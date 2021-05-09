بالصور والفيديو: مشاهير ونجوم كرة القدم يغردون من أجل قضية القدس

تفاعل العشرات من نجوم ومشاهير عالم كرة القدم العربية عبر حساباتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي بمشورات وتغريدات، حملت الدعم والمساندة لصمود الأهالي في مدينة القدس وحي الشيخ جراح المهدد بالمصادر من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

سعدون الكوراي و القدس

ورصد موقع وطن تفاعلات نجوم ومشاهير كرة القدم عبر الهشتاقات، التي حملت الدعم والمساندة عما يحدث في المسجد الأقصى المبارك وكذلك حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وجاءت على النحو الآتي:

وغرد الرياضي سعدون الكواري المذيع في شبكة قنوات “beIN SPORTS ” في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

قائلاً: ” اللهم انصر أهلنا في فلسطين، واغفر لنا تقصيرنا تجاههم .. اللهم كن معهم ووحد كلمتهم وشملهم وانصرهم على عدوهم وعدوك وعدو الأنبياء الأول عبر التاريخ”.

اللهم انصر أهلنا في فلسطين .. و اغفر لنا تقصيرنا تجاههم .. اللهم كن معهم ووحد كلمتهم و شملهم و انصرهم على عدوهم و عدوك و عدو الأنبياء الأول عبر التاريخ#فلسطين ♥️🇵🇸 pic.twitter.com/udJgRFOGlW — محمد سعدون الكواري (@Ms3don) May 9, 2021

وائل البزرة وقضية القدس

ونشر مقدم برامج شبكة قنوات ” beIN SPORTS” السوري وائل البزرة عبر حسابه الشخصي، ” يارب بفضل هذه الليلة المباركة انصرهم، إننا ضعفاء فقونا بصمودهم، بعزيمتهم، ببسالتهم، أي إيمان يتحلى به هؤلاء فيرتجف سلاح العدو أمام ناظريهم”.

اقرأ المزيد: “شاهد” لاعب يعيد ذكريات هدف اللمسة الشهيرة للراحل مارادونا

وختم منشورة الإعلامي البزرة، ” اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر، واجعلنا بميزان أهلنا في فلسطين”.

شيكابالا وتغريده دعمًا للقدس

فيما اكتفى كابتن فريق الزمالك المصري محمود عبد الرازق الشهير بلقب “شيكابالا”، الذي بدأ منشوره بأية قرآنية دعمًا لقضية القدس، مردفًا في منشوره ” سيرحلون .. وسنبقى”.

أبو تريكة والحديث عبر الهواء من أجل القدس

وخرج النجم المصري محمد أبو تريكة خلال تحليله عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” على أحد المباريات يوم أمس السبت في الدوري الإسباني الممتاز، قائلاً: ” تحية لأهلنا في مدينة القدس وأهلنا في فلسطين وربنا ينصرهم ويثبتهم على أعدائهم”.

وأردف أبو تريكة، ” أهلنا في فلسطين والقدس محتاجين الدعاء، ونحن كذلك محتاجين دعائهم لأنهم أشرف وأطهر شرف الأمة، وربنا يثبهم وينصرهم على الاحتلال”.

الفرنسي بول بوغبا

وكتب لاعب الوسط الفرنسي في فريق مانشستر يونايتد بول بوغبا المسلم في تغريده له عبر حسابه الشخصي، جاء فيها: ” هذا العالم يحتاج إلى السلام والحب، العيد سيأتي قريبًا، لذلك دعونا ندعو للسلام والحب، أدعوا إلى فلسطين”.

بول بوغبا عبر إنستجرام: "العالم بحاجة للسلام والحب. العيد سيحل قريبًا فدعونا نحب بعضنا البعض. ادعوا لفلسطين." ♥️♥️ pic.twitter.com/6G8vz9VAOJ — SIR AHMED (@midopido21) May 9, 2021

إبراهيم خضرة وقضية القدس

وقد خرج المراسل في شبكة قنوات “beIN SPORTS” الفلسطيني إبراهيم خضرة في فيديو قصير، ليوثق الاحتجاجات المقامة من العاصمة البريطانية لندن أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”.

