مستوطن يدهس شاباً فلسطينيا قرب باب الأسباط تزامناً واقتحام الأقصى
مستوطن يدهس شاباً فلسطينيا قرب باب الأسباط
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تزامناً واقتحام الأقصى الوحشي .. شاهد لحظة قيام مستوطن بدهس شاب فلسطيني في القدس!

كتب وطن
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دهس مستوطن إسرائيلي شاباً فلسطينياً قرب باب الأسباط في القدس المحتلة، تزامناً مع قمع قوات الإحتلال الإسرائيليّ المصلين بعد اقتحامها الكبير لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وأظهر مقطع فيديو رصدته (وطن)، المستوطن وهو يقود سيارته مسرعاً باتجاه عدد من الفلسطينيين الذين هبوا للدفاع عن المسجد الأقصى الذي اقتحمته قوات الاحتلال فجراً في هجمة غير مسبوقة ضد أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وحوصر المستوطن الإسرائيلي في سيارته، عقب محاولته قتل الفلسطينيين حيث تعرض للضرب المبرح على يد الشبان الثائرين بعدما علقت سيارته في حاجز اسمنتي قرب باب الاسباط.

هجوم وحشي على المسجد الأقصى

ويشهد المسجد الأقصى المبارك مواجهات غير مسبوقة، بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الإحتلال للباحات، واعتدائها على المصلين بالقنابل والرصاص، ما اوقع مئات الاصابات .

وحاصرت قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد المبارك، وأطلق الجنود وابلاً من القنابل الغازية والصوتية ما ادى الى اختناق المصلين .

كما قمعت قوات الاحتلال المصلين في صحن الصخرة بالمسجد المبارك .

وامتدت المواجهات الى خارج المسجد المبارك، وواصلت قوات الاحتلال الاعتداء على المصلين بالهراوات واطلاق القنابل .

ولم يسلم الصحفيون وطواقم الاسعاف من اعتداءات قوات الاحتلال بوحشية .

واحتشد الاف المستوطنين في سائحة حائط البراق الملاصقة للمسجد الاقصى تمهيدا لاقتحام واسع لباحات المسجد للإحتفال بما يسمى “يوم توحيد القدس”.

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