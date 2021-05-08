العالم يتنفس الصعداء أخيراً .. شاهد أين سقط الصاروخ الصيني ومروره فوق الأردن وسلطنة عمان

أخيراً، تنّفس العالم الصعداء، بعد انتهاء حالة ترقب لأيام خوفاً من سقوط الصاروخ الصيني فوق مناطق مأهولة وتسببه بكارثة.

وأعلنت الصين أن بقايا أكبر صاروخ صيني سقطت في المحيط الهندي (غربي جزر المالديف)، صباح اليوم الأحد بعدما احترقت معظم أجزائه فور دخولها الغلاف الجوي للأرض.

واحترق معظم الحطام في الغلاف الجوي.

الصاروخ الصيني فوق الأردن

ونشر مركز الفلك الدولي، الأحد، فيديو لمرور حطام الصاروخ الصيني لونغ مارش 5 بي فوق العاصمة الأردنية عمّان، قبل سقوطه بحوالي 10 دقائق.

سقوط حطام #الصاروخ_الصيني فيديو آخر لمرور حطام الصاروخ فوق مدينة عمّان – الأردن، أثناء مروره العادي وقبل سقوطه بحوالي عشر دقائق. متابعة وتصوير السيد باسل ذياب والأستاذة بسمة ذياب عضو برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي. #عاجل pic.twitter.com/EcP1TcxhCh — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 9, 2021

كما أظهر مقطع آخر من سلطنة عمان بداية دخول الصاروخ الصيني للغلاف الجوي.

وبحسب مصادر أمريكية فقد دخل الاروخ الصيني الغلاف الجوي الساعة 02:14 أثناء مروره فوق سلطنة عمان وسقط الحطام أخيرا شمال المالديف.

وأخيرا سقط حطام #الصاروخ_الصيني فيديو من سلطنة عمان يبين بداية دخوله للغلاف الجوي. بحسب مصادر صينية، سقط الحطام في المحيط الهندي شمال المالديف. بحسب مصادر أمريكية دخل الغلاف الجوي الساعة 02:14 أثناء مروره فوق سلطنة عمان وسقط الحطام أخيرا شمال المالديف. pic.twitter.com/aR6FEUHMd0 — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 9, 2021

حطام الصاروخ فوق الوطن العربي

وبينما كان العالم يترقب مصير الصاروخ الصيني (التائه)، كشف مركز الفلك الدولي، السبت، أن حطام الصاروخ سيمر مساء السبت 4 مرات فوق الوطن العربي.

وثال إن المرور الأول سيكون في حدود الساعة 18:30 فوق الخليج العربي، والثاني على الساعة 20:03 فوق مصر وبلاد الشام، والثالث والرابع فوق المغرب العربي على الساعة 21:30 و23:00 توقيت غرينتش.

وشدد المركز، في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” على أن المرات الأربع التي سيمر فيها حطام الصاروخ الصيني “لا تشكل خطرا لأنها خارج وقت سقوط الحطام”.

وفي تغريدة أخرى، ذكر مركز الفلك الدولي: “مبدئيا وبحسب آخر التحديثات، هناك ست دول عربية أصبحت في مأمن من سقوط الحطام فوقها”.

وهذه الدول هي الإمارات وقطر والبحرين والكويت ولبنان واليمن.

وأشارت التغريدة إلى ضرورة متابعة التحديثات القادمة للاطلاع على أي تغيير قد يحدث.

وكان صاروخ “المسيرة الطويلة 5B” قد أطلق أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي حاملا الوحدة الأولى من المحطة المدارية الصينية المستقبلية.

ويدور بدن الصاروخ حاليا حول الأرض، ويوشك على الدخول إلى الجزء السفلي من الغطاء الجوي للكرة الأرضية.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت يوم الخميس إنها تراقب عن كثب مسار بدن الصاروخ، ولكنها لا تخطط في الوقت الراهن لإسقاطه.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين بهذا الصدد، “نأمل في أن يسقط الحطام في مكان لن يتعرض فيه أي أحد لأذى، في المحيط أو مكان مماثل.”

كما وجه الوزير الأمريكي انتقادا غير مباشر للصين، قائلا إن هناك ضرورة “للتأكد من أخذ هذه الأمور في اعتبارنا عندما نخطط لعمليات وننفذها.”

الخارجية الصينية

وصرح وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن معظم حطام الصاروخ الصيني، الذي خرج عن نطاق السيطرة ويُتوقع سقوطه في مكان غير معلوم على الأرض، سيحترق عند دخول الغلاف الجوي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية، أنه “من المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر”، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وأشار وانغ ون بين إلى أن الصين تتابع عن كثب عودة الصاروخ إلى الغلاف الجوي وأن معظم مكوناته ستحترق حينها.

وأوضح أن “احتمال أن تسبب هذه العملية ضررا على الأرض ضعيف جدا”.

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