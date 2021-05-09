شاهد ماذا حدث للفنان حسين الجسمي .. صورته بعد تجميل أنفه وإطالة شعره تثير جدلاً!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الإماراتي حسين الجسمي، تُظهره بشكل غريب، وقالوا إنها بعدما أجرى عملية تجميل لأنفه.

حسين الجسمي بعد عملية التجميل

وظهر حسين الجسمي في الصورة المتداولة بشعر أشعث طويل، وأنف صغير، وجاء في التعليق على الصورة: (الفنان حسين الجسمي بعد رتوش تجميلية موفقة بوجهة نظري، أبدع زميلي الدكتور حسام فودة).

حسين الجسمي بعد عمليات التجميل.. كان شكله كيوت وفيه براءه مايحتاج تجميل ابدا ☹️ pic.twitter.com/aAVBSb6SEj — Jasmin♎️ (@yasminyas90) May 8, 2021

ونشر أحد الناشطين صورة توثق رد الدكتور حسام فودة والذي نفى الأمر، وكتب: (أنا الدكتور حسام فودة وأؤكد أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة).

وحدي حاطة خبر انو #حسين_الجسمي عامل عمليات تجميل عند دكتور حسام هههههههه جاوبها الدكتور. ههههههههه pic.twitter.com/5MeVlSwLdH — ليّا (@UzvPv) May 8, 2021

من جهته، خرج حسين الجسمي عن صمته ورد بطريقة غير مباشرة، حيث قام بنشر الصورة الأصلية التي فبركتها وإدخال تعديلات عليها، عبر إطالة الشعر ووضع الضمادة التي تستخدم بعد عمليات التجميل للأنف.

حقيقة الصورة

وعلق حسين الجسمي على الصورة التي التقطها قبل أعوام على أحد أشهر كباري القاهرة في مصر: (كلّما زادت البساطة زاد الجمال).

كلّما زادت البساطه زاد الجمال ❤️ pic.twitter.com/MoDrlSbylo — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) May 8, 2021

وفي سياق آخر، فجّرت تغريدة نشرتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد قبل أسابيع جدلاً واسعاً بمواقع التواصل، واعتبرت مسيئة لحسين الجسمي.

فجر السعيد تسيء لحسين الجسمي

جاء ذلك بعد تعليق نشرته فجر السعيد على انتهاء حسين الجسمي من تسجيل (اغنية) وطنية للكويت بعنوان (يا نور الأرض).

وكتبت فجر السعيد ساخرةً من حسين الجسمي: (اللهم اني استودعتك الكويت وأهلها).

ويبدو أن فجر السعيد تشير بسخريتها الى ارتباط اسم الفنان حسين الجسمي بمصائب وكوارث، إذ يطلق عليه روّاد مواقع التواصل (وجه النحس) – حسب تعبيرهم.

وأثار تعليق (السعيد) جدلاً بين المتابعين في تويتر.

اللهم اني استودعتك الكويت وأهلها 🙌🏻 https://t.co/WgwHhvt8Nn — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 21, 2021

ليست المرّة الأولى!

وكانت فجر السعيد سخرت من الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بعد إقحامه في كل قضية وكارثة تحدث في الوطن العربي، كأيقونة شر و(فال شر)، لكل منطقة عربية يُغني لها، فتحل الكارثة عليها.

وكتبت السعيد سلسلة تغريدات عبر (تويتر)، وبدأتها بالقول: (قولوا للفنان #حسين_الجسمي خل يشيل عني البلوك بقرا الردود على تغريدته في حب #لبنان (.

قولوا للفنان #حسين_الجسمي خل يشيل عني البلوك بقرا الردود على تغريدته في حب #لبنان 🙈 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) August 4, 2020

واستمرت في سخريتها بتغريدة أخرى قائلة: (ياجماعه اللي يمون على #حسين_الجسمي يقوله يشيل البلوك عني وعن الصديقه الصدوقه عايشه الايوب خذينا بلوكات لاسباب مجهولة).

ياجماعه اللي يمون على #حسين_الجسمي يقوله يشيل البلوك عني وعن الصديقه الصدوقه عايشه الايوب @kanoshah … خذينا بلوكات لاسباب مجهوله https://t.co/3Jgv9yRuLF — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) August 4, 2020

ونشرت السعيد خبرا من مجلة (ليالينا) حول (نحس) حسين الجسمي. وعلقت ساخرة: (الفنان #حسين_الجسمي جريده #ليالينا كاتبين عنك موضوع انك #نحس سولهم بلوك لاتنسى وتصبح على خير ليله سعيده).

وسخر الجمهور من فجر السعيد، وتركها الكارثة الإنسانية الضخمة التي حلت على بيروت، وتمسكها بسفاسف الأمور، واتهموها بأنها مريضة نفسياً.

(تنمر وسخرية)

وتعرض الفنان حسين الجسمي إلى حملة تنمر وسخرية، بعدما ربط ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين انفجار مرفأ بيروت..

وغرد الجسمي مُعبراً عن حبه للبنان بعد غنائه لها في يوم الجيش الوطني بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسه وكتب: (أنا واقع في حب لبنان حتى تخلص الدني).

انا ♥️ 🇱🇧

لتخلص الدني — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) August 1, 2020

الخلاف بين الجسمي والسعيد

ويعود الخلاف بين الجسمي والسعيد إلى عام 2015. حين طالبت السعيد في تغريدة لها عبر حسابها بـ(تويتر) من الجسمي أن يغني لوزير المالية الكويتي، أنس الصالح. الذي يحظى بانتقادات كبيرة في الكويت.

وقالت: (يا ليت الفنان الكبير حسين الجسمي يغني أغنية للوزير الأسطورة أنس الصالح ولا يهون صديقه بوعبدالله يستاهل كوبليه من نفس الأغنية خل نخلص).

فقام الجسمي بحذفها من قائمة متابعيه، لترد عليه بالقول: (الفنان الكبير حسين الجسمي مسويلي بلوك يا للهول).

أغنية حسين الجسمي تستفز المسلمين

وكانت أغنية (بالبنط العريض)، للفنان الإماراتي حسين الجسمي، قد أثارت جدلاً واسعاً بين الجمهور بسبب جملة رأوا أنها تعدى على الله.

وتقول الجملة (غالي وأقرب من الوريد)، ما جعل الفنان يتعرض لانتقادات كونها تُشبه الآية القرآنية (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد).

وكتبت مُغردة في حينها: (عايزة أقول حاجة ممكن يكون كذا مرة علقت عليها، أغنية لقيت الطبطبه بيقول فيها غالي واقرب من الوريد error ربنا دا بيقول (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)وكله بيغني وبيكتب عن جهل كدا كأننا بنعمل شريك لله انتو متخيلين أن انسان عادي يقول زيه زي ربنا).

اغنية حسين الجسمي لقيت الطبطبه فيه جمله بتقول غالي وأقرب من الوريد بس ربنا بيقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وكله بيغني و يكتب الجمله دي ع جهل كدا كأننا بنعمل لله شريك متخيل بتخلي إنسان عادي زيه زي ربنا مش أي حاجه تتقال ولا أي حاجه تتشهر — اللمبي. (@mohamedsaad976) September 1, 2020

ووافقتها الرأي بسمة، وكتبت: (حبيبي بالبنط العريض ، غالي واقرب مالوريد ) التايم لاين كله دلوقتي منتشره فيه ، طيب افتكر معايا كده ، ربنا سبحانه وتعالي بيقول (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل الوريد، ربنا محدش يشاركه).

ووجه آخر رسالة إلى الجسمي قائلاً: (هو اى اللى غالى واقرب من الوريد يااستاذ حسين الجسمى هنكفر بقى ولا إيه).

أيمن بهجت يرد

وخرج مؤلف الأغنية الشاعر المصري أيمن بهجت قمر للرد على تلك الانتقادات فكتب رداً على تغريدة أحد الناشطين: (في أغنية إسمها بإسم الحب سمي لمدحت صالح .. هل دي تتعارض مع بسم الله الرحمن الرحيم .. وفيه بأمر الحب إزاي مايغنيهاش بأمر الله (.

وفيه اغنيه اسمها بإسم الحب سمي لمدحت صالح .. هل دي تتعارض مع بسم الله الرحمن الرحيم ! وفيه بأمر الحب ازاي مايغنيهاش بأمر الله ! — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) August 31, 2020

وكتب في تغريدة أخرى: (على كده بقى لما أم كلثوم تغني إنت الحب كله ده حرام لأن حبنا لله ولرسوله (ص) أكبر من أي حب لحد تاني .. إيه النظرة الضيقة الغريبة دي .. ربنا رب قلوب ما تدخلش تحكم بإيه حلال وحرام وعلى المشاع .. إنت مش مفتي ولا جهة رقابية قول عمل وحش أو حلو (.

على كده بقى لما ام كلثوم تغني انت الحب كله ده حرام لإن حبنا لله ولرسوله (ص) اكبر من اي حب لحد تاني !! ايه النظره الضيقه الغريبه دي ! ربنا رب قلوب ماتدخلش تحكم بإيه حلال وحرام وعلى المشاع انت مش مفتي ولا جهه رقابيه قول عمل وحش او حلو — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) August 31, 2020

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