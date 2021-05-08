الصاروخ الصيني التائه سيسقط على هذه المنطقة في السودان .. وتشكيل خلية طوارئ

تأكيداً لما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن أنّ حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يسقط فوق السودانن شكلت حكومة الولاية الشمالية المجاورة لدولة مصر السبت خلية طوارئ لمواجهة احتمال سقوط الصاروخ الصيني.

وقالت الحكومة أنها تلقت معلومات من الحكومة الانتقالية باحتمال سقوط الصاروخ الصيني شمال السودان صباح اليوم، وفق موقع تاق برس السوداني (خاص).

وتابعت الحكومة المحلية “استنادا على تلك المعلومات شرعت حكومة الولاية الشمالية في اجتماعات عاجلة لوضع الترتيبات اللازمة بشأن الصاروخ الخارج عن المسار وتلافيا لأي آثار قد تحدث جراء سقوطه بإحدى مناطق الولاية”

وكونت الحكومة لجنة لإدارة الأزمة من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية، والقوات النظامية، ووزارة المالية، ولجان المقاومة والحرية والتغيير والأجهزة الإعلامية وممثل منظمات المجتمع المدني بالولاية.

وأكدت أن الغرفة المعنية بإدارة الأزمة ستكون في حالة انعقاد دائم بأمانه حكومة الولاية، مشددة على تسخير كافة الإمكانيات لإدارة الأزمة حال وقوعها، والاستعداد لتلافي أية آثار قد تحدث جراء سقوط الصاروخ.

“المسيرة الطويلة 5B”

وكان صاروخ “المسيرة الطويلة 5B” قد أطلق أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي حاملا الوحدة الأولى من المحطة المدارية الصينية المستقبلية.

ويدور بدن الصاروخ حاليا حول الأرض، ويوشك على الدخول إلى الجزء السفلي من الغطاء الجوي للكرة الأرضية.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت يوم الخميس إنها تراقب عن كثب مسار بدن الصاروخ، ولكنها لا تخطط في الوقت الراهن لإسقاطه.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين بهذا الصدد، “نأمل في أن يسقط الحطام في مكان لن يتعرض فيه أي أحد لأذى، في المحيط أو مكان مماثل.”

كما وجه الوزير الأمريكي انتقادا غير مباشر للصين، قائلا إن هناك ضرورة “للتأكد من أخذ هذه الأمور في اعتبارنا عندما نخطط لعمليات وننفذها.”

الصاروخ التائه

وصرح وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن معظم حطام الصاروخ الصيني، الذي خرج عن نطاق السيطرة ويُتوقع سقوطه في مكان غير معلوم على الأرض، سيحترق عند دخول الغلاف الجوي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية، أنه “من المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر”، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وأشار وانغ ون بين إلى أن الصين تتابع عن كثب عودة الصاروخ إلى الغلاف الجوي وأن معظم مكوناته ستحترق حينها.

وأوضح أن “احتمال أن تسبب هذه العملية ضررا على الأرض ضعيف جدا”.

الصاروخ الصيني سيدخل الغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو

وفي وقت سابق من الجمعة، نشرت القوات الجوية الأمريكية على موقع”سبيس تريك” توقعاتها بشأن الصاروخ، مشيرة إلى أن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو/أيار فوق تركمانستان.

ووفقا للجيش الأمريكي، سيدخل الصاروخ الغلاف الجوي يوم 9 مايو/أيار الجاري في الساعة 2.13 بتوقيت موسكو، فوق تركمانستان عند إحداثيات 38.1 درجة شمالا وخط طول 62.5 درجة شرقا.

وذكرت وسائل الإعلام أن الصاروخ الصيني “لونغ مارش 5 ب” قد مر فوق العراق يوم الثلاثاء.

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