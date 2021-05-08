(نسرين طافش أنثى فتاكة) .. رامز جلال يستمر بالتحرش في الفنانات وهذا ما قاله عن بياضها وإمكانياتها

وقعت الفنانة السورية نسرين طافش، ضحية الحلقة24 من برنامج المقالب الرمضاني (رامز عقله طار)، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

رامز جلال يتغزل بالفنانة نسرين طافش

وبدأ رامز جلال كعادته مع ضحاياه من النساء، بالتحرش لفظياً في نسرين طافش، قائلاً: (هي كل وحدة حلوة بيضا إمكانياتها مساعداها هتضايقنا، النجومية مالهالش كبير، طافش دا مش اسم فني خالص).

وسخر رامز جلال من نسرين طافش بالقول: (ظهرت لنا فجأة لقينا ليها مسلسلات على تترات، انتي مين ومين حدفك علينا أحكيلنا رحلة كفاحك).

ويبدو أن رامز جلال زاد العيار هذه المرة حين قال: (أنثى فتاكة، تهوى إبراز مواطن جمالها على إنستجرام، اظبطي القميص عشان نذيع الحلقة، متزودوش النار أحسن السيليكون يسيح).

وأضاف رامز: (معانا نسرين طافش النجمة اللى كان لسه بدري عليها اللى هنمدها على رجليها).

نسرين طافش تنسحب وتنهار

وواصل رامز جلال سخريته من مواهب نسرين وقال: (الاسم نسرين طافش.. بدأت مطربة ولما لقت العُرب تعبانة قالت أتجه للتمثيل اشوف حالى هناك، كام خطوبة على مجموعة من الجوازات، دي عايشة في دور جينفير لوبيز، المرأة الكيرفي).

ولعبت نسرين لعبة (بينت بول) كما هو مقرر، بينما كان يختبئ رامز جلال خلف ستار وأصابها عدة مرات، لكن الممثلة السورية أوقفت اللعب والتصوير بسبب إصابتها، وقالت: (لا أحب هذه الألعاب).

وانهارت نسرين حين صعدت مع رامز جلال والمساعدين إلى (كبسولة الهوب دروب) وبدأت تتحرك في الهواء، بينما يقوم رامز برش الماء والروائح الكريهة.

وفي هذه اللحظة، بكت نسرين وانهارت وصرخت: (نزلوني).

وقام مساعدو رامز بدفع نسرين من الكبسولة إلى حمام السباحة، وقفز رامز جلال ورائها، وعند خروجها من حمام السباحة واصلت طافش بكائها بشدة قائلة إنها تخاف من الأماكن العالية.

ولم تتوقف نسرين عن البكاء حتى بعدما كشف رامز جلال عن هويته الحقيقية.

نسرين طافش سعيدة بالحلقة

من جهتها، وجهت نسرين طافش الشكر لرامز جلال بعد تصدرها التريند الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت نسرين طافش عبر حسابها على (تويتر) قائلة: (الرعب الي عشتو ما راح عالفاضي شكرا لتفاعلكم ومحبتكم و عالترند والله يسامحك يا رامز).

تحرش رامز جلال بالفنانات!

وسبق أن أثار رامز جلال في الحلقات الماضية من برنامجه، بسبب تحرشه بالفنانات، فقد ظهر وهو يقوم بأفعال غير لائقة مع الفنانة المصرية جميلة عوض في فقرة (الرصاص المطاطي)، حيث تعمد استهداف مؤخرتها بالرصاص.

مما دفع جميلة عوض لوقف الفقرة والانفعال والجلوس على الأرض، مبينة أنها تألمت جدا من الضربات وأنه يتم استهدافها بأماكن حساسة.

وكرر رامز جلال الأمر نفسه مع الفنانة المصرية سمية الخشاب، حيث تعمد استهداف مؤخرتها بالرصاص، مما أثار غضبها والرد بالقول: (بنضرب في خلفيتي.. عيب ميصحش).

كما اعتبر ناشطون أن رامز جلال تحرش لفظيا بالفنانة المصرية ملك قورة حين قال عنها في بداية الحلقة: (لها شخصيتان الأولى طفلة بريئة، والثانية مزة قادرة جريئة بعد أن تخلصت من مرحلة الطفولة.)

رامز عقله طار

هذا ويواصل رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج (رامز عقله طار)، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وفي البرنامج يستدرج الضيف كل من الفنان السعودي حسن عسيري والإعلامية سارة مراد.

ويبدأ (عسيري) في جولة مع الفنان داخل إحدى مدن الملاهي السعودية التي تحمل اسم Buzz Land.

ويبدأ الضيف بلعب بعض الألعاب للتسلية، ثم يأتي دور (مراد) التي تجمع الضيف بإحد الجمهور وهو رامز جلال الذي يتخفى في زي (هندي)، بعدما تقنع الضيف أنه اختيار عشوائي.

وبعدها يدخل الضيف بصحبة رامز إحدى المركبات في الملاهي التي يتم رفعها بشكل كبير بضيف مع استمرارها في الاهتزاز.

ويبدأ المقلب باستمرار تحرك المركبة بشكل عشوائي على ارتفاع ضخم بشكل يرعب الضيف.

ويستمر رامز في مضايقته من خلال رش روائح كريهة وضربه وفتح أنبوبة الحرائق، إلى أن يفتح المركبة ويُلقى بالضيف في الماء.

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