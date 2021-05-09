قتل الفنانة سهر الصايغ بعد اغتصابها يثير غضب الجمهور!

أثارت الحلقة الـ26، من المسلسل المصري (الطاووس)، غضباً واسعاً وسط الناشطين عبر السوشيال ميديا، وذلك بعد وفاة (أمنية) بطلة العمل، والتي تجسد شخصيتها الفنانة المصرية سهر الصايغ.

مقتل أمنية في (الطاووس)

ويتم قتل (أمنية) في المسلسل، بعد قيام المتهم الأول في قضية اغتصابها وهو (زين)، بقتلها في حادث سيارة انتقاماً منها على رفعها دعوى قضائية ضدهم وفضحهم أمام الرأي العام.

ونشرت الفنانة المصرية سهر الصايغ عبر صفحتها الرسمية على (انستجرام) صورة شخصية (أمنية) بعد وفاتها في المستشفى وعلقت: (مع السلامة يا أمنية).

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استنكار وغضب واسع

واستنكر المتابعون أن تكون نهاية مسلسل (الطاووس) هو موت البطلة (سهر الصايغ) قبل أن تتحقق العدالة في الانتقام من مغتصبيها، ورأوا أنها رسالة سلبية لأي فتاة ضحية اغتصاب، بأنه سيتم قتلك لو حاولتي أخذ حقك.

وجاء في التعليقات: (الواحد مصدوم من وقت ما الجدول نزل وانصدم اكتر لما سهر الصايغ ماتت ف المسلسل منكم لله).

الواحد مصدوم من وقت ما الجدول نزل وانصدم اكتر لما سهر الصايغ ماتت ف المسلسل منكم لله — Azza Elagamy (@azzaahmed2246) May 8, 2021

ووجه آخر رسالة إلى صناع المسلسل: (لا بجد ايه ده بجد ياصناع الطاووس ايه الفكرة وايه الرسالة؛ يابنت يامغتصبة ياضحية لو فكرتي تجيبي حقك هتموتي؛هي دي الرسالة تفتكروا في وحدة هتفرح بحقها بعد ماتموت ايه ده طب ياريت المسلسل توقف بجد وجعتوا قلبي حرام عليكم دخلتوا في الواقعية اوفر اوفر بجد ).

لا بجد ايه ده بجد ياصناع الطاووس ايه الفكرة وايه الرسالة؛ "يابنت يامغتصبة ياضحية لو فكرتي تجيبي حقك هتموتي" ؛هي دي الرسالة تفتكروا في وحدة هتفرح بحقها بعد ماتموت ايه ده طب ياريت المسلسل توقف بجد وجعتوا قلبي حرام عليكم دخلتوا في الواقعية اوفر اوفر بجد#الطاووس — Hayaat FQ (@FqHayaat) May 8, 2021

ووافقته أخرى الرأي وقالت: (فكرة انك تموت بطل واقع عليه الظلم من غير مايشوف حقه بيجيله قدام عنيه ..انت كدا عززت فكره اننا نجري ورا حقوقنا ليه من الاول مانستني ناخدها يوم القيامه ونوافق على اي ظلم نتعرضله في الدنيا وشجعت الناس انها تسكت لان الحكايه دي بالذات لازم الخير اللي يكسب فيها في الاخر).

فكره انك تموت بطل واقع عليه الظلم من غير مايشوف حقه بيجيله قدام عنيه ..انت كدا عززت فكره اننا نجري ورا حقوقنا ليه م الاول منستني ناخدها يوم القيامه ونوافق ع اي ظلم نتعرضله ف الدنيا وشجعت الناس انها تسكت لان الجكايه دي بالذات لازم الخير اللي يكسب فيها ف الاخر #الطاووس — Noura⭐ (@kastawy) May 8, 2021

وعبرت أخرى عن أملها بألا يضيع حق (أمنية) بوفاتها، وكتبت: (لو المسلسل استمر على كده و أمنية ماتت و هيكملوا ٣ حلقات من غيرها ده بيثبت ان الحق ممكن يرجع حتى لو صاحبه مات بس اتمنى متبقاش دي النهاية).

