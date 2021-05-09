هكذا ظهرت فيفي عبده بعد العملية الجراحية الصعبة.. وضعها لا يطمئن وتتكلم بصعوبة

ظهرت الفنانة المصرية فيفي عبده لأول مرة بعد إجرائها عملية خطيرة إثر تلقيها (حقنة خاطئة) من صيدلي، وذلك عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي عبر (انستجرام).

تأهيل فيفي عبده بعد العملية

وظهرت فيفي عبده بالفيديو وهي مستلقية على السرير، وتغطي شعرها وبدون أي مساحيق تجميل، موجهةً رسالة إلى جمهورها قالت فيها: (طبعا أنتم عارفين إني كنت بعمل عملية، ودلوقتي بتعافى بعد العملية وبتأهل، وأنا بحبكم وميرسي على دعاءكم وربنا يخليكم ليا).

ووجهت فيفي عبده تحذيراً بسبب فيروس (كورونا)، مضيفة: (خلوا بالكم من نفسكم عشان موضوع الكورونا، وربنا يبعد الغمة دي عنا وربنا يرحم اللي ماتوا ويشفى المصابين).

وكشفت فيفي عبده التي بدا عليها التأثر الشديد، وتتحدث بصعوبة، أنها تعاني من الاكتئاب، وقالت: (اكتئاب ما بعده اكتئاب، يارب يشفي المصابين وأنا من ضمنهم).

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فيفي عبده ممنوعة من الحركة

هذا وقد منع الطبيب الذي أجرى جراحة في العمود الفقري لفيفي عبده، من الحركة الكثيرة لمدة أسبوعين، حتى تتعافى تماما.

وأوضحت فيفي عبده أنها تنفذ تعليمات الطبيب يسري الهواري كما أوصى تماما، لا سيما وأنه سمح لها بالخروج من المستشفى بشرط تنفيذ التعليمات.

وطمأنت فيفي عبده الجمهور على حالتها الصحية بقولها إنها تحسنت في الفترة الراهنة عن الأيام الماضية بشكل كبير.

وكانت فيفي عبده قد تعرضت لأزمة مرضية طوال الفترة الماضية؛ إثر تلقيها حقنة خاطئة من صيدلي، حيث تلقتها في العصب بدلا من العضل، وهو ما سبب لها مضاعفات شديدة في العمود الفقري وقدمها.

بوسي شلبي تنشر صور فيفي عبده

وسبق أن نشرت الإعلامية المصرية بوسي صورا وفيديوهات لفيفي عبده عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي لا تزال ترقد داخل المستشفى بعد أسبوعين من العملية.

وحرصت بوسي شلبي على تهنئة فيفي عبده بمناسبة عيد ميلادها وأحضرت لها قالب كيك إلى المستشفى، واحتفلت معها رغم مرضها.

وكتبت بوسي: (عيد ميلاد حبيبتي الغالية فيفي خمسه امواه عليكي يا جمل فيفي في الدنيا عقبال مليون سنه بحبك وترجعي تنوري حياتنا بالطاقه الايجابيه بتعتك عيد ميلاد سعيد يا قمر يافيفي).

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انتقادات لبوسي شلبي بسبب فيفي عبده

وتعرضت بوسي لهجوم وانتقادات لاذعة بسبب إظهارها فيفي عبده بهذا الشكل الذي وصفوه بالمهين، واتهموها بمحاولة الحصول على سبق صحفي على حساب إهانة الآخرين خاصة أن الراقصة المصرية كانت نائمة حين بدأت بوسي بتصويرها.

وأعلنت فيفي عبده في وقت سابق عبر (انستجرام) عن خروجها من المستشفى، وقالت لمتابعيها إنه كان بانتظارها هدية عبارة عن كعكة بمناسبة عيد ميلادها.

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وعلقت فيفي عبده: (لقد عدت الحمد لله من المستشفى ووجدت هذه المفاجأة الحلوة بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتم طيبين بحبهم وبحبكم أوي).

وكانت عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده، قد نشرت صورة لوالدتها بعد خروجها من غرفة العمليات، وعلقت: (الحمدلله أمي لسه خارجه من العمليات حالا اللهم يتمم شفاكي شفاء لا يغادر سقما من فضلكم أدعوا لأمي ربنا يقومها بألف سلامه يا رب).

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حقنة بالخطأ

وكانت الراقصة المصرية فيفي عبده، قد أعلنت قبل أسابيع أنها ستخضع لعملية جراحية بسبب مضاعفات إعطائها حقنة بالخطأ.

وظهرت فيفي عبده بفيديو من على سرير المستشفى، وقالت: (حسبي الله ونعم الوكيل في الولد الذي أعطاني الحقنة في ظهري، وتسببت بأنني على وشك دخول العملية الآن، وها أنا في المستشفى، انظروا).

وتابعت فيفي موجهة حديثها لجمهورها: (دخلت اليوم المستشفى من أجل إجراء عملية غداً صباحاً سأمكث فيها ساعتين، أرجوكم أن تدعو لي، بحق الشهر الفضيل، هذه المرة حقيقة وليست إشاعة ككل مرة).

وأرفقت فيفي عبده الفيديو بتعليق قالت فيه: (حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لأجراء عمليه جراحيه ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي و اللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة و انتم طيبين و بخير رمضان كريم).

وفاة فيفي عبده!

ولاحقت فيفي شائعات أكثر من مرة الفترة الماضية، خاصة أنها لم تعايد جمهورها برأس السنة كعادتها.

ونفت عبده حينها تلك الشائعات ونشرت فيديو بدأته بتوجيه رسالة إلى جمهورها بمناسبة العام الجدي. وهي على سريرها بمظهر غريب. وتضع قبعة تغطي شعرها تماماً، وبدون أي مساحيق تجميل.

ثم طمأنت عبده جمهورها على حالتها الصحية قائلة: (أنا بخير الحمد لله، وكل ما في الموضوع أنني. خدت حقنة غلط ولمست العصب. ويعمل الآن الأطباء على إعادة الإحساس لي بالعصب).

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