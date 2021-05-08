“شاهد” ملخص مباراة قمة الدوري الإسباني بين برشلونة و أتلتيكو مدريد

انتهت قمة الديربي بين فريق برشلونة وجاره أتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي دون أهداف، في منافسات الجولة ال 35 من الدوري الإسباني، ليمنح بذلك الفرصة الثمينة إلى فريق ريال مدريد قبيل المواجهة المرتقبة أمام فريق إشبيلية.

التعادل بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

وخيم التعادل السلبي على مواجهة قمة الدوري الإسباني التي كانت ستحدد مصير لقب الليغا الإسبانية للموسم الجاري.

رغم السيطرة والاستحواذ والحذر بين الفريقين داخل أرضية الميدان طيلة زمن المباراة.

الفرص المهدرة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

ورغم السيطرة بين كلا الجانبين، إلا أنها شهدت الفرص المهدرة والضائعة في المباراة، كان أخطرها فرصة المهاجم الفرنسي “عثمان ديمبلي”.

جاء ذلك في الدقائق الأخيرة من انتهاء مباراة القمة، حيث وقفت العارضة سدًا منيعًا في منع دخول الكرة ومعانقتها شباك المرمى.

إصابة بوسكيس وتعليق برشلونة

وشهدت المباراة إصابة لاعب خط الوسط الإسباني “سيرجيو بوسكيتس” 32 عامًا، الذي خرج من المباراة، وقد أعلن فريق برشلونة عن إصابة اللاعب “بوسكيتس” في فكه العلوي دون تحديد مدة غيابه.

سيرخيو بوسكيتس يعاني من كدمة في الفك العلوي. حالته تتحسن بشكل إيجابي. مدة غيابه تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة pic.twitter.com/OLnvyEZRuI — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 8, 2021

تشكيلة فريق برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

ودخل المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني، في حراسة تير شتيغن.

بينما في خط دفاع كلاً من: جوردي ألبا، كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، سيرجينو دست، جيرار بيكيه.

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أما في مركز خط الوسط جاء كلاً من: اللاعب ميراليم بيانيتش، فرينكي دي يونج.

واعتمد المدرب الهولندي كومان في خط هجوم الفريق كلاً من اللاعبين: أنطوان جريزمان، عثمان ديمبيلي، إلى جانب مشاركة اللاعب ليونيل ميسي.

عقوبة مدرب برشلونة كومان

وقد شهدت المباراة غياب المدرب الهولندي رونالد كومان عن ميدان المباراة وإعطاء التعليمات للفريق داخل المباراة، ليكتفي بمشاهدتها من على المدرجات وإعطاءه التعليمات لمساعده لفريق البلوغرانا الإسباني داخل الملعب.

جاء ذلك بعد العقوبة التي تعرض لها كومان في مباراة برشلونة وغرناطة التي انتهت بخسارة فريق برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد.

مع طرد مدرب الفريق بعد المشادة الكلامية بينه وبين الحكم الرابع المساعد، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن إيقاف مدرب فريق برشلونة لمباراتين، حيث غاب بذلك كومان عن مباراة فالنسيا وأتلتيكو مدريد، لكنه سيكون حاضرًا في المباراة القادمة أمام منافسه ليفانتي.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد في مواجهة برشلونة

بينما اعتمد المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني 51 عامًا، على تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف فريق برشلونة، في حراسة المرمى يان أوبلاك.

وفي خط دفاع الفريق كلاً من اللاعبين: خوسيه ماريا خيمينيز، ستيفان سافيتش، ماريو هيرموسو.

أما في خط الوسط لعب كلاً من: يانيك فيريرا كاراسكو، خورخي كوكي، ماركوس لورينتي، بينما جاء في هجوم الفريق الثنائي، لويس سواريز، آنخيل كوريا.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 77 نقطة، يليه في وصافة الترتيب برشلونة برصيد 75 نقطة.

برشلونة وريال مدريد والمنافسة على الليغا

بينما جاء فريق ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 74 نقطة بفارق نقطة مع غريمه التقليدي برشلونة بعدد النقاط، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 56 نقطة، بينما احتل فريق فياريال في المركز السادس برصيد 52 نقطة.

ريال بتيس وسليتا فيغو

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق ريال بتيس برصيد 51 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 45 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 45 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر سيلتا فيغو برصيد 44 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 28 هدفاً، بينما جاء في ثاني الترتيب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا.

بينما ثالث الترتيب جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

ويأتي في خامس جدول الترتيب اللاعب المغربي يوسف النصيري المهاجم فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا في الدوري الممتاز.

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