لو المسلسل استمر على كده و أمنية ماتت و هيكملوا ٣ حلقات من غيرها ده بيثبت ان الحق ممكن يرجع حتى لو صاحبه مات بس اتمنى متبقاش دي النهاية #الطاووس — ‏شروق..🦋 (@sherouk138) May 9, 2021

وكتب آخر: (لو خلوا أمنيه تموت في الطاووس فدي ممكن تكون أسخف حاجه أشوفها في مسلسل، نفس سخافة موت نيروبي في لاكاسا وموت ريتا في ديكستر مثلاً أو أقل شوية).

SPOILER ALERT

لو خلوا أمنيه تموت في الطاووس فدي ممكن تكون أسخف حاجه أشوفها في مسلسل، نفس سخافة موت نيروبي في لاكاسا وموت ريتا في ديكستر مثلاً أو أقل شويه — свет (@Shahawiii) May 9, 2021

بينما انتقد متابع سيناريو المسلسل قائلاً: (مسلسل الطاووس دا كان ممكن يتكتب ب أسلوب احسن من كدة مليون مرة دي قصة هزت الميديا فترة طويلة جدا ف تكتب ب التفاهه و السطحية دي).

مسلسل الطاووس دا كان ممكن يتكتب ب أسلوب احسن من كدة مليون مرة دي قصة هزت الميديا فترة طويلة جدا ف تكتب ب التفاهه و السطحية دي — ebrahim mostafa (@ebrahimmostaf97) May 9, 2021

ورأى آخر أن موت (أمنية – سهر الصايغ) قبل انتهاء المسلسل أمر مستفز، وكتب: (الطاووس .. بجد مش عارفه ايه لازمه موت أمنية .. شىء يغيظ .. كدة القضيه هتتقفل .. ولسه ناقص 3 حلقات).

الطاووس .. بجد مش عارفه ايه لازمه موت أمنية .. شىء يغيظ .. كدة القضيه هتتقفل .. ولسه ناقص 3 حلقات …!! — Blue Flower (@BlueFlo76480902) May 8, 2021

مشهد اغتصاب أمنية

وسبق أن تصدرت سهر الصايغ، التريند الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بداية عرض المسلسل، وذلك بعدما حقق مشهد اغتصابها في مسلسل (الطاووس) أكثر من مليون مشاهدة في ساعات.

وجاء مشهد اغتصاب شخصية (أمنية) التي تؤديها سهر الصايغ، ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل (الطاووس). فيتم تخديرها على يد مجموعة من أبناء رجال أصحاب نفوذ، وذلك بعد خطف أحدهم لهاتفها الشخصي، خلال عملها داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الساحل الشمالي.

وتبرز الحلقة معاناة بطلة العمل، شخصية (أمنية) التي تعمل في النظافة من أجل الإنفاق على عائلتها، وشقيقتها التي انفصلت. عن زوجها، وكفاحها للحصول على شهادة جامعية، فتضطر للذهاب إلى الساحل الشمالي للعمل في النظافة داخل إحدى الحفلات، ما يجعلها فريسة ويتم اغتصابها هناك.

إشادة بأداء سهر الصايغ

وأشاد الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأداء سهر الصايغ في المشهد، ورأوا أن المسلسل يمثل قضية (الفيرمونت) التي هزت مصر قبل فترة حين تعرضت فتاة مصرية لاغتصاب جماعي في أبريل 2014 على يد عدد من الشباب من أبناء كبار الاثرياء والمشاهير والاغنياء تناوبوا على اغتصابها وكتابة أحرف أسمائهم الأولى على جسدها وتصويرها بعد تخديرها في فندق فيرمونت بوسط القاهرة.

مسلسل الطاووس

ويشارك في مسلسل (الطاووس) نخبة من نجوم الفن، من بينهم الفنان السوري جمال سليمان، والفنان المصرية سميحة أيوب، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وهو من تأليف محمد ناير، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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