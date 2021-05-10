صديقة رونالدو “جورجينا” تشعل مواقع التواصل بعد تغريده تدعم فلسطين

أشعلت عارضة الأزياء الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية وصديقة ” جورجينا رودريغيز” 27 عامًا صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مواقع شبكات التواصل الاجتماعي بعد تغريده لها تدعم فلسطين.

جورجينا وتفاصيل التغريده

وقد نشرت صديقة رونالدو “جورجينا” تغريده عبر حسابها الرسمي بعبارة قصيرة جاء فيها: “Pray for PALESTINE”، أي صلوا من أجل فلسطين.

وقد أرفقت عارضة الأزياء “جورجينا” علم دولة فلسطين بجانب تلك العبارة وكذلك رأس قلب أحمر، تعبيرًا عن دعمها ومساندة بالوقوف بجانب القضية الفلسطينية.

تغريده صديقة النجم البرتغالي رونالدو “جوروجينا”من أجل فلسطين

وقد رصد موقع وطن ردود الفعل للنشطاء الذين قاموا بتداول تغريده صديقة رونالدو عبر حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

الردود على تغريده جورجينا

وشارك عمر الشبرم تغريده صديقة رونالدو الذي علق عليها، بقوله: ” حتى جورجينا صديقة رونالدو بها مرجلة وناموس أكثر من البعض”.

بينما قال محمد ميدو الذي علق على تغريده جورجينا، قائلاً: ” لا هي مسلمة ولا عربية مع ذلك تعاطفت لصالح الحق، وفي صهاينة عرب خنازير حاليًا يدافعون عن الصهاينة ويبررون لهم ويبكون”.

وقال علاء الحليسي في التعليق على تصرف صديقة رونالدو، ” عاشت جورجينا المناضلة، عندها كرامة أكثر بكثير من لاعبين عرب للآن لم نسمع أي منهم”.

جورجينا و المقارنة بصلاح

وقد علق عدد من النشاط عبر نغريدتها عبر حسابي الشخصي كان من بينها انتقاد الموجه للنجم المصري محمد صلاح، جاء فيه: ” أنتي أرجل من صلاح يابت، جوزك مفهمك الدينا، أرجل برده من صلاح”.

كما ورد إبراهيم الخولي بالتعليق على منشورها، قائلاً: ” الله عليكي يا فخر العرب”.

مشاهير ونجوم غردوا للقدس

وقد استمر حملة الدعم والمناصرة لقضية القدس وفلسطين بشكل عام من قبل نجوم ومشاهير كرة القدم، فقد كتب المصري محمد النني مدافع فريق أرسنال الإنجليزي قال فيها: ” قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين”.

كما وأرفق النني علم دولة فلسطين وإشارة علامة النصر بجانب تغريده عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

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فيما غرد مراسل شبكة قنوات “بين سبورت” القطرية في إيطاليا حسين ياسين، قائلاً: ” هي صباحنا وعزنا وفخرنا، نخجل أمام نبل أقدام أبناءها”.

أيمن جاد والقدس

وفي ذات السياق، غرد المذيع في شبكة قنوات “بين سبورت” القطرية، جاء فيها: “اللهم ثبت المجاهدين من إخواننا في القدس، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، واقذف الرعب في قلوب أعدائهم ..”.

اللهم ثبت المجاهدين من إخواننا في القدس اللهم سدد رميهم اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم واقذف الرعب في قلوب أعدائهم، يا رب العالمين يا غوثنا من لنا غيرك إذا قل المعين يا ربنا نستغيث بك للقدس وللمسجد الأقصى وقبة الصخرة إنك خير من يُسأل وخيرُ من يُجيب وخيرُ من يُعين . — أيمن جادَه (@aymanjada) May 10, 2021

فيما غرد الإعلامي الرياضي الشهير حسن سالم مراسل “بين سبورت” القطرية، عبر حسابه لدعم القدس، ” كلنا فلسطين، كلنا مستهدفون!! ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

رياض محرز

وشارك النجم الجزائري رياض محرز في تغريده له عبر منصة تويتر صورة العلم الفلسطيني ووضع اليدين بالدعاء إلى فلسطين.

جاء من خلال التغريد على الوسم الذي حمل فلسطين وحي الشيخ جراح المهدد بالمصادر من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

الصخرة وائل جمعة

واكتفى النجم المصري ومحلل قنوات “بين سبوت” وائل جمعة بصورة التحدي المحيطة بعلم فلسطين، تعبيرًا عن دعمه لفلسطين والأهالي في حي الشيخ جراح.

وقد راجت قضية القدس وما يحدث في حي الشيخ صراح، التفاعل والمساند لها من قبل مشاهير ونجوم كرة القدم في أرجاء الوطن العربي ودول العالم.

يأتي ذلك تعبيرًا عن تضامنهم مع فلسطين عبر الهشتاقات التي جابت الصدى الواسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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