل أبيب والنصف الأخر على بئر السبع (فيديو)

ردت المقاومة الفلسطينية، على قصف إسرائيل الأبراج السكنية في قطاع غزة، بتوجيه دفعة صاروخية على تل أبيب وبئر السبع.

كتائب القسام توجه ضربة صاروخية كبيرة إلى بئر السبع

وأعلنت “كتائب القسام” فجر الأربعاء أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ لبئر السبع ردا على استئناف القوات الإسرائيلية قصف الأبراج المدنية في غزة.

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وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، برج الجوهرة وسط مدينة غزة والذي يضم عشرات المكاتب الإعلامية، الا أنها فشلت في تدميره بشكل كامل، حيث ظل صامداً أمام الصواريخ الأربعة التي أطلقتها تلك الطائرات.

وأضافت كتائب القسام أنها نفذت ضربة صاروخية جديدة استهدفت منطقة تل ابيب ومطار بن غوريون بـ110 صواريخ ردا على استئناف استهداف الأبراج السكنية.

⭕⭕ (يما يما يما .. اشي على تل أبيب واشي على بئر السبع ) والمقاومة إن قالت فعلت

(شاهد) فرحة الفلسطينيين بعد إطلاق المقاومة دفعة صواريخ على الاحتلال #فلسطين_تنتفض #غزه_تقاوم #القدس_تنتفض #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/uKtJh4Ozd2 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 12, 2021

كما أطلقت “كتائب القسام” رشقة جديدة من الصواريخ الثقيلة تجاه الأراضي المحتلة.

ووجهت الكتائب رسالة إلى السلطات الإسرائيلية قالت فيها: “إن عدتم عدنا”.

وكشفت كتائب القسام أنها استخدمت في الضربة الصاروخية التي وجهتها فجر الأربعاء إلى تل ابيب ومطار بن غوريون لأول مرة صواريخ SH85 تيمناً بالقائد الشهيد محمد أبو شمالة، إضافة إلى صواريخ من طراز A120، M75، J80، J90 فيما استهدفت بئر السبع المحتلة بصواريخ من عائلة سجيل.

افيخاي ادرعي يعترف بقصف تل أبيب وبئر السبع

هذا وأعلن افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تفعيل الإنذارات مجدداً في مدينة تل ابيب و(ضواحيها) كما قال.

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وحاول المتحدث الإسرائيلي أن يواسي نفسه في تغريدة رصدتها (وطن) قائلاً : (أقول لأعداء إسرائيل: لن تستطيعوا كسر إرادتنا).

تفعيل الانذارات مجددًا في مدينة تل أبيب وضواحيها.

أقول لأعداء #إسرائيل: لن تستطيعوا كسر إرادتنا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 12, 2021

إصابة إسرائيليين في قصف تل أبيب

هذا وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، إصابة إسرائيليين في قصف المقاومة لتل أبيب، بعدما أصاب صاروخاً بشكل مباشر أحد المنازل في منطقة (يهود) شرق تل ابيب.

القناة 12 العبرية: صاروخ يدمر منزل في منطقة “يهود” شرق تل أبيب قبل قليل pic.twitter.com/ejEUdLS26x — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2021

بتكبيرات العيد.. فلسطنييون يشاهدون صواريخ القسـ،ـام وهي تُطلق على تل أبيب pic.twitter.com/8zBGsDxrhJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2021

برج الجوهرة بعد برج هنادي

ويضم برج الجوهرة الذي قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي العديد من وسائل الاعلام والشركات التي تقدم خدماتها الصحافية للفضائيات العربية منها (الوكالة الوطنية للإعلام، صحيفة فلسطين، قناة العربي، قناة الاتجاه العراقية، قناة النجباء، قناة السورية، قناة الكوفية، قناة المملكة، وكالة apa المحلية، وكالة سبق 24، منتدى الإعلاميين، والمركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية).

وكانت الطائرات الإسرائيلية قد استهدفت مساء الثلاثاء برج الجوهرة وسط مدينة غزة بصاروخين.

ويعتبر هذا البرج الثاني الذي تستهدفه القوات الإسرائيلية بعد أن دمرت برج هنادي غرب مدينة غزة وسوته بالأرض، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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