اعتداء سافر على حرمة المسجد الأقصى والمصلين في آخر ليالي شهر #رمضان من عصابات جيش الاحتلال أسفرت عن عشرات الجرحى وترويع الآمنين في اولى القبلتين Israeli forces use stun bombs against worshipers in the holy month of #ramadan inside the holy mosque! #AlAqsa #Jerusalem #Palestine pic.twitter.com/XVVSuZ5E9Y — Ibrahim Khadra (@IbrahimKhadra) May 7, 2021

دعمًا للمقدسيين أمام الانتهاكات الإسرائيلية بحث المقدسات الإسلامية والمسحية في مدينة القدس.

يحدث الآن .. مظاهرات حاشدة في قلب لندن دعماً لصمود أهلنا في #القدس ضد اعتداءات وانتهاكات الكيان المحتل 🇵🇸#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح #SavePalestine #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/cpuA3PkYer — Ibrahim Khadra (@IbrahimKhadra) May 9, 2021

المعلق خليل البلوشي والقدس

فيما أرسل المعلق الرياضي العماني خليل بلوشي في فيديو قصير نشره عبر حسابه الشخصي إلى الأهالي في مدينة القدس وفلسطين، قائلاً: ” فلسطين عربية حرة، وستبقى كذلك وعاصمتها القدس وأن هذا الكيان لا مكان له”.

وأردف البلوشي، ” حي الشيخ جراح سيبقى فلسطينيًا وللفلسطينيين ولا مكان لهؤلاء الصهاينة له، وفلسطين قضية كل مسلم، كما أنها قضية كل العرب وإن تخاذلت كل الحكومات، فإن الشعوب تقف بجوار الشعب الفلسطيني”.

المعلق الرياضي الشهير خليل البلوشي للمرابطين:" أنتم من تدافعون عن شرف الأمة، وفلسطين حرة عربية ولا مكان للاحتلال بالقدس أو الشيخ جراح".#فلسطين pic.twitter.com/2jRGwwcC9e — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 9, 2021

وأضاف الرياض البلوشي، ” قضيتنا هي قضيتكم وقضيتكم هي قضيتنا وسندافع عنها أمام الناس جميعًا، وفي كل منبر من أجل ذلك ولو بكلمة حق، قلوبنا معكم ونقف بجانبكم”، وختم البلوشي بقوله : ” حفظ الله فلسطين وشعبها وحفظ القدس عاصمة لها”.

حاتم الطرابلسي

وغرد الرياضي التونسي حاتم الطرابلسي والمحلل في شبكة قنوات “”beIN SPORTS” بدعاء جاء فيه: ” اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود المعتدين، وكن عونا ونصيرًا لإخواننا المستضعفين في فلسطين”.

اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود المعتدين

وكن عونا ونصيراً لإخواننا المستضعفين في فلسطين… — حاتم الطرابلسي (@hatemtrabelsitn) May 8, 2021

حملة الدعم العربية للأشقاء المرابطين في #فلسطين ضد بطش الاحتلال الإسرائيلي تنطلق من #الكويت قبل مباراة #السالمية و #العربي

نتمنى أن نشاهد المزيد من هذه اللقطات في كل الدوريات والبلدان العربية

فإذا كنا لا نملك أن نقدم لهم شيئا

فيكفي أن نجعلهم يشعروا بأن قضيتهم لاتزال هي قضيتنا 👌 pic.twitter.com/kxBsE5ewjN — محمد الجزار (@mohamedelgazar4) May 9, 2021

وقد شارك العديد من نجوم كرة القدم بنشرهم الصور وهم يرتدون الكوفية السمراء الفلسطينية تعبيرًا عن تضمانهم دعهم للقضية الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك