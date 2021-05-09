ثروة بيل غيتس 130 مليار دولار لكنّ أبناءه لن يحصلوا إلا على 30 مليوناً منها .. إليكم السبب

يبدو أن ثروة الملياردير الأمريكي بيل غيتس، وزوجته ميليندا غيتس لن تذهب لأولادهما بعدما أعلن الثنائي انفصالهما قبل أيام، إذ أن الأبناء لن يحصلوا إلا على 30 مليون دولار فقط.

وانفصل بيل غيتس عن زوجته ميليندا غيتس بعد 27 عاماً من الزواج.

ثروة بيل غيتس 130 مليار دولار

ورغم طلاق والديهما، فلن يؤثر ذلك على وضع أبناء بيل وميليندا غيتس المالي، خاصة في ظل تعهّد الوالدين بالتبرع بمعظم ثروتهما التي تقدر الآن بحوالي 130 مليار دولار.

فمن بين المرات العديدة التي تعهد فيها بيل غيتس بعدم مشاركة معظم ثروته مع أبنائه الثلاثة: جينيفر 25 عاماً، وروي 21 عاماً، وفيبي 18 عاماً، قال غيتس في كلمة ألقاها في إحدى فعاليات Ted في عام 2014.

غيتس سيعطي كل واحد من ابنائه قدر ضئيل من ثروته

وفي حوار سابق مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال بيل غيتس إن كل واحدٍ من ابنائه سيحصل على “قدر ضئيل” من ثروته.

وقال بيل غيتس رداً على أحد مستخدمي Reddit الذي سأله عن صحة التقارير التي تفيد بأنه سيترك لأبنائه 10 ملايين دولار فقط، وكتب له: بالتأكيد أعتقد أن ترك مبالغ مالية ضخمة لأبنائي ليس في صالحهم.

انفصال بيل غيتس وميليندا

وكان بيل غيتس المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، أعلن في تغريدة عبر حسابه على تويتر انفصاله عن زوجته.

وقال: (بعد الكثير من الاتفاق في الأفكار والكثير من العمل في علاقتنا، أخذنا قرارنا بإنهاء زواجنا).

اقرأ ايضا: هذه توقعات بيل غيتس لفيروس كورونا عام 2021 .. لم يسبق أن حدث ذلك!

وتابع: (على مدار 27 عاماً، قمنا بتربية ثلاثة أطفال رائعين وقمنا ببناء مؤسسة تعمل فى جميع أنحاء العالم، لمساعدة الناس على أن تكون حياتهم أكثر صحة ونجاحا).

وأشار بيل غيتس (65 عاماً)، إلى أنه سيستمر بالعمل مع ميليندا في المؤسسة، ولكن ليس كزوج وزوجته كما في السابق، حيث لا يمكنهما الاستمرار كزوجين في المرحلة التالية من الحياة، مطالباً بمراعاة خصوصيتهما في هذه المرحلة من حياتهما.

لا تفاصيل مالية واضحة

وذكر موقع (FactSet) أن التفاصيل المالية المترتبة على هذا الانفصال، ليست واضحة بعد، حيث يمتلك بيل جيتس 1.37٪ من أسهم مايكروسوفت القائمة، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 26 مليار دولار.

وكان بيل غيتس قد تنحي من مجلس إدارة مايكروسوفت، وذلك بعدما انتشر فيروس كورونا بقوة فى جميع أنحاء العالم، وبدأ في امضاء المزيد من الوقت في مؤسسة (بيل أند ميليندا جيتس) غير الربحية بجانب زوجته.

بيل وميليندا

ويعد بيل غيتس وزوجته رئيسان مشاركان وأمناء للمؤسسة التي بدأت في عام 2000، وتمتلك اليوم أكثر من 51 مليار دولار من الأصول.

والتقى بيل وميليندا غيتس في مايكروسوفت، حيث كانت مديرة تسويق في شركة البرمجيات، وتزوج الاثنان في هاواي في عام 1994.

وفي أحد اللقاءات الصحفية، عندما تم طرح سؤال على مليندا جيتس عن سبب زواجها من الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، الذي كان يكبرها بتسع سنوات، قالت إن دافعها هو الحب فقط.

اقرأ أيضاً: مفاجأة عن طرد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة المالكة

وفي عام 2013، تحدثت مليندا (56 عاماً) عن علاقتها ببيل غيتس.

وقالت في لقاء مع صحيفة (سياتل تايمز): (قابلت بيل عندما كنا لا نزال صغارًا. كان عمري 23 عامًا، وكان يبلغ من العمر 32 عامًا ، لقد كبرنا خلال تلك الأوقات معًا).

واعترفت مليندا في مقابلة تم بثها عبر فيسبوك عام 2018 مع المخرج والموسيقي لين مانويل ميراندا أن هناك بعض التفاصيل اليومية التي قد لا تتفق فيها دائمًا مع بيل جيتس.

أغلى طلاق في التاريخ

وجاء إعلان انفصال بيل جيتس عن زوجته، بعد عامين من إعلان جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، انفصاله عن زوجته ماكينزي .

ويُعد بيل جيتس وجيف بيزوس من بين أغنى الأشخاص في العالم، وتتنافس شركة كل منهما (أمازون ومايكروسوفت) في مجال التكنولوجيا.

ودفع جيف بيزوس، 38 مليار دولار لتسوية طلاقه من زوجته ماكنزي، بعد زواج دام 26 عاما، وهو ما يعتبر أغلى طلاق في التاريخ.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك