تجنباً لكارثة تصاحب اخدود العطايا .. الأرصاد الجوية تحذر مما سيحدث في سلطنة عمان!

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في سلطنة عمان من تأثر البلاد بالمنخفض الجوي (اخدود العطايا)، والذي سيكون مصحوباً بأمطار رعدية غزيرة، اعتباراً من اليوم السبت، من الساعة الثانية مساءً، إلى الساعة السابعة مساءً.

اخدود العطايا يضرب سلطنة عمان

وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على (تويتر)، إن غزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها والتي ستصاحب اخدود العطايا سيكون معدلها من 25 إلى 50 ملم.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الأمطار الغزيرة ستكون مصحوبة بهبوب رياح هابطة نشطة إلى شديدة السرعة، وقد تتراوح الهبات من 30 إلى 45 عقدة.

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وأوضحت هيئة الأرصاد العمانية في تنبيه حول اخدود العطايا أنه ستتساقط حبات البرد ونزول بعض الأودية مع انخفاض الرؤية الأفقية على أجزاء من كل من محافظات مسقط وشمال الباطنة وجنوب الباطنة، وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، والبريمي والظاهرة، وذلك خلال الساعات القادمة.

هيئة الطيران المدني تحذر من اخدود العطايا

هذا وقد أهابت هيئة الطيران المدني في السلطنة، بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية، مشددةً على عدم عبور الأدوية، وتجنب الأماكن المخفضة، وعدم ارتياد البحر.

وستبقى أجواء السلطنة متأثرة بمنخفض (اخدود العطايا) حتى يوم الاثنين القادم.

وسبق أن أصدرت هيئة الأرصاد بيانها الأول حول منخفض (اخدود العطايا) قبل يومين، وأشارت إلى أنه المحتمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة إلى شديدة السرعة.

البيان الأول

وستشهد محافظة مسندم وجبال الحجر والمناطق المجاورة لها تساقط لحبات البرد، وتمتد إلى المناطق الساحلية لمحافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط وجنوب الشرقية مع جريان بعض الأودية واحتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة الوسطى.

ومن المحتمل أيضاً تطاير الغبار والأتربة والأجسام غير الثابتة بفعل حركة الرياح، ويكون البحر هادئ إلى متوسط الموج على معظم سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترا ونصف المتر، مع فرص لارتفاع الموج اثناء تواجد الخلايا الرعدية.

وفي ذات السياق، نوهت دائرة التنمية السمكية في صحم لكافة الصيادين إلى رفع قواربهم وحفظ معداتهم في مواقع آمنة، وذلك نظرا إلى الحالة الجوية التي تشهدها السلطنة، مع أخذ الحيطة والحذر وعدم مزاولة مهنة الصيد والخروج إلى البحر خلال هذا الفترة.

وتصدر وسم (اخدود العطايا) قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، وبدأ الناشطون ينشروا عبره صوراً وفيديوهات توثق بداية تلبد السماء بالغيوم، وهطول الأمطار بغزارة في بعض المناطق.

امطار غزيرة على قرية عبات بولاية صور

والشراج والاودية نازله بقوة والحمد لله#أخدود_السحب_الثقال3 #اخدود_العطايا pic.twitter.com/vhnDUdJK6h — 💫📽️BUSHAKIS📸💫 (@BUSHAKIS) May 7, 2021

اخدود الكوثر

وسبق أن تأثرت السلطنة في مايو الماضي، بمنخفض (اخدود الكوثر)، وأظهر العديد من مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل بشكل واسع حينها، هبوب الرياح بشكل عنيف على عدة مناطق بالسلطنة منها (جحفان) بولاية (نزوى) نتيجة العاصفة المطرية التي ضربت الولاية، والمصحوبة برياح شديدة القوة.

عاصفة جعلان بني بو حسن القويه عصر اليوم ولله الحمد . محمود العويسي . #اخدود_الكوثر pic.twitter.com/kGjqKLHKUd — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) May 4, 2020

وتصدرت آنذاك وسوم (#اخدود_الكوثر) و(#ابراء) و(#عبري) قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، وانتشر عبرها العديد من المقاطع التي ترصد سوء الأحوال الجوية في هذه المناطق بسبب العاصفة.

وأظهر مقطع فيديو هبوب الرياح الشديدة وتأثيرها على الأشجار والمنطقة بشكل كامل، ومن شدة قوة الرياح، أدت لسقوط نخلة كبيرة، كانت راسخة في إحدى المزارع.

شاهد لحظة سقوط نخلة في إحد المزارع في منطقة جحفان بولاية #نزوى نتيجة العاصفة المطرية التي تأثرت بها الولاية والتي كانت مصحوبة برياح شديدة ظهر اليوم #أخدود_البركات pic.twitter.com/hDVfRw8gzZ — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) May 4, 2020

ونشرت حينها صفحة (طقس عُمان) مقطع الفيديو ذلك عبر تويتر معلّقة بما نصّه: (لحظة سقوط نخلة في إحدى المزارع في منطقة جحفان بولاية نزوى نتيجة العاصفة المطرية التي تأثرت بها الولاية، والتي كانت مصحوبة برياح شديدة).

وتم تداول مقاطع أخرى التقطها عمانيون بهواتفهم النقالة رصدت سوء الأحوال الجوية بمناطق واسعة في السلطنة، ما تسبب في أضرار بالغة بعدد من الممتلكات.

مناخ سلطنة عمان

الجدير بالذكر أن سلطنة عمان تخضع لمناخ الجاف (الصحراوي) وشبه الجاف (الاستبس) مع إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة معظم العام ـ عدا المناطق المرتفعة والجزر .

وتتجاوز درجة الحرارة في النهار 45°م صيفاً، بينما لا يقل متوسط الحرارة في أبرد الشهور عن 20°م بحكم مرور مدار السرطان في ثلثها الشمالي.

و أصبحت الأمطار في السلطنة قليلة ومتذبذبة في الكمية وفي توقيت التساقط، وهي شتوية في شمال البلاد نتيجة وجود المنخفضات الجوية التي تتعرض لها ويبلغ متوسطها 100 ملم سنوياً. وهي أغزر ما تكون على الجبال وكذلك في محافظة الظاهرة وأقل ما تكون في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، ثم في الجهات محافظةالداخلية ومحافظة الوسطى.

أما في جنوب البلاد وخصوصاً على جبال محافظة ظفار، فالأمطار صيفية نتيجة لهبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، وقد يزيد معدلها خلال هذا الفصل على 150 ملم، كما تتجمع السحب ويتساقط الرذاذ حول الجبال هناك.

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