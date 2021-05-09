شقيق أمير قطر يعلّق .. شاهد كيف تضامن لاعبو السد و العربي مع القدس ولا عزاء للمطبعين

في لفتةٍ تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له المقدسيون في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك، دخل لاعبو نادييْ السد و العربي الى ارضية الملعب لخوض مباراة نصف نهائي كأس أمير قطر، وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية .

كما رفع لاعبو السد و العربي لافتةً كبيرة كتب عليها “فلسطين في قلوبنا” .

من جهته، علّق الشيخ جوعان بن حمد، شقيق امير دولة قطر، على لفتة لاعبي السد والعربي بالقول إنّ “فلسطين القضية العادلة والأقصى في القلوب” .

مباراة السد و العربي

وانتهت مبارة السد و العربي بفوز الفريق الأوّل بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من الكوري الجنوبي نام تاي هي في الدقيقة الـ11، ثم سجل الجزائري بغداد بونجاح الهدف الثاني في الدقيقة الـ56.

وبهذا الفوز، حجز السد مقعده في نهائي كأس أمير قطر، لينتظر خصمه الثاني في الموقعة الختامية عبر اللقاء الذي سيجمع، الاثنين، الدحيل ونظيره الريان.

يشار الى أن مدينة القدس المحتلة تشهد منذ ايام توتراً كبيراً جراء اعتداءات متواصلة من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، وأهالي حي الشيخ جراح المهددين بالإخلاء من منازلهم وإحلال المستوطنين مكانهم، عدا عن مهاجم المقدسيين في منطقة باب العامود وغيرها من المواقع .

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