نزوح جماعي للهنود للنجاة بحياتهم من الوباء الى نيبال ودبي .. هل تغلق عُمان منافذها مع الإمارات!؟

بينما سجلت الهند الجمعة 414188 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في زيادة قياسية يومية جديدة، كشفت صحيفة “ديلي بيست” عن نزوح جماعي للهنود للنجاة بحياتهم من الوباء الى نيبال ودبي .

نزوح جماعي للهنود الى نيبال ودبي

وقالت كانيكا تيكريوال الرئيس التنفيذي لشركة JetSetGo ، أن شركتها شهدت زيادة بنسبة 900 في المائة في الحجوزات للسفر.

وقالت تيكريوال إن الأثرياء الهنود فقط هم من يغادرون الهند على متن طائرات خاصة.

واشارت الى ان الوجهات الأكثر طلباً للهنود هي جزر المالديف، ودبي.

وكلا البلدين من بين آخر الدول التي سمحت للركاب الهنود بالدخول ما دامت اختباراتهم سلبية لـ COVID-19 قبل المغادرة .

تعليقاً على ما كشفته الصحيفة عن نزوح جماعي للهنود الى نيبال ودبي، طالب حساب (الشاهين) العُماني الشهير بموقع تويتر السلطات العمانية بتشديد اجراءات العبور والدخول عبر منافذ السلطنة .

وقال إن ما حدث من تساهل إبّان ارتفاع الحالات متعددة السلالات بدولة الجوار (الإمارات)، ونشرها للبؤر حول العالم يكفي.

📰 صحيفة ديلي بيست

نزوح جماعي للهنود للنجاة بحياتهم من الوباء الى نيبال ودبي

👈🏻 حان وقت تشديد اجراءات العبور والدخول عبر منافذ السلطنة فما حدث من تساهل ابان ارتفاع الحالات متعددة السلالات بدولة الجوار ونشرها للبؤر حول العالم يكفي

https://t.co/i1d4z5vGKh via @thedailybeast — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) May 7, 2021

كورونا يجتاح الهند!

ويبلغ عدد الإصابات في الهند حاليا 21.49 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234083.

وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15100 وفاة.

وخلال أسبوع واحد فقط، رصدت في الهند نحو نصف الإصابات الجديدة بكورونا، على مستوى العالم، إلى جانب ربع الوفيات، وذلك وفق بيانات منظمة الصحة العالمية.

وتسجل الهند منذ أسابيع إصابات ووفيات يومية قياسية بمرض “كوفيد 19″، مع انتشار الفيروس من المدن إلى القرى في أنحاء ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.

ومع استمرار ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات قياسية، يواجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي ضغوطا متزايدة لفرض إغلاق صارم على مستوى البلاد، وسط جدل حول جدوى القيود التي تفرضها كل ولاية بمفردها.

كورونا في الإمارات

وسجلت الامارات اليوم الجمعة 1,766 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 532,710 حالات.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن وفاة 3 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,607 حالات.

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