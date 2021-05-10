الاحتلال ينسحب جزئياً من المسجد الأقصى بعد فشله في طرد المصلين (فيديو)

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الاثنين، من ساحات المسجد الأقصى، تحت ضغط من المعتكفين الذين تصدوا للاحتلال في الصباح الباكر.

وتداول ناشطون فيديوهات أظهرت لحظة هتاف المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، لحظة انسحاب قوات الاحتلال التي فشلت في السيطرة على الأقصى وطرد المصلين بعد مواجهات عنيفة جداً.

احتفالات تعم باحات الأقصى الآن بعد فشل اقتحام المستوطنين وانسحاب قوات الاحتلال تحت سطوة التكبير والتهليل وصمود المرابطين pic.twitter.com/46EunFXAcY — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 10, 2021

هتافات المرابطين في باحات الأقصى هذه اللحظات pic.twitter.com/7YYLDmwuvt — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 10, 2021

صلاة الظهر في المسجد الأقصى

وأدى المئات من الفلسطينيين المرابطين صلاة الظهر في الأقصى، فيما أدى اخرين الصلاة قرب باب الأسباط بعد منعهم من الدخول للمسجد.

عـاجل | عشرات الفلسطينيين يؤدون صلاة الظهر قرب باب الأسباط بعد منعهم من الدخول إلى المسجد #الأقصى — عربي21 (@Arabi21News) May 10, 2021

هذا نادت مكبرات الصوت في الأقصى بالعودة إليه، والاحتشاد فيه ومواصلة الرباط، ظهر الاثنين، بالتوقيت المحلي؛ داعية الفلسطينيين بعموم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى نصره القدس المحتلة.

متداول || نداءات استغاثة عبر مكبرات الصوت من داخل #المسجد_الأقصى في #فلسطين. pic.twitter.com/B4HQmlCB74 — مركز الصحافة الاجتماعية (@spc_fr) May 10, 2021

وبقي عدد من المرابطين في المسجد الأقصى بعد أن اقتحمته قوات الاحتلال، صباح الاثنين، كما تمكن عدد من الفلسطينيين من الدخول إليه بعد أن هدأت الأمور قبيل الظهر.

"الأقصى يستغيث".. نداءات استغاثة عبر مكبرات الصوت بالمسجد الأقصى لأهل الضفة وغزة والقدس والداخل pic.twitter.com/y6PAX334Ca — Ibrahim Ibrahim (@yJgHoBA7bBPGn3v) May 10, 2021

إلا أن شهود عيان أكدوا أن قوات الاحتلال منعت أعدادا كبيرة من الشبان من دخول البلدة القديمة، ما اضطرهم لأداء صلاة الظهر على أرصفة الطرق، وسط توتر شديد في الشارع.

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وأدى المصلون ركعتي شكر لله ونصر في المسجد الأقصى عقب إفشال مخططات الاحتلال في اقتحامه.

المصلين يؤدون ركعتي شكر ونصر في المسجد الأقصى عقب إفشال مخططات الاحتلال في اقتحامه pic.twitter.com/9DV616FDkQ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 10, 2021

305 مصابين

هذا وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع أعداد الإصابات إلى أكثر من 305 أشخاص، جراء الاعتداءات الإسرائيلية اليوم الإثنين، على المصلين الفلسطينيين في الأقصى ومحيطه بالقدس المحتلة.

وقالت الجمعية إن “أكثر من 305 إصابات وقعت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة بالقدس، وإصابة عدد من مسعفي الهلال الأحمر (لم يحدده)”.

وأضافت أن “هناك أكثر من 228 مصابا نقلوا إلى المستشفيات، بينهم 7 إصابات خطيرة جدا”، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان آخر، إن أكثر من 215 شخصًا أصيبوا بينهم 4 بحالات خطيرة جدا، جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وصباح الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

​​​​​​​ومنذ بداية شهر رمضان في 13 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد القدس اعتداءات متصاعدة من جانب الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، خاصة في محيط الأقصى ومنطقة “باب العامود” وحي “الشيخ جراح”، ما أسفر عن مئات الإصابات بصفوف الفلسطينيين بينهم حالات خطرة، واعتقال العشرات.

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