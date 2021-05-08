هجوم مسلح على الممثل السوري وائل رمضان في دمشق .. شاهدوا مصيره وما حدث له

تعرض الممثل السوري وائل رمضان إلى هجوم مسلح أدى إلى حادث مروري، وذلك في منطقة الصبورة على طريق دمشق- بيروت، جنوب غرب دمشق.

تحطم سيارة وائل رمضان

وانتشرت صورة سيارة وائل رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تحطمت من الأمام بشكل كامل.

وقال الممثل السوري في عدة تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية إن مسلحين مجهولون أشهروا عليه السلاح، ما أدى لخروج سيارته عن السيطرة والتسبب بالحادث.

وأشار الممثل السوري إلى أنه بخير، وأن الأضرار اقتصرت على السيارة فقط دون وقوع إصابات جسدية، منوهاً إلى أنه اضطر أن يتظاهر بالموت حين اقترب منه المسلحون، فتركوه وغادروا.

(الحادثة مدبرة ومقصودة)

وأضاف رمضان: (الحادثة مدبرة ومقصودة، ولولا لطف الله لما كنت الآن بين عائلتي وأحبتي).

هذا وقد علق صديق رمضان، الدكتور أحمد حسن على الواقعة، قائلاً إنه اتصل بالممثل السوري للاطمئنان على صحته.

وأوضح الحسن أن وائل أكد له أن الحادثة التي تعرض لها مدبرة، وقال: (الظاهر ما بقي إلنا مكان بهالبلد بالرغم من كل ما نعانيه، بدن يانا نطفش، لهيك قررت اطلع اليوم قبل بكرا).

وتباينت ردود أفعال الناشطون حول الحادثة، فمنهم من تمنى السلامة لوائل، مشيدين بقدرته على التمثيل والتي أنقذته من الموت على حد تعبيرهم، بينما شكك آخرون في حقيقة الرواية.

مصادر أمنية تعلق

ونقلت صحيفة (المورد السورية) عن مصادر قولها إن ما تعرض له رمضان كان (حادث سير مروع)، اقتصرت أضراره على الماديات فقط.

وذكرت مصادر أمنية أن الحادث بسبب تدهور سيارة نوع (هوندا سيفيك) على أوتوستراد (دمشق-بيروت).

وأضافت المصادر أن فرع مرور ريف دمشق حضر إلى مكان الحادث، وتمت إزالة آثار الحادث من الطريق، ولم تشر تلك المصادر الأمنية إلى أي هجوم مسلح.

وائل رمضان والنظام السوري

ومن المعروف عن وائل وزوجته الممثلة سلاف فواخرجي، تأييدهما للنظام السوري، وهو ما عرضهما لانتقادات كبيرة من قبل السوريين.

ودائماً ما يثير الممثل السوري جدلاً من خلال تصريحاته عبر وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا والتي شهدت تغيراً في موقفه من النظام.

فنشر رمضان قبل أشهر على صفحته الرسمية في (فيسبوك) منشوراً اعتبر فيه أن الذين لا يزالون يقبعون في مناطق سيطرة النظام ولم يهاجروا (حمير).

وبرر الممثل السوري موقفه حينها إلى تردي الوضع المعيشي والاقتصادي وفقدان الخدمات ومقومات الحياة الأساسية في مناطق سيطرة النظام السوري.

وكتب الممثل السوري فيما نصه: (من عشر سنين كنا نقول: شو هالحمير الي راحوا بالبحر ولووو!!! طلعنا نحنا الحمير ومكترررررين.. يمكن ما عدت أعرف والله وتلله وبالله).

وائل رمضان يهين أحد متابعيه

وكان وائل رمضان قد أحدث جدلاً واسعاً في أكتوبر الماضي، حين نشر صورة لحوار بينه وبينه أحد متابعيه عبر (فيسبوك).

وتضمن الحوار قيام أحد متابعي وائل رمضان بطلب مبلغٍ مالي قيمته 3 آلاف دولارٍ أمريكي، أي ما يعادل مليونا ونصف المليون ليرة سورية، لحاجته الضرورية لذلك المبلغ.

وكتب الشخص في رسالته لوائل رمضان: (أستاذ وائل ربي يحفظك ويخليك، أستاذ كريم ربي أسألك بالله العظيم..اقسم بالله العظيم أنا محتاج مساعدة، أنا علي دين 3000 دولار، أطلب من الله ثم منكم أنتم أهل الخير مساعدتي في قضاء هذا الهم)، ليقوم الممثل السوري بالرد عليه بالقول: (انت حمار شي؟؟).

وهو ما فجر موجة غضب ضد وائل رمضان حينها، وقال الناشطون إنه كان بإمكانه أن يرد بطريقة ألطف من ذلك، وأن يفترض حسن النية، ويعامل السائل على هذا الأساس.

ورد رمضان حينها على منتقديه قائلا إنه سيقوم بإرسال رقم وإيميل الشخص الذي طلب المساعدة المالية لهم ليقوموا بالرد عليه بأسلوب أفضل ومساعدته إن لزم الأمر.

وحول بوستر مسلسل (شارع شيكاغو) الجريئ الذي تلعب زوجته سلاف فواخري البطولة، علق وائل رمضان بإعادة نشره.

ونشر رمضان البوستر الذي تظهر فيه سلاف فواخرجي بمسافة قريبة جدا من الممثل السوري مهيار خضور وهما يتأهبان لتبادل القبل.

وكتب وائل رمضان: (بعدسة وائل رمضان.. موفقة سلاف الغالية ان شاء الله.. واللي من جوا وسخ بشوف الوساخة ولو بالاراضي المقدسة).

وأعادت سلاف فواخرجي نشر بوست زوجها وعلقت كاتبة: (شكرا وائل … شكرا حبيبي كبير بعيوني وبقلبي وكل يوم اكتر من قبله).

وكان بوستر (شارع شيكاغو) قد أثار موجة من الانتقادات اللاذعة ضد سلاف فواخرجي، خاصة أنها عرفت بأدوارها المحتشمة.

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