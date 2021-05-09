الاحتلال يقمع المعتصمين في الشيخ جراح وأبواب المسجد الأقصى ويهدد بحرق غزة

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، على وقفة سلمية في حي (الشيخ جراح) في القدس المحتلة، تضامناً مع أهل الحي، ورفضاً لمصادرة منازلهم.

وقال شهود عيان إن عناصر الشرطة الإسرائيلية وفرق الخيالة اعتدوا على المشاركين في الوقفة بالهراوات، كما منعوا الصحافيين من التغطية.

انظروا إلى شرطة الاحتلال كيف تقمع في هذه اللحظات مظاهرة سلمية في #حي_الشيخ_جراح وأخرى في #حيفا

اعتقالات وحشية وضرب مبرح للمتظاهرين وإصابات.#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/16r1KYRjqD — مجدولين حسونة (@Majdoleen_H) May 9, 2021

ووفق المصدر، لم تسجل أي إصابات حتى الساعة 19:00 ت غ.

هذا وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال قمعت تظاهرة فلسطينية قرب أبواب المسجد الأقصى فيما لم يسجل وقوع إصابات.

تأجيل البت في ملف إخلاء عائلات الشيخ جراح

وأجلت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة كانت مقررة الإثنين، للبت في ملف إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي “الشيخ جراح” في مدينة القدس المحتلة، لصالح مستوطنين.

من حيّ الشيخ جراح، نحن شعب فلسطين، لا بنكلّ ولا بنلين #انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/iinTSvvNC5 — Fadia (@F_sh_ali) May 9, 2021

وقررت المحكمة تأجيل المداولات بشأن قضية “الشيخ جراح” إلى موعد آخر “بغضون الشهر القادم”، وفق قناة “كان” الإخبارية الإسرائيلية (رسمية).

وكانت 4 عائلات فلسطينية قدمت التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قرار اتخذته محكمتا الصلح والمركزية بإخلائها من منازلها لصالح مستوطنين، بحجة عدم ملكيتها للأراضي المقامة عليها.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي “الشيخ جراح” بالقدس مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.

ويحتج الفلسطينيون على قرارات إسرائيلية، بإخلاء عائلات فلسطينية من منازل شيدتها عام 1956، التي تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.

تسجيل الأراضي عن طريق الغش والخداع

من جهته، أكد محامي العائلات الفلسطينية حسني أبو حسين أنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة لاستدعاء المستشار القضائي للحكومة.

وقال أبو حسين “تسجيل الأراضي باسم الجمعية الاستيطانية حدث عن طريق الغش والخداع بالتواطؤ مع مأمور الأملاك العامة ومسجل الأراضي الإسرائيلية”.

"الحق سلاحي وأقاوم" .. هتافات الشبان في وجه جنود الاحتلال والمستوطنين في حي الشيخ جراح pic.twitter.com/DzDPWhnwyE — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 9, 2021

وأضاف “طلبنا أن يشرح لنا المستشار القضائي كيف تم هذا التسجيل”.

وبحسب أبو حسين، طلب المستشار القضائي للحكومة “من المحكمة مهلة 14 يوما لقراءة الملف وبعدها سيقدم موقفه”.

يستولي مستوطنون يهود بدعم من المحاكم على منازل في الشيخ جراح بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرت في حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل. لكن إسرائيل لا تقوم بالمقابل بإعادة أملاك وبيوت إلى فلسطينيين فقدوها ويسكنها يهود.

الجيش الإسرائيلي ينتظر ردة فعل حماس

هذا وأفادت قناة “كان” الإسرائيلية، بأن “الجيش الإسرائيلي ينتظر ما ستفعله حركة حماس خلال هذا الأسبوع من تصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة أو ضبط النفس والبقاء على حالة التهدئة (الهشة)”.

مراسلنا: تواصل الإنفجارات شرق المحافظة الوسطى ناجمة عن وحدات الإرباك الليلي وقيامهم بإطلاق قنابل صوت على طول الحدود وكذلك بالونات حارقة. — صوت الأقصى (@Alaqsavoice) May 9, 2021

وبينت القناة أن “الجيش سيقرر التصعيد ضد قطاع غزة ، إذا استمر إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة ، حيث أعلنت القناة أن أكثر من40 حريق إندلع اليوم فقط في مستوطنات حزام غزة ، من ضمنها سقوط بالون يحمل مواد متفجرة قرب سكة قطارات مستوطنة سديروت”.

وعلى هذه الخلفية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إغلاق البحر أمام حركة الصيد في وجه قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وأوضحت القناة أن “قادة الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد فيما ستفعله حركة حماس خلال الأيام القادمة.

الجزائر تنتفض ضد ممارسات الاحتلال

هذا وأدانت الجزائر، “الاعتداءات العنصرية والمتطرفة” للاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس المحتلة، ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية أن الجزائر تدين “بأشد العبارات الاعتداءات العنصرية والمتطرفة المسجلة في مدينة القدس المحتلة على المدنيين الفلسطينيين وحرمانهم من حرية ممارسة الشعائر الدينية بالمسجد الأقصى المبارك”.

وأدان بيان الخارجية الجزائرية “المحاولات المتكررة الرامية لشرعنة منطق الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وفرض السيادة على هذه المدينة المقدسة، في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية”.

ودعت الجزائر “المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن الأممي للتحرك العاجل لتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني ومقدساته ووضع حد لهذه الأعمال الإجرامية ولسياسة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

وأكدت الجزائر “تضامنها الكامل ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد الاحتلال الإسرائيلي”، مجددة “موقفها الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية حتى استرجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

الأردن تستدعي القائم باعمال السفارة الإسرائيلية

من جانبها استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان للتأكيد على احتجاج الحكومة الأردنية وادانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى، والاعتداءات الأخيرة على الحرم والمصلين، وعلى المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك