تغريدات مشاهير كرة القدم لدعم القدس
تغريدات مشاهير كرة القدم لدعم القدس
Videoرياضة

بالصور والفيديو: مشاهير ونجوم كرة القدم يغردون من أجل قضية القدس

كتب وطن
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تفاعل العشرات من نجوم ومشاهير عالم كرة القدم العربية عبر حساباتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي بمشورات وتغريدات، حملت  الدعم  والمساندة لصمود الأهالي في مدينة القدس وحي الشيخ جراح المهدد بالمصادر من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

سعدون الكوراي و القدس

ورصد موقع وطن تفاعلات نجوم ومشاهير كرة القدم عبر الهشتاقات، التي حملت الدعم والمساندة عما يحدث في المسجد الأقصى المبارك وكذلك حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وجاءت على النحو الآتي:

وغرد الرياضي سعدون الكواري المذيع في شبكة قنوات “beIN SPORTS ” في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

قائلاً: ” اللهم انصر أهلنا في فلسطين، واغفر لنا تقصيرنا تجاههم .. اللهم كن معهم ووحد كلمتهم وشملهم وانصرهم على عدوهم وعدوك وعدو الأنبياء الأول عبر التاريخ”.

وائل البزرة وقضية القدس

ونشر مقدم برامج شبكة قنوات ” beIN SPORTS” السوري وائل البزرة عبر حسابه الشخصي، ” يارب بفضل هذه الليلة المباركة انصرهم، إننا ضعفاء فقونا بصمودهم، بعزيمتهم، ببسالتهم، أي إيمان يتحلى به هؤلاء فيرتجف سلاح العدو أمام ناظريهم”.

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وختم منشورة الإعلامي البزرة، ” اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر، واجعلنا بميزان أهلنا في فلسطين”.

شيكابالا وتغريده دعمًا للقدس

فيما اكتفى كابتن فريق الزمالك المصري محمود عبد الرازق الشهير بلقب “شيكابالا”، الذي بدأ منشوره بأية قرآنية دعمًا لقضية القدس، مردفًا في منشوره ” سيرحلون .. وسنبقى”.

أبو تريكة والحديث عبر الهواء من أجل القدس

وخرج النجم المصري محمد أبو تريكة خلال تحليله عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” على أحد المباريات يوم أمس السبت في الدوري الإسباني الممتاز، قائلاً: ” تحية لأهلنا في مدينة القدس وأهلنا في فلسطين وربنا ينصرهم ويثبتهم على أعدائهم”.

وأردف أبو تريكة، ” أهلنا في فلسطين والقدس محتاجين الدعاء، ونحن كذلك محتاجين دعائهم لأنهم أشرف وأطهر شرف الأمة، وربنا يثبهم وينصرهم على الاحتلال”.

الفرنسي بول بوغبا

وكتب لاعب الوسط الفرنسي في فريق مانشستر يونايتد بول بوغبا المسلم في تغريده له عبر حسابه الشخصي، جاء فيها: ” هذا العالم يحتاج إلى السلام والحب، العيد سيأتي قريبًا، لذلك دعونا ندعو للسلام والحب، أدعوا إلى فلسطين”.

إبراهيم خضرة وقضية القدس

وقد خرج المراسل في شبكة قنوات “beIN SPORTS” الفلسطيني إبراهيم خضرة في فيديو قصير، ليوثق الاحتجاجات المقامة من العاصمة البريطانية لندن أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”.

دعمًا للمقدسيين أمام الانتهاكات الإسرائيلية بحث المقدسات الإسلامية والمسحية في مدينة القدس.

المعلق خليل البلوشي والقدس

فيما أرسل المعلق الرياضي العماني خليل بلوشي في فيديو قصير نشره عبر حسابه الشخصي إلى الأهالي في مدينة القدس وفلسطين، قائلاً: ” فلسطين عربية حرة، وستبقى كذلك وعاصمتها القدس وأن هذا الكيان لا مكان له”.

وأردف البلوشي، ” حي الشيخ جراح سيبقى فلسطينيًا وللفلسطينيين ولا مكان لهؤلاء الصهاينة له، وفلسطين قضية كل مسلم، كما أنها قضية كل العرب وإن تخاذلت كل الحكومات، فإن الشعوب تقف بجوار الشعب الفلسطيني”.

وأضاف الرياض البلوشي، ” قضيتنا هي قضيتكم وقضيتكم  هي قضيتنا وسندافع عنها أمام الناس جميعًا، وفي كل منبر من أجل ذلك ولو بكلمة حق، قلوبنا معكم ونقف بجانبكم”، وختم البلوشي بقوله : ” حفظ الله فلسطين وشعبها وحفظ القدس عاصمة لها”.

حاتم الطرابلسي

وغرد الرياضي التونسي حاتم الطرابلسي والمحلل في شبكة قنوات “”beIN SPORTS” بدعاء جاء فيه: ” اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود المعتدين، وكن عونا ونصيرًا لإخواننا المستضعفين في فلسطين”.

وقد شارك العديد من نجوم كرة القدم بنشرهم الصور وهم يرتدون الكوفية السمراء الفلسطينية تعبيرًا عن تضمانهم دعهم للقضية الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

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