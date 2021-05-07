خطير .. هل سيسقط حطام الصاروخ الصيني فوق السودان يوم السبت!؟

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إنّ حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة قد يدخل المجال الجوي للأرض يوم السبت، وإن كان هذا صحيحًا، فقد يتساقط فوق السودان.

وكان صاروخ “المسيرة الطويلة 5B” قد أطلق أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي حاملا الوحدة الأولى من المحطة المدارية الصينية المستقبلية.

ويدور بدن الصاروخ حاليا حول الأرض، ويوشك على الدخول إلى الجزء السفلي من الغطاء الجوي للكرة الأرضية.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت يوم الخميس إنها تراقب عن كثب مسار بدن الصاروخ، ولكنها لا تخطط في الوقت الراهن لإسقاطه.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين بهذا الصدد، “نأمل في أن يسقط الحطام في مكان لن يتعرض فيه أي أحد لأذى، في المحيط أو مكان مماثل.”

كما وجه الوزير الأمريكي انتقادا غير مباشر للصين، قائلا إن هناك ضرورة “للتأكد من أخذ هذه الأمور في اعتبارنا عندما نخطط لعمليات وننفذها.”

الصاروخ التائه

وصرح وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن معظم حطام الصاروخ الصيني، الذي خرج عن نطاق السيطرة ويُتوقع سقوطه في مكان غير معلوم على الأرض، سيحترق عند دخول الغلاف الجوي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية، أنه “من المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر”، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وأشار وانغ ون بين إلى أن الصين تتابع عن كثب عودة الصاروخ إلى الغلاف الجوي وأن معظم مكوناته ستحترق حينها.

وأوضح أن “احتمال أن تسبب هذه العملية ضررا على الأرض ضعيف جدا”.

الصاروخ الصيني سيدخل الغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نشرت القوات الجوية الأمريكية على موقع”سبيس تريك” توقعاتها بشأن الصاروخ، مشيرة إلى أن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو/أيار فوق تركمانستان.

ووفقا للجيش الأمريكي، سيدخل الصاروخ الغلاف الجوي يوم 9 مايو/أيار الجاري في الساعة 2.13 بتوقيت موسكو، فوق تركمانستان عند إحداثيات 38.1 درجة شمالا وخط طول 62.5 درجة شرقا.

وذكرت وسائل الإعلام أن الصاروخ الصيني “لونغ مارش 5 ب” قد مر فوق العراق يوم الثلاثاء.

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