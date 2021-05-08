6 دول عربية بينها 4 خليجية أصبحت في مأمن من الصاروخ الصيني .. وهذا موعد مرور حطامه

بينما يترقب العالم مصير الصاروخ الصيني (التائه)، كشف مركز الفلك الدولي، السبت، أن حطام الصاروخ سيمر مساء اليوم 4 مرات فوق الوطن العربي، حيث سيكون المرور الأول في حدود الساعة 18:30 فوق الخليج العربي، والثاني على الساعة 20:03 فوق مصر وبلاد الشام، والثالث والرابع فوق المغرب العربي على الساعة 21:30 و23:00 توقيت غرينتش.

وشدد المركز، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر على أن المرات الأربع التي سيمر فيها حطام الصاروخ الصيني “لا تشكل خطرا لأنها خارج وقت سقوط الحطام”.

ست دول عربية أصبحت في مأمن

وفي تغريدة أخرى، ذكر مركز الفلك الدولي: “مبدئيا وبحسب آخر التحديثات، هناك ست دول عربية أصبحت في مأمن من سقوط الحطام فوقها”.

وهذه الدول هي الإمارات وقطر والبحرين والكويت ولبنان واليمن.

وأشارت التغريدة إلى ضرورة متابعة التحديثات القادمة للاطلاع على أي تغيير قد يحدث.

هذا وأضاف الجيش الأميركي، قبل ساعات قليلة، دولة تركمانستان لقائمة المناطق المتوقع أن يسقط فيها الصاروخ الصيني.

موعد دخول الصاروخ غلاف الأرض الجوي

وكانت مؤسسة “أيروسبيس كوربوريشن” الفضائية الأميركية التي تمولها الحكومة ذكرت أن الصاروخ سيخترق غلاف الأرض الجوي في حدود 8 ساعات قبل أو بعد الساعة الرابعة و19 دقيقة من صباح الأحد بتوقيت غرينتش.

وحسب مركز إعادة الدخول المدارية ودراسات الحطام التابع للمؤسسة، فإن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي على الأرجح قرب شمالي نيوزيلندا.

السودان

وشكلت حكومة الولاية الشمالية المجاورة لدولة مصر السبت خلية طوارئ لمواجهة احتمال سقوط الصاروخ الصيني.

وقالت الحكومة أنها تلقت معلومات من الحكومة الانتقالية باحتمال سقوط الصاروخ الصيني شمال السودان صباح اليوم، وفق موقع تاق برس السوداني (خاص).

وتابعت الحكومة المحلية “استنادا على تلك المعلومات شرعت حكومة الولاية الشمالية في اجتماعات عاجلة لوضع الترتيبات اللازمة بشأن الصاروخ الخارج عن المسار وتلافيا لأي آثار قد تحدث جراء سقوطه بإحدى مناطق الولاية”

وكونت الحكومة لجنة لإدارة الأزمة من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية، والقوات النظامية، ووزارة المالية، ولجان المقاومة والحرية والتغيير والأجهزة الإعلامية وممثل منظمات المجتمع المدني بالولاية.

وأكدت أن الغرفة المعنية بإدارة الأزمة ستكون في حالة انعقاد دائم بأمانه حكومة الولاية، مشددة على تسخير كافة الإمكانيات لإدارة الأزمة حال وقوعها، والاستعداد لتلافي أية آثار قد تحدث جراء سقوط الصاروخ.

الصاروخ الصيني

وكان صاروخ “المسيرة الطويلة 5B” قد أطلق أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي حاملا الوحدة الأولى من المحطة المدارية الصينية المستقبلية.

ويدور بدن الصاروخ حاليا حول الأرض، ويوشك على الدخول إلى الجزء السفلي من الغطاء الجوي للكرة الأرضية.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت يوم الخميس إنها تراقب عن كثب مسار بدن الصاروخ، ولكنها لا تخطط في الوقت الراهن لإسقاطه.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين بهذا الصدد، “نأمل في أن يسقط الحطام في مكان لن يتعرض فيه أي أحد لأذى، في المحيط أو مكان مماثل.”

كما وجه الوزير الأمريكي انتقادا غير مباشر للصين، قائلا إن هناك ضرورة “للتأكد من أخذ هذه الأمور في اعتبارنا عندما نخطط لعمليات وننفذها.”

الخارجية الصينية

وصرح وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن معظم حطام الصاروخ الصيني، الذي خرج عن نطاق السيطرة ويُتوقع سقوطه في مكان غير معلوم على الأرض، سيحترق عند دخول الغلاف الجوي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية، أنه “من المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر”، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وأشار وانغ ون بين إلى أن الصين تتابع عن كثب عودة الصاروخ إلى الغلاف الجوي وأن معظم مكوناته ستحترق حينها.

وأوضح أن “احتمال أن تسبب هذه العملية ضررا على الأرض ضعيف جدا”.

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