صدمة جديدة في ريال مدريد بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن التمرينات الجماعية لفريق ريال مدريد عقب خروج الملكي الإسباني لدوري أبطال أوروبا شهدت غياب الثلاثي فيدي فالفيردي وفينيسيوس جونيور وسيرخيو راموس.

ريال مدريد وخيبة الأمل

ويعاني فريق ريال مدريد الإسباني حالة من خيبة الأمل بعد الخروج من منافسات دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام منافسه تشيلسي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما الفريق الملكي تنتظره مباراة قوية ستحدد مصيره في الصراع على لقب الدوري الإسباني “الليغا” والفرصة أمام ريال مدريد للمنافسة عليه بعد فشله الموسم الحالي في حصد العديد من الألقاب على صعيد المحلي والأوروبي.

غياب نجوم ريال مدريد

وأضافت الصحيفة الإسبانية، قائلة: ” الثلاثي الغائب عن التدريبات الجماعية الإسباني سيرخيو راموس والبرازيلي فنينيوس جونيور ومواطنه فيدي فالفيردي، حيث أن اللاعبين الثلاثة قد عملوا في صالة الألعاب الرياضية بعيدًا عن بقية عن الفريق”.

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وفي ذات السياق، فإن مدافع ريال مدريد رافائيل فاران لن يشارك مع فريق ريال مدريد المواجهة ضد إشبيلية، إلى جانب غياب الإسباني داني كرفخال ومواطنه لوكاس فاسكيز حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة

فاران وريال مدريد

وأشارت تقارير إسبانية، بأن اللاعب الفرنسي رافائيل فاران سيغيب عن مباريات ريال مدريد 10 أيام بعد تعرضه للإصابة في المواجهة أمام فريق أوساسونا، إلا أنه من المتوقع أن يخوض أولى مباراته بعد تعافيه من الإصابة والمشاركة مع الفريق في مواجهة غرناطة.

💪 نعود الى العمل في المدينة الرياضية.

🆚 يوم الأحد نواجه @SevillaFC_ARA pic.twitter.com/1YzPKOD6fb — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 7, 2021

زيدان والرحيل عن ريال مدريد

وقد أفادت صحيفة توتو الإسبانية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي حريص جدًا على التوقيع مع المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان، ليخلف بيرلو المشرف على الإقالة في أي لحظة في فشله في الدوري المحلي والأوروبي.

كما أن إدارة باتت تبحث عن مدرب جديد لقيادة فريق ريال مدريد للتعاقد معه خلال المواسم القادمة ليكون خلفية للمدرب زيدان.

وقد أشارت تقارير فرنسية، بأن المدرب زين الدين زيدان مطلوب من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لقيادة تدريب منتخب الديك الفرنسي في كأس العالم 2022م.

الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 76 نقطة، يليه في وصافة الترتيب ريال مدريد برصيد 74 نقطة.

الصراع بين برشلونة وريال مدريد

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 74 نقطة متساويًا بذلك مع غريمه التقليدي ريال مدريد بعدد النقاط، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

⚡تبقى أربع نهائيات في شهر مايو في صراعنا على لقب لاليغا!

🕰️مواعيد المباريات بتوقيت 🇸🇦

🏡 @SevillaFC_ARA | 🗓 الأحد، 9 | 🕙 22:00

✈️ @GranadaCF_en | 🗓 الخميس، 13 | 🕚 23:00

✈️ @Athletic_en | 🗓 الأحد، 16 | 🕢 19:30

🏡 @Arab_Villarreal | 🗓 الأحد، 23 | 🕖 19:00 pic.twitter.com/q8Ml1yfJ4H — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 6, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بينما احتل فريق فياريال في المركز السادس برصيد 52 نقطة.

ريال بتيس وسليتا فيغو والترتيب

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق ريال بتيس برصيد 51 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 45 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 44 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر أتلتيك بيلباو برصيد 42 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 28 هدفاً، بينما جاء في ثاني الترتيب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا.

CUATRO | سيجلس ريال مدريد مع زيدان في نهاية الموسم للمطالبة باستمراريته. إذا كان لا يريد الاستمرار ، فإن راؤول مستعد. pic.twitter.com/1TTFmvJErj — Madridista World (@RMC_AH7) May 7, 2021

بينما ثالث الترتيب جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

وقد جاء اللاعب المغربي يوسف النصيري اللاعب في صفوف فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا في الدوري الممتاز.

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