فيديو صادم من السعودية .. أم تعلّق طفلتها من رقبتها لشنقها أعلى أحد الفنادق المهجورة!

تداولت حسابات بمواقع التواصل الإجتماعي فيديو صادم يُظهر طفلة 3 سنوات، معلقة أعلى قمة برج في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بعدما أقدمت والدتها على وهي من جنسية أجنبية، على محاولة شنقها.

أُم من جنسية أجنبية، حاولت شىْق طفلتها من قمة برج عالي بالمدينة المنورة! لكن رجال أمننا قاموا بعمل بطولي وأنقذوا الطفلة من الموت ولله الحمد💚👏🏻 pic.twitter.com/NFjuxEgvRf — WHR (@whrumor) May 9, 2021

وتمكن رجال الأمن من إنقاذ الطفلة ونقلها الى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الشرطة السعودية تكشف التفاصيل

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني إن الجهات الأمنية المختصة أثناء قيامها بمهامها لاحظت طفلة معلقة بعنقها من أعلى أحد الفنادق المهجورة.

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وأضاف انه بمباشرة الحالة أنقذت الطفلة ذات الثلاثة أعوام، ونقلت للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالتها الصحية مستقرة.

وأضاف أنه تم توقيف سيدة من الجنسية المالية في العقد الرابع وجدت على سطح الفندق.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن والدة الطفلة وراء محاولة شنقها.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة الأم إلى فرع النيابة العامة.

وأثار المقطع صدمة السعوديين الذي طالبوا بمحاسبة الأم على فعلتها التي وصفوها بالمروعة مع ابنتها ذات الاعوام الثلاثة .

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