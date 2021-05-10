فلسطين كلها تقاوم.. غزة تنفذ وعيدها واللد تشتعل في وجه الاحتلال بعد استشهاد فلسطيني

اشتعلت فلسطين كلها في وجه الاحتلال الإسرائيلي، عقب الاعتداء على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي انتفض فيه الداخل الفلسطيني المحتل وتحديدا مدينة اللد.

استشهاد فلسطيني في مدينة اللد

وأعلنت مصادر فلسطينية، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، بعد قيام مستوطن إسرائيلي بإطلاق النار على مجموعة من الفلسطينيين في مدينة اللد المحتلة.

واندلعت مظاهرات حاشدة في الداخل المحتل، تخللتها مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، نصرة للقدس والأقصى، وتأييدا للمقاومة في غزة.

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وشهدت كل من الناصرة واللد والرملة وشفا عمرو ويافا وأم الفحم وعين ماهل وطمرة وكفر مندا وحيفا، ومجد الكروم مظاهرات وموجهات مع شرطة الاحتلال.

وتداول ناشطون فيديو أظهر لحظة استشهاد الشاب الفلسطيني وإصابة آخرين برصاص مستوطن إسرائيلي في مدينة اللد.

استشهاد الشاب موسى حسونة من مدينة اللد داخل الخط الاخضر واصابة اخرين بجروح اثر اطلاق اسرائيلي مسلح النار باتجاههم خلال مواجهات عنيفة شهدتها المدينة الليلة #فلسطين_تنتفض pic.twitter.com/h49yIqRKnV — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) May 10, 2021

#شاهد لحظة اسـتــ ــشـهـاد الشاب موسى حسونة برصاص مستوطن في مدينة اللد بالداخل المحتل pic.twitter.com/YHILfItfx1 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2021

وعقب الجريمة البشعة، سادت مواجهات عنيفة في مدينة اللد المحتلة، اشعل خلالها الفلسطينيون سيارات إسرائيلية وحرقوا مراكز للشرطة، فيما تناقل ناشطون عن الإعلام العبري قوله إن “الشرطة فقدت السيطرة علي اللد، ربما نحتاج لتدخل الجيش”.

⭕⭕⭕ #اللد تشتعل في وجه الاحتلال وتتحول شوارعها إلى ساحة معركة التفاصيل 👇👇👇 pic.twitter.com/FqR3W41hWU — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021

اللد تشتعل

وقام شبان غاضبون بإضرام النار في كنيس يهودي في مدينة اللد المحتلة ردا على استشهاد الشاب.

عاجل

الإعلام العبري: فقدنا السيطرة علي اللد، ربما نحتاج لتدخل الجيش. — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) May 10, 2021

شهيد وجريح برصاص مستوطن استهدف مسيرة في #اللد المحتلة pic.twitter.com/YicwEXjxFg — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 10, 2021

كما شهدت باقة الغربية، ومجد الكروم، وعرّابة، وشقيب السلام بالنقب جنوبيّ البلاد، والزازير، وجلجولية، وجديدة – المكر، وفي بلدات أخرى مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وقام الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على الفلسطينيين في الداخل المحتل، ومحاولة فضهم بالقوة، وتسبب الأمر بمواجهات.

اعتقالات وإصابات

واعتقلت الشرطة الإسرائيليّة 46 متظاهرا على الأقل، كما أُصيب متظاهرون آخرون، إثر استنشاق الغاز المدمع، وبالرصاص المغلّف بالمطاط.

وفي اللد، التي شهدت مشاركة واسعة في مظاهرة، عمد شاب إلى إنزال العلم الإسرائيليّ، ورفع علم فلسطين على عامود للإنارة في المدينة. وأظهر مقطع مصوّر، اشتعال النيران في محطّة للشرطة في المدينة كذلك.

⭕⭕⭕ #فلسطين كلها تقاوم

مسيرة في مدينة #اللد بالداخل المحتل نصرةً للقدس والمسجد الأقصى والشيخ جراح شهيد برصاص مستوطن إسرائيلي والأوضاع تخرج عن السيطرة pic.twitter.com/etfxZZp2RL — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021

وعلم أن 16 متظاهرا، قد اعتُقلو في اللد والرملة على الأقل، بحسب موقع “عرب48”.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن مواجهات عنيفة اندلعت في مدينتي اللد والرملة بعد استشهاد أحد الشبان.

واعتقلت شرطة الاحتلال، شابين من سكان وادي عارة بزعم دهس شرطيّ عند مفرق مصمص.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان بشأن ذلك، إن عناصرها “نصبوا حاجزا على مفرق مصمص في منطقة وادي عارة وذلك في إطار تجهيزات الشرطة للمظاهرة التي تجري في مفرق أم الفحم”.

وأضافت: “خلال النشاط وصل إلى المكان مركبة رباعية الدفع يستقلها مشتبَهان وقاما بدهس أحد أفراد الشرطة الذين تواجدوا في المكان”. على حدّ زعمها.

وذكرت شرطة الاحتلال أن أحد عناصرها أصيب بجروح طفيفة، فيما ألقي القبض على الشابين الفلسطينيين.

150 صاروخاً أطلقت المقاومة على المستوطنات الاسرائيلية

الجيش الإسرائيلي المرتبك، أعلن عن إطلاق 150 صاروخا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية، فشلت القبة الحديدية في التصدي إلى أغلبها.

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس قصف كلاً من مدينة القدس المحتلة وتل أبيب كذلك، فيما أعلنت فصائل أخرى قصف المستوطنات المحاذية لقطاع غزة ومواقع عسكرية أخرى.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، الاثنين “إطلاق 150 صاروخا من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية ومنظومة القبة الحديدية تعترض العشرات منها”.

مجزرة في قطاع غزة

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 21 فلسطينياً بينهم 9 أطفال في سلسلة غارات جوية اسرائيلية في شمال قطاع غزة.

بنك أهداف #اسرائيل التي ارتمت في حضنها #الإمارات أطفال!! 📸 الاحتلال يرتكب مذبحة في #غزة .. 20 شهيداً بينهم 9 أطفال و65 إصابة بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل .#غزه_تقاوم pic.twitter.com/36X8OfdIc8 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّ غاراتها على أهداف متفرقة في انحاء القطاع المحاصر.

في المقابل تواصل المقاومة الفلسطينية اطلاق رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات الاسرائيلية، وأعلنت عن استهداف القدس وتل ابيب وعسقلان ومستوطنات “غلاف غزة”.

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